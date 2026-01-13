Εκλογές στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου: Δεύτερος στις δημοσκοπήσεις ο Βίκτορ Όρμπαν

Φωτ. Αρχείου - Κάλπες σε εκλογικό κέντρο της Βουδαπέστης στις βουλευτικές εκλογές του 2018.

Στις κάλπες γαι την εκλογή νέας βουλής καλούνται οι πολίτες της Ουγγαρίας στις 12 Απριλίου, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο συντηρητικός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, μπορεί να ηττηθεί.

Στην ηγεσία της χώρας εδώ και σχεδόν 16 χρόνια, ο Ορμπάν υπολείπεται εδώ και μήνες στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, με φόντο την οικονομική στασιμότητα, αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τις δημόσιες υπηρεσίες και σκάνδαλα που συνδέονται με την προστασία της παιδικής ηλικίας.

Το κυβερνών κόμμα βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις. Politico

Ο πολιτικός σχηματισμός Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στελέχους του Ορμπάν που εξελίχθηκε σε σφοδρό επικριτή του, προηγείται του κόμματος Fidesz του Ούγγρου πρωθυπουργού.

«Από την περασμένη άνοιξη, οι ανεξάρτητες έρευνες δείχνουν σταθερό διψήφιο προβάδισμα του Tisza, γύρω στο 50%, ενώ το Fidesz κυμαίνεται γύρω στο 35%», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σάμπολτς Πεκ, αναλυτής του ουγγρικού Ινστιτούτου Iranytu, ο οποίος επισημαίνει ωστόσο πως «απομένουν ακόμα γύρω στις 90 ημέρες μέχρι την ψηφοφορία».

Ο ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza, σε συγκέντρωση στη Βουδαπέστη στις 23 Οκτωβρίου 2025 για την 69η επέτειο της Ουγγρικής Επανάστασης του 1956 κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος και της Σοβιετικής Ένωσης AP/Rudolf Karancsi

«Όρισα την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών του 2026. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Απριλίου 2026», ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Facebook ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ, επισημοποιώντας μια ημερομηνία η οποία ήδη κυκλοφορούσε.

Η προεκλογική εκστρατεία έχει ωστόσο αρχίσει ήδη εδώ και μήνες, με τον Μαγιάρ να διατρέχει απ' άκρη σ' άκρη τη χώρα, ενώ ο Ορμπάν επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον και τη Μόσχα και έχει πολλαπλασιάσει τις υποσχέσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, εκτός των Fidesz και Tisza, το ακροδεξιό κόμμα «Πατρίδα Μας» έχει πιθανότητες να εκλέξει βουλευτές, ενώ όλοι οι άλλοι σχηματισμοί, μεταξύ των οποίων ο κεντροαριστερός Δημοκρατικός Συνασπισμός, βρίσκονται κάτω από το όριο του 5% που είναι απαραίτητο για να εισέλθουν στο κοινοβούλιο.

