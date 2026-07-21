Φωτιά τώρα στα Βορίζια - Μήνυμα από το 112

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στα Βορίζια το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου πριν τις 15:00 σε δασική έκταση.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα με προσωπικό.

Πραγματοποιούνται ρίψεις νερού από αέρος για τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε στα Βορίζια το μεσημέρι της Τρίτης (21/7), λίγο πριν από τις 15:00.

Παράλληλα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Στην επιχείρηση συμμετέχουν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα με το απαραίτητο προσωπικό, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση του μετώπου.