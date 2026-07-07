Aνοίγει ο δρόμος για την υποψηφιότητα Λεπέν, παρά την καταδίκη της - Ανακοινώνει απόψε τις αποφάσεις

H Mαρίν Λεπέν θα μιλήσει απόψε στη γαλλική τηλεόραση, οπότε και αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της για την προεδρική υποψηφιότητά της

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Aνοίγει ο δρόμος για την υποψηφιότητα Λεπέν, παρά την καταδίκη της - Ανακοινώνει απόψε τις αποφάσεις

Η  Μαρίν Λε Πεν φτάνει στην αίθουσα του δικαστηρίου για την ανακοίνωση της ετυμηγορίας της έφεσης της, στο Παρίσι της Γαλλίας, την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026

AP/Aurelien Morissard
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκισης με αναστολή και ηλεκτρονικό βραχιολάκι για έναν χρόνο, μειώνοντας την πρωτόδικη ποινή των πέντε ετών που της επέβαλλαν.
  • Η καταδίκη δεν αποκλείει νομικά την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027.
  • Απόψε θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της σχετικά με την υποψηφιότητά της μέσω τηλεοπτικής εμφάνισης.
  • Η Λεπέν και οι 10 συγκατηγορούμενοί της κρίθηκαν ένοχοι για εκτροπή κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλούνται να αποζημιώσουν συνολικά περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.
  • Η ηγέτιδα του Εθνικού Συνασπισμού καλείται να πληρώσει πρόστιμο 100.000 ευρώ και να αντιμετωπίσει περιορισμούς λόγω του ηλεκτρονικού βραχιολιού, που ενδέχεται να μειωθούν λόγω καλής συμπεριφοράς.
Snapshot powered by AI

Στο πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν είναι πλέον στραμμένο το ενδιαφέρον, μετά την καταδικαστική, αλλά επιεική απόφαση του Εφετείου του Παρισιού, που της δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στις γαλλικές προεδρικές εκλογές την άνοιξη του 2027.

Από την ποινή που της επέβαλλε το δικαστήριο για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, προκύπτει ότι τα πέντε χρόνια στα οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα μειώθηκαν σε 15 μήνες. Χρόνος που έχει ήδη εκτίσει, και της επιτρέπει νομικά την υποψηφιότητα.

Αυτό ωστόσο που κρίνει τα επόμενα βήματα της ηγέτιδας του κόμματος ηγέτιδα του Εθνικού Συνασπισμού (RN) είναι το ηλεκτρονικό βραχιολάκι το οποίο πρέπει να φορέσει για έναν χρόνο, και η ίδια είχε θέσει ως όρο πριν την καταδίκη της για την υποψηφιότητά της, εφόσον δεν θα έχει πλήρη ελευθερία.

«Όταν είσαι υποψήφιος για την προεδρία, πρέπει να είσαι εντελώς ελεύθερος να κινείσαι και αυτό δεν συμβαίνει εάν φοράς ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης», είπε στο γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι LCI την περασμένη εβδομάδα.

Όλα αυτά αναμένεται να αποσαφηνιστούν απόψε στις 20:00 (τοπική ώρα), οπότε και θα εμφανιστεί στη γαλλική τηλεόραση.

Στα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις, σύμφωνα με μία πρώτη ανάλυση του BBC, δεν αποκλείεται να στραφεί προς την κατεύθυνση να μειώσει την περίοδο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης λόγω καλής συμπεριφοράς, κάτι που μπορεί να συμβεί, όπως επισημαίνεται και θα της επιτρέψει να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία, χωρίς εμπόδια ή θα παραδώσει την υποψηφιότητα στον Τζόρνταν Μπαρντέλα.

Ωστόσο, η Λεπέν δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο μείωση της ποινής τον Ιανουάριο του 2027.

Oι καταδίκες

Η Μαρίν Λεπέν και οι 10 συγκατηγορούμενοί της κρίθηκαν ένοχοι για εκτροπή κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ως μέρος της ποινής τους, όλοι είναι πλέον καταδικασμένοι να πληρώσουν αποζημίωση στο κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για την αποζημίωση των συμβολαίων που πλήρωσαν στους βοηθούς.

Θα καταβάλουν επίσης 150.000 ευρώ σε ηθική βλάβη στην ΕΕ, συν τα νομικά έξοδα.

Επιπλέον, όλοι οι συγκατηγορούμενοι έχουν λάβει ατομικά πρόστιμα, συμπεριλαμβανομένων 100.000 ευρώ για τη Λεπέν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:01ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Δύο γυναίκες νεκρές και 14 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου σε στάση

17:59LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Η αποκαλυπτική φωτογραφία της πριν το afterparty για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει ακόμη τη Γροιλανδία - «Έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ» - Παραδέχθηκε ότι βλάπτει τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μελόνι και φιλοφρονήσεις στον Ερντογάν

17:50ANNOUNCEMENTS

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Οι εθελοντές Σαμαρείτες - Διασώστες επιχειρούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Το εδαφικό «αγκάθι» κοντά στα Κανάρια Νησιά: Το αρχιπέλαγος που διεκδικούν Ισπανία και Πορτογαλία

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Βίντεο ντουκουμέντο από το περιστατικό

17:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ημέρες άδειας: Τι αλλάζει φέτος με τη χορήγηση των διακοπών στους εργαζομένους

17:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Ζητά σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων μέσω ΑΙ από τις κεντρικές τράπεζες

17:31ANNOUNCEMENTS

«McNEAL» Η τελευταία ανθρώπινη ιστορία στο ρόλο του Jacob McNeal ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε ποιο μέρος του σώματος ξεχνούν οι περισσότεροι να βάλουν αντηλιακό;

17:26ANNOUNCEMENTS

Bike Odyssey 2026: 8 ημέρες στην Πίνδο - Ένας αγώνας MTB επιβίωσης & αυτογνωσίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 24χρονη σε διαμέρισμα στις Συκιές – Παθολογικά τα αίτια θανάτου

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Φίδι δύο μέτρων «μπούκαρε» σε επιχείρηση - Δείτε βίντεο

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Τριάδι κοντά σε σπίτια – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

17:16ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Γιατι μια χώρα έστειλε δύο ξεχωριστές αντιπροσωπείες στη Σύνοδο

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το λουλούδι που αποδεικνύεται διατροφικός θησαυρός: Κρύβει πρωτεΐνη όσο η κινόα

17:15ΕΥ ΖΗΝ

Μωβ μέδουσες: Τι να έχετε στην παραλία μαζί σας για να προστατευτείτε

17:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει σπίτι του - Στο πλευρό του Ομπράντοβιτς τη νέα σεζόν

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός για νέες τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα της ΔΕΗ – Έκαναν «φτερά» 20.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα από την ταλάντωση

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

12:38LIFESTYLE

Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν στα social media

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή από τους νεκρούς: Στην κηδεία Χαμενεΐ ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Αχμαντινετζάντ - Είχε ανακοινωθεί ότι σκοτώθηκε στο πρώτο χτύπημα

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που «ξάφριζε» κοσμηματοπωλεία της Αττικής σε μόλις ένα λεπτό

15:39ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πετράλωνα: Δεν προχωρά η πραγματογνωμοσύνη λόγω διαφωνίας για το ποιος θα απομακρύνει τα μπάζα

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Παραπέμπεται να δικαστεί για 3 κακουργήματα 55χρονη - Κατηγορείται για κακοποίηση και βιασμό διδύμων αδελφών

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό στην Κουλούρα Ημαθίας - Βίντεο ντουκουμέντο από το περιστατικό

16:44LIFESTYLE

Η προκλητική εμφάνιση της Κιάρα Φεράνι με nude φόρεμα στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν: «O Αμερικανός πρόεδρος μού υποσχέθηκε 5 F-35» - Τραμπ: «Eίναι κάτι που θα σκεφτούμε»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Βόλο: Φίδι δύο μέτρων «μπούκαρε» σε επιχείρηση - Δείτε βίντεο

16:02ΚΟΣΜΟΣ

«Φυσικά και θυμάμαι τα ονόματά τους»: Μεγάλωσε με 44 αδέλφια και εξομολογείται

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια και συγκινητική ιστορία: Αδελφές γέννησαν την ίδια ημέρα δύο αγοράκια με ίδιο βάρος

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

16:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το «last dance» του Ρονάλντο: Ο αντιφατικός Κριστιάνο των Μουντιάλ - Τα ρεκόρ και η κατάρα

17:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει σπίτι του - Στο πλευρό του Ομπράντοβιτς τη νέα σεζόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ