Ζάκυνθος: Σε κώμα 20χρονος Βρετανός τουρίστας έπειτα από ατύχημα με γουρούνα

Ο Bradley Belhomme υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ζάκυνθος: Σε κώμα 20χρονος Βρετανός τουρίστας έπειτα από ατύχημα με γουρούνα

Ο Βρετανός τουρίστας

dailypost.co.uk
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 20χρονος Βρετανός Bradley Belhomme υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι μετά από σύγκρουση γουρούνας με πούλμαν στη Ζάκυνθο και βρίσκεται σε κώμα σε νοσοκομείο της Αθήνας.
  • Οι γιατροί προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν αλλά δεν ανταποκρίνεται και αναμένουν μαγνητική τομογραφία για να αξιολογήσουν την κατάσταση του εγκεφάλου του.
  • Η οικογένεια του Bradley έχει επικοινωνήσει με τη Βρετανική Πρεσβεία και προσπαθεί να επιβεβαιώσει αν η ταξιδιωτική του ασφάλιση καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας.
  • Φίλοι και η τοπική κοινότητα έχουν ξεκινήσει εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια ώστε να καλυφθούν τα έξοδα νοσοκομείου.
  • Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη και δεν είναι γνωστό πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του.
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Σοβαρά τραύματα στο κεφάλι έχει υποστεί ο 20χρονος Βρετανός, Bradley Belhomme, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε με γουρούνα στο νησί της Ζακύνθου, την περασμένη Παρασκευή, 3 Ιουλίου.

Η γουρούνα που οδηγούσε ο 20χρονος συγκρούστηκε με πούλμαν, με τα όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά να αναφέρουν ότι το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός εξήλθε από παρακείμενο στενό και προσέκρουσε στο λεωφορείο.

Ο Bradley είχε ταξιδέψει στη Ζάκυνθο με φίλους του για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μετά το ατύχημα, ο 20χρονος βρίσκεται στην εντατική σε κώμα, ενώ έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του.

Μιλώντας στην εφημερίδα Manchester Evening News, η μητέρα του, Leanne Rabbetts, απηύθυνε επείγουσα έκκληση για βοήθεια και δήλωσε: «Πήγε διακοπές την Πέμπτη και όλα ήταν καλά. Μίλησα μαζί του όταν έφτασε, αλλά το απόγευμα της Παρασκευής δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που έλεγε ότι είχε συμβεί ένα ατύχημα».

«Σκεφτόμουν 'τι στο καλό συνέβη;'. Έπρεπε να τηλεφωνήσω στο νοσοκομείο της Ζακύνθου εκείνη την ώρα, αλλά δεν μπορούσαν να μου δώσουν πολλές πληροφορίες. Έπειτα δέχτηκα ένα άλλο τηλεφώνημα εκείνο το βράδυ που έλεγε ότι θα μεταφερόταν στην Αθήνα λόγω της κατάστασής του. Έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, οπότε λαμβάνει καλύτερη φροντίδα εκεί. Πέταξα την Κυριακή το συντομότερο δυνατό και είμαι εδώ κάθε μέρα. Μπορούμε να περάσουμε μόνο μισή ώρα μαζί του», πρόσθεσε.

Προσπάθησαν να τον ξυπνήσουν αλλά δεν ανταποκρινόταν

Για την κατάσταση του γιου της, η μητέρα του αναφέρε: «Οι γιατροί προσπάθησαν να τον βγάλουν από το κώμα χθες, αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στη συνέχεια, προσπάθησαν ξανά να τον ξυπνήσουν σήμερα [τη Δευτέρα] και είχε δύο κρίσεις. Δεν ξέρουν αν πρόκειται για αιμορραγία στον εγκέφαλο, οπότε πρέπει να κάνει μαγνητική τομογραφία για να δουν τι έχει συμβεί και τη βλάβη στον εγκέφαλό του, αλλά προς το παρόν δεν ανταποκρίνεται καθόλου».

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Η Leanne είπε ότι πιστεύουν ότι ο Bradley είχε ταξιδιωτική ασφάλιση για το ταξίδι, αλλά ότι δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επιβεβαιώσουν λεπτομέρειες σχετικά με αυτό και δεν έχουν πρόσβαση στο τηλέφωνό του. Λένε ότι έχουν επίσης επικοινωνήσει με τη Βρετανική Πρεσβεία για υποστήριξη.

«Το μόνο που ξέρω πραγματικά είναι ότι βρισκόταν σε μία γουρούνα με τους φίλους του. Καθώς έστριψε σε μια γωνία, μου είπαν ότι υπήρξε ένα ατύχημα με ένα πούλμαν. Δεν ξέραμε πόσο σοβαρό ήταν μέχρι που φτάσαμε εδώ. Ο φίλος του με τον οποίο μοιραζόταν το δωμάτιο έμεινε μαζί του στο νοσοκομείο στη Ζάκυνθο και ήρθε στην Αθήνα όταν μεταφέρθηκε, αλλά προφανώς δεν μπορούσε να μείνει μαζί του», ανέφερε επιπλέον η μητέρα του.

Από όταν έγινε γνωστό το ατύχημα έχουν κοινοποιηθεί εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φίλους για να βοηθήσουν στη συγκέντρωση χρημάτων για την πληρωμή του νοσοκομείου.

«Λόγω του τραύματος στο κεφάλι, δεν γνωρίζουμε καν πότε θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι ή την κατάστασή του», είπε ο θείος του Bradley, Adam. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Απλώς περιμένουμε την υπερηχογραφία και προσπαθούμε να βεβαιωθούμε ότι όλα καλύπτονται αυτή τη στιγμή, γιατί αν η ασφάλιση είναι άκυρη, είναι ένας μεγάλος λογαριασμός».

«Αυτή τη στιγμή το βασικό είναι ο Bradley και να βεβαιωθούμε ότι είναι καλά και τελικά να τον βοηθήσουμε να ξυπνήσει και να επιστρέψει σπίτι. Η τοπική κοινότητα και οι φίλοι έχουν κάνει όλοι δωρεές και ήταν υπέροχοι. Ο Bradley είναι ένα αξιαγάπητο αγόρι που έφυγε για να κάνει διακοπές και να διασκεδάσει. Είναι ένα εργατικό αγόρι και δυστυχώς, όταν είσαι νέος, συχνά κάνεις λάθος επιλογές», πρόσθεσε ο θείος του 20χρονου.

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