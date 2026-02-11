Δίκη Μαρίν Λεπέν: Τον Ιούλιο η απόφαση για την υπόθεση διαφθοράς - Ο ελιγμός για τις προεδρικές 2027

Πρωτόδικα η Μαρίν Λεπέν είχε καταδικαστεί σε διετή κατ' οίκον περιορισμό και πενταετή απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Δίκη Μαρίν Λεπέν: Τον Ιούλιο η απόφαση για την υπόθεση διαφθοράς - Ο ελιγμός για τις προεδρικές 2027

Η Μαρίν Λε Πεν βγαίνει από την αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια ενός σύντομου διαλείμματος στην έφεσή της, στο Παρίσι, Γαλλία, Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026

AP/Aurelien Morissard
Μετά από μία ακροαματική διαδικασία 4 εβδομάδων, το εφετείο ανακοίνωσε πως η απόφαση για τη Μαρίν Λεπέν, στην υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωκοινοβουλίου, θα εκδοθεί στις 7 Ιουλίου στις 1:30 μ.μ., με το πολιτικό ερώτημα να είναι εκείνο στο οποίο ουσιαστικά πρέπει να απαντήσουν οι δικαστές, αν θα της επιτραπεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η εισαγγελία ζήτησε την απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος για πέντε χρόνια στη Μαρίν Λεπέν, η οποία, αν κατέβει τελικά, θα είναι υποψήφια για πρόεδρος για τέταρτη φορά.

Πρωτόδικα η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε διετή κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική ετικέτα και πενταετή απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος, με άμεση ισχύ, γεγονός που την εμποδίζει προς το παρόν να είναι υποψήφια για την προεδρία.

Εάν το εφετείο επικυρώσει τη πρωτόδικη απόφαση, η τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία θα αποκλειστεί από τις εκλογές του 2027, κάτι που θεωρείται ευρέως ως η καλύτερη ευκαιρία της για την κορυφαία θέση.

«Όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο, πιστεύω», δήλωσε η Λεπέν στους δημοσιογράφους μετά την ακρόαση.

Η Λεπέν έφτασε στον δεύτερο γύρο στις προεδρικές εκλογές του 2017 και του 2022, χάνοντας και τις δύο φορές από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Αλλά δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος του χρόνου, αφού έφτασε το όριο των δύο συνεχόμενων θητειών.

Η Λεπέν έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει αν θα θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος μετά την απόφαση του εφετείου και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο βοηθός της - ο 30χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του κόμματός της, Εθνικός Συναγερμός (RN), θα μπορούσε να είναι ο επιλεγμένος υποψήφιος.

France Far Right Bardella Profile

ΑΡΧΕΙΟ - Η ηγέτιδα του γαλλικού κόμματος Εθνική Συγκέντρωση, Μαρίν Λε Πεν και ο πρόεδρος Τζόρνταν Μπαρντέλα χαιρετούν τους υποστηρικτές τους σε μια συγκέντρωση στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, στις 3 Μαρτίου 2024

AP/Daniel Cole

Μια δημοσκόπηση τον Νοέμβριο προέβλεψε ότι, σε περίπτωση που έθετε υποψηφιότητα, ο Μπαρντελά θα κέρδιζε τον δεύτερο γύρο των εκλογών του 2027, ανεξάρτητα από το ποιος θα ήταν απέναντί του.

