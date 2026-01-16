Μελόνι, Λεπέν, Σαλβίνι και Νετανιάχου στηρίζουν Όρμπαν - «Η Ευρώπη σε χρειάζεται»

Η Τζόρτζια Μελόνι, η Μαρίν Λεπέν και ο Ματέο Σαλβίνι εκφράζουν μεταξύ άλλων την υποστήριξή τους στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν εν όψει των εκλογών της 12ης Απριλίου 

Ο 'Βίκτορ Ορμπαν και η Τζόρτζια Μελόνι
Ηγέτες της ακροδεξιάς από όλο τον κόσμο ενώθηκαν για να υποστηρίξουν τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας , σε μία κίνηση που δείχνει τη σημασία που έχουν οι εκλογές της χώρας για τα παγκόσμια ακροδεξιά κινήματα, ακόμη και όταν ο λαϊκιστής ηγέτης υστερεί στις δημοσκοπήσεις.

Ένα βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από τον Όρμπαν αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνει υποστήριξη από σχεδόν δώδεκα ηγέτες, ανάμεσά τους η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, η πρώην αρχηγός του κόμματος Eθνική Συσπείρωση Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και η συμπρόεδρος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) Άλις Βάιντελ.

«Η Ευρώπη χρειάζεται τον Βίκτορ Ορμπάν», λέει στους τηλεθεατές η Βάιντελ, συναρχηγός του ακροδεξιού Alternative für Deutschland (AfD). «Χάρη σε ηγέτες όπως ο Βίκτορ Όρμπαν, το στρατόπεδο των πατριωτών και των υπερασπιστών των εθνών και των κυρίαρχων λαών σημειώνει ολοένα και μεγαλύτερη επιτυχία στην Ευρώπη», λέει με τη σειρά της η Λεπέν.

Η Μελόνι επιδιώκει να τονίσει τις ομοιότητες που μοιράζεται με τον Όρμπαν: «Μαζί υπερασπιζόμαστε μια Ευρώπη που σέβεται την εθνική κυριαρχία [και] είναι περήφανη για τις πολιτιστικές και θρησκευτικές της ρίζες».

Η επίδειξη υποστήριξης πριν από τις ουγγρικές εκλογές στις 12 Απριλίου έρχεται μετά από ένα έτος κατά το οποίο ο Όρμπαν, ο μακροβιότερος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε πρωτοσέλιδο για την προσπάθεια της κυβέρνησής του να περιορίσει περαιτέρω τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις ΜΚΟ.

Ο Όρμπαν, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει εδώ και καιρό κριτική για την αποδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, τη διάβρωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την υπονόμευση του κράτους δικαίου, αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου πρόκληση από ένα πρώην κορυφαίο μέλος του δικού του κόμματος, τον Πέτερ Μαγιάρ. Καθώς οι Ούγγροι παλεύουν με την οικονομική στασιμότητα, το αυξανόμενο κόστος ζωής και την εξασθένηση των κοινωνικών υπηρεσιών, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Όρμπαν και το κόμμα του, Fidesz, υστερούν σε σχέση με το ουγγρικό αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza.

Σε απάντηση, το Fidesz προσπάθησε να τονίσει τις διεθνείς διασυνδέσεις του Όρμπαν, παρουσιάζοντάς τες ως πλεονέκτημα για την Ουγγαρία εν μέσω ασταθών και ταραγμένων διεθνών συνθηκών, σύμφωνα με τον Mάρτον Μπένε, πολιτικό αναλυτή στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών TK στη Βουδαπέστη. «Κάτι που ο αντίπαλός του - ως νεοφερμένος στην πολιτική - απλά δεν έχει», είπε.

Αντιθέτως, η προεκλογική εκστρατεία της Ουγγαρίας έχει επικεντρωθεί σε εσωτερικές υποθέσεις, με δεσμεύσεις για τόνωση της ουγγρικής οικονομίας μέσω της καταπολέμησης της διαφθοράς και της αποδέσμευσης δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι πιθανό να εξαρτηθεί από το πώς οι ψηφοφόροι βλέπουν αυτές τις αντικρουόμενες αφηγήσεις και «αν αντιμετωπίζουν τις διεθνείς προκλήσεις ή την εγχώρια κυβερνητική απόδοση ως το κύριο διακύβευμα των εκλογών», δήλωσε ο Μπένε.

Το βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας περιλαμβάνει μερικές αναφορές στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Όρμπαν, ο ηγέτης της ΕΕ που βρίσκεται πιο κοντά στον Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει επανειλημμένα μπλοκάρει τις προσπάθειες των Βρυξελλών να παρουσιάσουν ένα ενιαίο μέτωπο υποστήριξης στην Ουκρανία, γεγονός που οδήγησε ορισμένους επικριτές να τον αποκαλούν «Δούρειο Ίππο» του Πούτιν στην ΕΕ.

Άλλοι ηγέτες που εμφανίζονται στο βίντεο είναι ο Χέρμπερτ Κικλ, ηγέτης του Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) της Αυστρίας, ο Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις, καθώς και οι πρόεδροι της Σερβίας και της Αργεντινής, Αλεξάνταρ Βούτσιτς και Χαβιέ Μιλέι. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου , κάνει επίσης την εμφάνισή του, λέγοντας ότι «η ασφάλεια δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, πρέπει να κατακτηθεί» και περιγράφοντας τον Όρμπαν ως κάποιον που έχει τις απαραίτητες ιδιότητες για να προστατεύσει τη χώρα του.

Η εμφάνιση του Νετανιάχου έρχεται παρά το επίσημο μποϊκοτάζ του Ισραήλ σε δύο από τα ακροδεξιά κόμματα που εκπροσωπούνται στο βίντεο, το AfD της Γερμανίας και το FPÖ της Αυστρίας, λόγω των αντισημιτικών τους ριζών, σημείωσε η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι απουσιάζουν εμφανώς από το βίντεο, ο Όρμπαν δημοσίευσε πρόσφατα μια επιστολή του Δεκεμβρίου, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ του ευχήθηκε «καλή τύχη» στην προεκλογική εκστρατεία. «Πάντα στάθηκες σταθερός στην υπεράσπιση των αρχών που κάνουν την Ουγγαρία ένα τόσο σπουδαίο μέρος - πίστη, οικογένεια και κυριαρχία», έγραφε η επιστολή. Ο Μπένε είπε ότι το βίντεο ήταν αποκαλυπτικό. «Για αυτό το ιδεολογικό στρατόπεδο, μια πιθανή κατάρρευση του καθεστώτος Όρμπαν θα ήταν σημαντική πρωτίστως με συμβολικούς όρους», είπε.

Επεσήμανε τον παγκόσμιο πολιτικό διάλογο του περασμένου έτους που επικεντρώθηκε στην άνοδο της «ανελεύθερης-λαϊκιστικής δεξιάς» σε ορισμένες χώρες. «Ένα από τα πρωτότυπα και τα πρώιμα μοντέλα αυτού του κύματος - και, λόγω της αντιληπτής σταθερότητάς του, ένα συχνό σημείο αναφοράς - ήταν η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν», είπε. «Η πτώση του θα αποτελούσε επομένως ένα ισχυρό συμβολικό αντίστιγμα σε αυτήν την ευρύτερη τάση: θα γινόταν πιο δύσκολο να χαρακτηριστεί το φαινόμενο ως ομοιόμορφο και παγκόσμιο, και η συχνά αναφερόμενη «ιστορία επιτυχίας» που το υποστηρίζει θα αμφισβητούνταν».

