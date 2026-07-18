Νεκρός 19χρονος μετά από τροχαίο στη Χαλκιδική - Υπέκυψε στα τραύματά του

Snapshot Ένας 19χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Χαλκιδική, στη περιμετρική οδό της Κασσάνδρας έξω από το Πολύχρονο.

Το δυστύχημα προκλήθηκε από σύγκρουση δύο επιβατικών οχημάτων υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο νεαρός εγκλωβίστηκε στο όχημα και απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική με διασωστικά εργαλεία.

Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/7) στη Χαλκιδική, με θύμα έναν 19χρονο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιμετρική οδό της Κασσάνδρας, έξω από το Πολύχρονο, όταν δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 19χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία τον απεγκλώβισε με τη χρήση διασωστικών εργαλείων. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.