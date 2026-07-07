Χανιά: Θλίψη για τον 33χρονο ανθυποσμηναγό Ιωάννη Μισσιούδη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ο ανθυποσμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Ιωάννης Μισσιούδης που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Ακρωτήρι Χανίων

Σε βαρύ πένθος έχει βυθίσει την 115 Πτέρυγα Μάχης και την Πολεμική Αεροπορία ο τραγικός θάνατος του 33χρονου Ανθυποσμηναγού Ιωάννη Μισσιούδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Δευτέρας (6/7), ενώ μετέβαινε στη μονάδα του στα Χανιά για να αναλάβει υπηρεσία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 7:00 στην περιοχή Πιθάρι Ακρωτηρίου, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 33χρονος συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον σοβαρά τραυματισμένο αξιωματικό και τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο Ιωάννης Μισσιούδης καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί βαθιά θλίψη στους συναδέλφους, τους φίλους και την οικογένειά του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/ Παραρτήματος Χανίων

Συλλυπητήριο Μήνυμα

Το Τοπικό Συμβούλιο και τα μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας/ Παραρτήματος Χανίων Ρεθύμνου εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για τον αδόκητο και τραγικό θάνατο του Ανθυποσμηναγού Ιωάννη Μισσιούδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα μετάβασης στη Μονάδα του για την εκτέλεση του καθήκοντός του.

Η πρόωρη απώλεια ενός νέου και άξιου Αξιωματικού γεμίζει οδύνη ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας και υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο πολύτιμη είναι η ανθρώπινη ζωή.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδελφου μας, την Διοίκηση της 115 Πτέρυγας Μάχης, καθώς και την ηγεσία και το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας,

Ευχόμαστε ο Θεός να χαρίζει δύναμη και παρηγοριά σε όλους όσοι θρηνούν την απώλειά του.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Ο Δήμος Πλατανιά

Συλλυπητήριο μήνυμα , εξέδωσε ο Δήμος Πλατανιά στο οποίο ανάφερει τα εξής:

Ο Δήμος Πλατανιά εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη του για το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουλίου, με όχημα του Δήμου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως από την Τροχαία Χανίων, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.

Ο Δήμος Πλατανιά, αιρετοί κι εργαζόμενοι, εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του θύματος, συμπαραστεκόμενοι στο βαρύ τους πένθος.

Σε ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη του εκλιπόντος, ο Δήμος προχωρά στην αναβολή της προγραμματισμένης για την Τετάρτη 8 Ιουλίου μουσικοχορευτικής εκδήλωσης “2ο Μουσικοχορευτικό Αντάμωμα”, στο αλσύλλιο του Ι.Ν Αγίας Τριάδας Γαβαλομουρίου Βουκολιών.

Το ΓΕΑ

Ανακοίνωση για το τραγικό συμβάν εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας το οποίο αναφέρει:

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 06:45, ο Ανθυποσμηναγός (ΜΤ) Ι. Μ., 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 Πτέρυγα Μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

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