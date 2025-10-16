Πώς τα γκρουπ στα social μπλόκαραν την Τροχαία - Ο «Pit» και ο «Saint» κινούσαν τα νήματα

Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες συμμετείχαν σε παράνομες διαδικτυακές κοινότητες, οι οποίες λειτουργούσαν αδιάκοπα, αποστέλλοντας ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για τα ακριβή σημεία και τις ώρες που πραγματοποιούνταν αστυνομικοί έλεγχοι, όπως αλκοτέστ ή έλεγχοι ταχύτητας και εγγράφων. Οι αναρτήσεις αυτές, που πολλές φορές συνοδεύονταν από φωτογραφίες ή βίντεο του σημείου, διευκόλυναν επίδοξους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας τριών τέτοιων ψηφιακών κοινοτήτων ανταλλαγής μηνυμάτων και κλήσεων, με συνολικά περισσότερα από 200.000 μέλη. Οι ομάδες αυτές παρείχαν πληροφορίες για ελέγχους, κυρίως σε εθνικές οδούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης.

Οι δύο διαχειριστές των ομάδων, που χρησιμοποιούσαν τα ψευδώνυμα «Pit» και «Saint», συνελήφθησαν από την αστυνομία. Πρόκειται για έναν 29χρονο και έναν 55χρονο, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε περιοχές της Αθήνας. Σύμφωνα με τις Aρχές, οι δύο άνδρες ήταν υπεύθυνοι για τη δημιουργία και τη διαχείριση των παράνομων διαδικτυακών κοινοτήτων που παρείχαν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα σημεία των αστυνομικών μπλόκων.

Πρόκειται για κλειστές ή ιδιωτικές κοινότητες, όπου η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με πρόσκληση παλαιότερου μέλους ή και μετά από έγκριση των διαχειριστών. Εκεί, τα μέλη δημοσιεύουν αναρτήσεις του τύπου: «Μπλόκο στη στρογγυλή πλατεία Πετρούπολης», «Άγιος Στέφανος – μπλόκο», «Λ. Κηφισίας: περιπολικό κρύβεται σε παράδρομο (δεν φαίνεται εύκολα)» ή «Έλεγχος ΚΤΕΟ πίσω από το “Αθήνα 2004”».

Σε πολλές περιπτώσεις, οι χρήστες στέλνουν και φωτογραφίες, ώστε να φαίνεται επακριβώς η θέση του μπλόκου.

Ο Χρήστος Γιαννουκάς μιλά για το φαινόμενο

Ο Χρήστος Γιαννουκάς, Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας, σχολίασε στο Newsbomb, τη βαθύτερη διάσταση του ζητήματος, τονίζοντας ότι η πρακτική της ανταλλαγής πληροφοριών για τα αστυνομικά μπλόκα «δεν είναι αθώα».

Όπως σημειώνει, «όταν ειδοποιούμε μέσω Viber ή άλλων εφαρμογών πού είναι τα μπλόκα, είμαστε συνένοχοι σε μια πιθανή τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί, αν εκείνος ο οδηγός είχε ελεγχθεί».

Εξηγεί ότι πολλοί θεωρούν πως «απλώς βοηθούν άλλους οδηγούς», χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι «ο άλλος μπορεί να έχει πιει, να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα ή να είναι αφηρημένος». Με τον τρόπο αυτόν, όπως λέει, «δεν τον προστατεύουμε, τον επιβεβαιώνουμε· του λέμε πως είναι εντάξει να παρανομήσει, αρκεί να μη συλληφθεί».

Ο κ. Γιαννουκάς υπογραμμίζει πως «η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα ζωής» και πως οι έλεγχοι της Τροχαίας σώζουν ανθρώπους που «ίσως δεν θα το μάθουν ποτέ, γιατί απλώς γύρισαν σπίτι τους ασφαλείς».

Κάθε φορά που κάποιος προειδοποιεί άλλον να αποφύγει έναν έλεγχο, «του δίνει άδεια να συνεχίσει να ρισκάρει τη ζωή του και των άλλων, να αυτοκτονήσει ή να δολοφονήσει».

Για τον ίδιο, το φαινόμενο αυτό αποκαλύπτει μια βαθύτερη παθογένεια: «τη νοοτροπία του να τη γλιτώσουμε».

Η αληθινή υπευθυνότητα, λέει, «δεν είναι να αποφεύγουμε το μπλόκο, αλλά να μη το χρειαζόμαστε». Η ασφάλεια στους δρόμους, συνεχίζει, «δεν είναι υπόθεση φόβου, αλλά παιδείας, αυτοσεβασμού και ενσυνείδησης».

«Αν πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε κάποιον», καταλήγει, «ας του στείλουμε μήνυμα να μην οδηγήσει αν έχει πιει. Αυτό είναι πράξη ευθύνης».

Και προτείνει: «Αντί για ομάδες που προειδοποιούν για τα μπλόκα, ας δημιουργήσουμε κοινότητες που υπενθυμίζουν τα αυτονόητα: ζώνη, κράνος, προσοχή, σεβασμό, οδήγηση χωρίς αλκοόλ ή κινητό. Μια ομάδα που θα προστατεύει τη ζωή».