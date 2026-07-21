Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

Συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ' είχε την Τρίτη 21 Ιουλίου στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Κατά την άφιξη του Προκαθημένου του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στα προπύλαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον υποδέχθηκαν οι κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής με επί κεφαλής τον Πρωτοσυγκελλεύοντα Μητροπολίτη Αγκύρας Γρηγόριο, ενώ οι καμπάνες ηχούσαν πανηγυρικά.

Αφού προσκύνησε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό ανήλθε στον Πατριαρχικό Οίκο, όπου τον ανέμενε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Κατά την συνάντηση στην Αίθουσα του Θρόνου, τον Παναγιώτατο πλαισίωναν οι Μητροπολίτες Προικοννήσου Ιωσήφ και Αγκύρας Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Ξανθουπόλεως Παΐσιος και κληρικοί και στελέχη της Πατριαρχικής Αυλής, ενώ παρέστησαν και ο Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, ο Αρχιδιάκονός του Πανοσιολ. Μάρκος και λαϊκοί συνεργάτες του.

Ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο Προκαθημένων, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν διεκκλησιαστικά και άλλα επίκαιρα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε προς τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ' το ενδιαφέρον του ιδίου προσωπικώς καθώς και της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας για την κατάσταση των Χριστιανών στους Αγίους Τόπους, ευχόμενος να επικρατήσει η ειρήνη στην πολύπαθη Μέση Ανατολή προς όφελος όλων των λαών που ζουν εκεί.

Αμέσως μετά, ο κ.κ. Βαρθολομαίος παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του κ.κ. Θεόφιλου Γ' και της συνοδείας του.

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος θα αναχωρήσει την Τετάρτη για την Έδρα του.

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