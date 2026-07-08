Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρή 25χρονη σε τροχαίο στα Μουδανιά

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην επαρχιακή οδό Μουδανιών- Πορταριάς στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα μια 25χρονη που οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό που οδηγούσε 50χρονη.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μουδανιών- Πορταριάς όταν τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Τα αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διερευνά η Τροχαία Μουδανίων.

Διαβάστε επίσης