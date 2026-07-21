Φωτιά τώρα στα Βορίζια - Μήνυμα από το 112
Εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής
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- Φωτιά ξέσπασε στα Βορίζια το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου πριν τις 15:00 σε δασική έκταση.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό.
- Πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από αέρος για τον έλεγχο της πυρκαγιάς.
Φωτιά ξέσπασε στα Βορίζια το μεσημέρι της Τρίτης (21/7), λίγο πριν από τις 15:00.
Παράλληλα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Στην επιχείρηση συμμετέχουν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση του μετώπου.
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