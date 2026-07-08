Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονη – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Ένα 11χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μεσολόγγι, επί της οδού Λεβίδου.

Το όχημα φέρεται να κινούνταν αντίθετα στην κατεύθυνση κυκλοφορίας τη στιγμή του ατυχήματος.

Η 11χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω εξετάσεις.

Το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/7), επί της οδού Λεβίδου, στο Μεσολόγγι.

Όπως αναφέρει το messolonghivoice.gr, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε ένα 11χρονο κορίτσι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα φέρεται να κινούνταν αντίθετα στην κατεύθυνση κυκλοφορίας τη στιγμή του ατυχήματος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μεσολογγίου, το οποίο παρέλαβε το παιδί. Η 11χρονη μεταφέρθηκε αρχικά για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο Μεσολογγίου και στη συνέχεια κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί προληπτικά σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Μεσολογγίου.

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