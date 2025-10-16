Πώς τα γκρουπ στα social μπλόκαραν την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα

Oι φωτογραφίες που αντήλλασσαν οι χρήστες έδειχναν επακριβώς τα σημεία των μπλόκων - Ο Χρήστος Γιαννουκάς προειδοποιεί στο Newsbomb ότι «όταν ειδοποιούμε… είμαστε συνένοχοι σε μια πιθανή τραγωδία»

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πώς τα γκρουπ στα social μπλόκαραν την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες συμμετείχαν σε παράνομες διαδικτυακές κοινότητες, οι οποίες λειτουργούσαν αδιάκοπα, αποστέλλοντας ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τα ακριβή σημεία και τις ώρες που πραγματοποιούνταν αστυνομικοί έλεγχοι, όπως αλκοτέστ ή έλεγχοι ταχύτητας και εγγράφων. Οι αναρτήσεις αυτές, που πολλές φορές συνοδεύονταν από φωτογραφίες ή βίντεο του σημείου, διευκόλυναν επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας τριών τέτοιων ψηφιακών κοινοτήτων ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, με συνολικά περισσότερα από 200.000 μέλη. Οι ομάδες αυτές παρείχαν πληροφορίες για ελέγχους, κυρίως σε εθνικές οδούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

VIBER

Οι δύο διαχειριστές των ομάδων, που χρησιμοποιούσαν τα ψευδώνυμα «Pit» και «Saint», συνελήφθησαν από την αστυνομία. Πρόκειται για έναν 29χρονο και έναν 55χρονο, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε περιοχές της Αθήνας. Σύμφωνα με τις Aρχές, οι δύο άνδρες ήταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία και τη διαχείριση των παράνομων διαδικτυακών κοινοτήτων που παρείχαν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα σημεία των αστυνομικών μπλόκων.

viber.jpg

Πρόκειται για κλειστές ή ιδιωτικές κοινότητες, όπου η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με πρόσκληση παλαιότερου μέλους ή και μετά από έγκριση των διαχειριστών. Εκεί, τα μέλη δημοσιεύουν αναρτήσεις του τύπου: «Μπλόκο στη στρογγυλή πλατεία Πετρούπολης», «Άγιος Στέφανος – μπλόκο», «Λ. Κηφισίας: περιπολικό κρύβεται σε παράδρομο (δεν φαίνεται εύκολα)» ή «Έλεγχος ΚΤΕΟ πίσω από το “Αθήνα 2004”».

VIBER

Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες στέλνουν και φωτογραφίες, ώστε να φαίνεται επακριβώς η θέση του μπλόκου.

VIBER

Ο Χρήστος Γιαννουκάς μιλά για το φαινόμενο

Ο Χρήστος Γιαννουκάς, Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας, σχολίασε στο Newsbomb, τη βαθύτερη διάσταση του ζητήματος, τονίζοντας ότι η πρακτική της ανταλλαγής πληροφοριών για τα αστυνομικά μπλόκα «δεν είναι αθώα».

Όπως σημειώνει, «όταν ειδοποιούμε μέσω Viber ή άλλων εφαρμογών πού είναι τα μπλόκα, είμαστε συνένοχοι σε μια πιθανή τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί, αν εκείνος ο οδηγός είχε ελεγχθεί».
Εξηγεί ότι πολλοί θεωρούν πως «απλώς βοηθούν άλλους οδηγούς», χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι «ο άλλος μπορεί να έχει πιει, να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα ή να είναι αφηρημένος». Με τον τρόπο αυτόν, όπως λέει, «δεν τον προστατεύουμε, τον επιβεβαιώνουμε· του λέμε πως είναι εντάξει να παρανομήσει, αρκεί να μη συλληφθεί».

Ο κ. Γιαννουκάς υπογραμμίζει πως «η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα ζωής» και πως οι έλεγχοι της Τροχαίας σώζουν ανθρώπους που «ίσως δεν θα το μάθουν ποτέ, γιατί απλώς γύρισαν σπίτι τους ασφαλείς».

VIBER

Κάθε φορά που κάποιος προειδοποιεί άλλον να αποφύγει έναν έλεγχο, «του δίνει άδεια να συνεχίσει να ρισκάρει τη ζωή του και των άλλων, να αυτοκτονήσει ή να δολοφονήσει».

Για τον ίδιο, το φαινόμενο αυτό αποκαλύπτει μια βαθύτερη παθογένεια: «τη νοοτροπία του να τη γλιτώσουμε».

Η αληθινή υπευθυνότητα, λέει, «δεν είναι να αποφεύγουμε το μπλόκο, αλλά να μη το χρειαζόμαστε». Η ασφάλεια στους δρόμους, συνεχίζει, «δεν είναι υπόθεση φόβου, αλλά παιδείας, αυτοσεβασμού και ενσυνείδησης».

cad6c876-0c1b-4d7c-95d0-1e14b20e0860.jpg

«Αν πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε κάποιον», καταλήγει, «ας του στείλουμε μήνυμα να μην οδηγήσει αν έχει πιει. Αυτό είναι πράξη ευθύνης».
Και προτείνει: «Αντί για ομάδες που προειδοποιούν για τα μπλόκα, ας δημιουργήσουμε κοινότητες που υπενθυμίζουν τα αυτονόητα: ζώνη, κράνος, προσοχή, σεβασμό, οδήγηση χωρίς αλκοόλ ή κινητό. Μια ομάδα που θα προστατεύει τη ζωή».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Λάρισας: Νέο ιατρικό λάθος σε καρκινοπαθή

15:35LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας - Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μία κόντρα που κρατά χρόνια – Πώς αναζωπυρώθηκε τις τελευταίες ημέρες

15:33ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινά η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ - 37 κατηγορούμενοι

15:30LIFESTYLE

Εξομολόγηση ψυχής από την Τζένιφερ Λόπεζ: Η στιγμή που την έκανε να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ως μητέρα

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν επαληθεύονται οι πληροφορίες για παραίτηση Τσιάρα

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Ενκελέιντα - Ο σύζυγος την καταδίωκε από ζήλια

15:21ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή μπλόκο, σταματάνε ό,τι κινείται»: Πώς λειτουργούσαν τα «αντιραντάρ» γκρουπ στα social βραχυκυκλώνοντας την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Ορκωμοσία πρωτοετών δοκίμων στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας - Εικόνες και βίντεο

15:00WHAT THE FACT

Επτά σοβαροί λόγοι για να ανοίγετε τα παράθυρά σας κάθε μέρα ακόμη και όταν έξω έχει παγωνιά

14:57ΕΛΛΑΔΑ

«Το επιχείρημα της Κρίσης»: Η μαθηματική εξίσωση που προβλέπει το τέλος της ανθρωπότητας

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η σκιά του Σινουάρ πάνω από τη Χαμάς έναν χρόνο μετά - Νέα φωτογραφία από την «τυχαία απώλειά» του

14:50ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Προτείνει τα 16 ως κατώτατη ηλικία για την πρόσβαση σε social media και εργαλεία AI

14:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ευχάριστα για Λουτσέσκου - Έτοιμοι Πέλκας, Τσάλοφ, το παλεύει ο Ζίβκοβιτς

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται τα τρόφιμα ως όπλο σε πολέμους»

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: Στο εδώλιο υπόθεση revenge porn - Αστυνομικός δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο κοντά στο «ΓΝΑ 251» μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ξυλοκόπησαν 16χρονο σε σχολείο

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ρούντι Γιάνγκμπλαντ: Συνελήφθη στο Τέξας για επίθεση σε μέλος της οικογένειάς του, έναν χρόνο μετά την φυλάκιση του στην Κυψέλη

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες για γυναίκα που μετέφερε τον συνεργό της δολοφονίας στην Καλαμάτα

14:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

“Pogi Challenge”: Το HUAWEI WATCH GT 6 δείχνει τα δόντια του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

10:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ECMWF και UKMO για την Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από την Πάρνηθα: Ελάφι βουτάει στη λίμνη Μπελέτσι για να σωθεί από αγέλη λύκων

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία: Νεκρός σε τροχαίο κοντά στο «ΓΝΑ 251» μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Ενκελέιντα - Ο σύζυγος την καταδίωκε από ζήλια

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες για γυναίκα που μετέφερε τον συνεργό της δολοφονίας στην Καλαμάτα

13:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για 6 περιοχές - Καταιγίδες και θύελλες σε λίγες ώρες

15:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν επαληθεύονται οι πληροφορίες για παραίτηση Τσιάρα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρβέλης: Νεκρός σε τροχαίο το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Σκοτώθηκε ενώ πήγαινε για κυνήγι

15:21ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή μπλόκο, σταματάνε ό,τι κινείται»: Πώς λειτουργούσαν τα «αντιραντάρ» γκρουπ στα social βραχυκυκλώνοντας την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: Στο εδώλιο υπόθεση revenge porn - Αστυνομικός δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

12:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη οδηγό

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση: Το υποβρύχιο Titan «ανατινάχθηκε» λόγω της ελαττωματικής κατασκευής του

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Κηφισίας: Η στιγμή που αυτοκίνητο έπεσε στην τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ

22:00WHAT THE FACT

Το μυστικό που κρύβει η «πόλη κάτω από τον πάγο» - Μυστική βάση κάτω από τους παγετώνες της Γροιλανδίας εντόπισαν επιστήμονες της NASA

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ