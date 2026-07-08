Θρήνος και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τον θάνατο του 33χρονου Γιάννη Μισιούδη

Ο ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Ιωάννης Μισσιούδης που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Ακρωτήρι Χανίων

Snapshot Ο 33χρονος μεταπτυχιακός φοιτητής και Ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννης Μισιούδης σκοτώθηκε σε τροχαίο στις 6 Ιουλίου ενώ πήγαινε για υπηρεσία.

Ο Γιάννης Μισιούδης αρίστευσε και ήταν ο πρώτος που εισήχθη στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2024.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ εξέφρασαν βαθύ πόνο και αναγνώρισαν την προσωπικότητα και τις επιδόσεις του.

Αποφασίστηκε η τιμητική απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος στον Γιάννη Μισιούδη ως ελάχιστη αναγνώριση της αριστείας και της σύντομης παρουσίας του στο ίδρυμα.

Οι πανεπιστημιακοί φορείς εξέφρασαν συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τόνισαν ότι η κοινότητα δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς τον Γιάννη. Snapshot powered by AI

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η πανεπιστημιακή κοινότητα της Κρήτης μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Γιάννη Μισιούδη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος μεταπτυχιακό φοιτητής και Ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκε σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του στις 6 Ιουλίου.

Ο άτυχος νέος, ο οποίος υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, μεταβέβαινε με τη μοτοσικλέτα του προς τη μονάδα του για να αναλάβει υπηρεσία, όταν ένα απορριμματοφόρο βγήκε από την πορεία του και συγκρούστηκε μαζί του.

Τιμητική απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεσπιστημίου Κρήτης μαζί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΣ-ΙΤΕ) αποχαιρετούν με κοινό τους ψήφισμα έναν λαμπρό επιστήμονα.

Ο Γιάννης Μισιούδης είχε ξεχωρίσει αμέσως για την προσωπικότητα, το ήθος αλλά και τις υψηλές επιδόσεις του, έχοντας μάλιστα βραβευτεί με το Βραβείο Ευθυμίου Κουμεντάκη ως ο πρώτος που αρίστευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι πανεπιστημιακοί φορείς κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο προικισμένο με σπάνια ωριμότητα, σεμνότητα, συνέπεια και καλοσύνη. Ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της αριστείας και της σύντομης αλλά έντονης παρουσίας του στο ίδρυμα, αποφασίστηκε η τιμητική απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στη μνήμη του.

«Η κοινότητά μας δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς τον φωτεινό, χαμογελαστό Γιάννη. Θα είναι πάντα μέσα στη σκέψη μας και την καρδιά μας», σημειώνουν μεταξύ άλλων στο ψήφισμα οι πανεπιστημιακοί φορείς.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

«Η ακαδημαϊκή μας κοινότητα είναι συντετριμμένη από την απώλεια του μεταπτυχιακού φοιτητή Γιάννη Μισιούδη, Ανθυποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, που έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά από κοντά μας χθες, 6 Ιουλίου.

Ο Γιάννης ήταν ο πρώτος φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του ΠΚ και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών-ΙΤΕ που τιμήθηκε με το Βραβείο Ευθυμίου Κουμεντάκη καθώς αρίστευσε και πρώτευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 2024.

Ο Γιάννης ήταν άριστος και ως άνθρωπος. Έλαμψε στα μαθήματα και τις συντροφιές με το φωτεινό πνεύμα του, τον πλούτο των ενδιαφερόντων του, την καλοσύνη του, τη σεμνότητα, την ωριμότητα και τη συνέπειά του. Η κοινότητά μας δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς τον φωτεινό, χαμογελαστό Γιάννη. Θα είναι πάντα μέσα στη σκέψη μας και την καρδιά μας.

Εκφράζουμε τα βαθύτερα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του για την οδυνηρή απώλεια.

Το Τμήμα Φιλολογίας ΠΚ και το ΙΜΣ-ΙΤΕ αποφάσισαν να απονείμουν τιμητικά στον Γιάννη Μισιούδη το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές».

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