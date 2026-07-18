Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονος για κλοπή 364 ευρώ από παγκάρι παρεκκλησίου στην Ευκαρπία

Snapshot Ο άνδρας εντοπίστηκε λίγη ώρα μετά την κλοπή από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Στην κατοχή του βρέθηκαν τα κλεμμένα χρήματα και ένα αυτοσχέδιο εργαλείο διάρρηξης.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Ένας 58χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, καθώς κατηγορείται ότι αφαίρεσε το ποσό των 364,50 ευρώ από το παγκάρι παρεκκλησίου στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το βράδυ της προηγούμενης ημέρας από τους αστυνομικούς, λίγη ώρα μετά την κλοπή των χρημάτων από το κυτίο προσφορών του παρεκκλησίου.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκαν τόσο τα χρήματα που φέρεται να είχε αφαιρέσει όσο και ένα αυτοσχέδιο εργαλείο, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διάρρηξη του παγκαριού.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.