Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας

Μέσω των social media ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο για τα σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλονίκη

Newsbomb

Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος δύο άτομα ηλικίας 29 και 55 ετών, οι οποίοι ήταν διαχειριστές παράνομων διαδικτυακών ομάδων οι οποίες παρείχαν ενημέρωση για μπλόκα της τροχαίας και της ΕΛΑΣ σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλονίκη.

Μέσω αυτών των ομάδων, που αριθμούσαν συνολικά πάνω από 201.000 μέλη, ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο για τα σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων, παρεμποδίζοντας το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και υπονομεύοντας την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και για επικίνδυνες παραβάσεις στην οδική συγκοινωνία, ενώ, παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία συνολικά -3- κοινοτήτων.

Προηγήθηκε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, ύστερα από παραγγελία αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχετικά με τη λειτουργία παράνομης διαδικτυακής κοινότητας, η οποία είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των μελών της, καθ’ όλο το 24ωρο, για τα ακριβή σημεία και το χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων.

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και κατόπιν διερεύνησης σχετικών καταγγελιών από πολίτες καθώς και διαπιστώσεων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, προέκυψε η ύπαρξη -3- κοινοτήτων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από -201.000- μέλη, τα οποία, μέσω δημοσιεύσεων, ενημέρωναν τόσο για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσιών της τροχαίας, όσο και για την παρουσία λοιπών υπηρεσιών εμφανούς αστυνόμευσης (Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ. κλπ).

bloko.jpg

Όπως διαπιστώθηκε, ο 29χρονος είχε ρόλο υπερδιαχειριστή (Super Admin) και ο 55χρονος ρόλο διαχειριστή (Admin) σε κοινότητα που απαριθμούσε πάνω από -173.000- μέλη, ενώ ο πρώτος διαχειριζόταν ως υπερδιαχειριστής ακόμα -2- κοινότητες, με περίπου -28.000- μέλη, ενημερώνοντας για περιοχές της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης.

Οι ανωτέρω κοινότητες αποτελούσαν σημαντική πηγή πληροφόρησης κυρίως για επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και για λοιπούς παραβάτες, δημιουργώντας σοβαρή παρεμπόδιση και υπονόμευση στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στον κρίσιμο τομέα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και γενικότερα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά, στα οποία λειτουργούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης και τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η καρδιά του παλαιστινιακού κινηματογράφου χτυπά για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αβαθές βαρομετρικό χαμηλό φέρνει συνεχόμενες κακοκαιρίες - Πότε ξεκινούν

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: «Η Αττική στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον»

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, αλλιώς «θα ξεσπάσει κόλαση»

11:44Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών που περιμένουν επιδοτήσεις για να μην κατέβουν με τρακτέρ στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου - Ο γρίφος με τον Άγνωστο Στρατιώτη

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

11:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών

11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα δεν θα ανοίξει σήμερα, είπε Ισραηλινός αξιωματούχος

11:14LIFESTYLE

Η πρώην κυρία Τριντό «σκιάζει» το ειδύλλιο Τζαστίν - Κέιτι Πέρι με χαρούμενες οικογενειακές φωτογραφίες

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Ο Μακρόν παραδέχεται τελικά ότι ίσως έκανε λάθος στις συντάξεις»

11:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας

11:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας προκάλεσε κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ - Συναντήσεις Ανδρουλάκη με τους... πρώην

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

11:00ΥΓΕΙΑ

Ο αόρατος «σύμμαχος» της κατάθλιψης: Πώς οι ορμόνες επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Κένυας, Ράιλα Οντίνγκα, σε ηλικία 88 ετών - Υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της αφρικανικής πολιτικής

10:52WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν δεινόσαυρο που είχε σώμα πιγκουίνου και υπερβολικά πολλά δόντια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jeep Compass PHEV 4xe: Τώρα με 10.000 ευρώ όφελος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος έπεσε θύμα απάτης από ιερέα: Του απέσπασε 259.000 ευρώ και ανακαίνισε το σπίτι του

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

11:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συλλήψεις για παράνομες διαδικτυακές ομάδες με 201.000 μέλη που ενημέρωναν για μπλόκα της τροχαίας

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Το τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ μετά τη διπλή δολοφονία «δείχνει» τον ηθικό αυτουργό

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί άντρες που καταδίκασε ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

10:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε στα 68 του o -τρεις φορές- Ολυμπιονίκης Αλεξάντρ Ντιτιάτιν - Ο πρώτος άνδρας με απόλυτο 10άρι στην ενόργανη σε Ολυμπιακούς

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «εξαφανισμένη» έφηβη ήταν φυλακισμένη 27 χρόνια στο δωμάτιο - Τη βρήκαν σχεδόν ετοιμοθάνατη

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

08:53LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Βρέθηκε στο Λας Βέγκας και «ζαλίστηκε» από το «κιτσοπλούσιο και βλάχικο στυλ»

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η διορία για να εκδώσετε νέα - Τι ισχύει με τα ραντεβού

11:44Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών που περιμένουν επιδοτήσεις για να μην κατέβουν με τρακτέρ στις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου - Ο γρίφος με τον Άγνωστο Στρατιώτη

09:10LIFESTYLE

Πένθος για την Φωτεινή Πετρογιάννη - Πέθανε ξαφνικά ο πατέρας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ