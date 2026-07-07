Aνοίγει ο δρόμος για την υποψηφιότητα Λεπέν, παρά την καταδίκη της - Ανακοινώνει απόψε τις αποφάσεις

Η Μαρίν Λε Πεν φτάνει στην αίθουσα του δικαστηρίου για την ανακοίνωση της ετυμηγορίας της έφεσης της, στο Παρίσι της Γαλλίας, την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026

Snapshot Η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκισης με αναστολή και ηλεκτρονικό βραχιολάκι για έναν χρόνο, μειώνοντας την πρωτόδικη ποινή των πέντε ετών που της επέβαλλαν.

Η καταδίκη δεν αποκλείει νομικά την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027.

Απόψε θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της σχετικά με την υποψηφιότητά της μέσω τηλεοπτικής εμφάνισης.

Η Λεπέν και οι 10 συγκατηγορούμενοί της κρίθηκαν ένοχοι για εκτροπή κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλούνται να αποζημιώσουν συνολικά περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η ηγέτιδα του Εθνικού Συνασπισμού καλείται να πληρώσει πρόστιμο 100.000 ευρώ και να αντιμετωπίσει περιορισμούς λόγω του ηλεκτρονικού βραχιολιού, που ενδέχεται να μειωθούν λόγω καλής συμπεριφοράς. Snapshot powered by AI

Στο πολιτικό μέλλον της Μαρίν Λεπέν είναι πλέον στραμμένο το ενδιαφέρον, μετά την καταδικαστική, αλλά επιεική απόφαση του Εφετείου του Παρισιού, που της δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στις γαλλικές προεδρικές εκλογές την άνοιξη του 2027.

Από την ποινή που της επέβαλλε το δικαστήριο για κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, προκύπτει ότι τα πέντε χρόνια στα οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα μειώθηκαν σε 15 μήνες. Χρόνος που έχει ήδη εκτίσει, και της επιτρέπει νομικά την υποψηφιότητα.

?? National Rally leader Marine Le Pen has been sentenced to 3 years in prison (2 of which are suspended) and fined €100,000



The remaining one year will be served under house arrest with an electronic bracelet. The court also reduced her political ineligibility from 5 years to… pic.twitter.com/Pl4WruObxz — Visegrád 24 (@visegrad24) July 7, 2026

Αυτό ωστόσο που κρίνει τα επόμενα βήματα της ηγέτιδας του κόμματος ηγέτιδα του Εθνικού Συνασπισμού (RN) είναι το ηλεκτρονικό βραχιολάκι το οποίο πρέπει να φορέσει για έναν χρόνο, και η ίδια είχε θέσει ως όρο πριν την καταδίκη της για την υποψηφιότητά της, εφόσον δεν θα έχει πλήρη ελευθερία.

«Όταν είσαι υποψήφιος για την προεδρία, πρέπει να είσαι εντελώς ελεύθερος να κινείσαι και αυτό δεν συμβαίνει εάν φοράς ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης», είπε στο γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι LCI την περασμένη εβδομάδα.

Όλα αυτά αναμένεται να αποσαφηνιστούν απόψε στις 20:00 (τοπική ώρα), οπότε και θα εμφανιστεί στη γαλλική τηλεόραση.

Στα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις, σύμφωνα με μία πρώτη ανάλυση του BBC, δεν αποκλείεται να στραφεί προς την κατεύθυνση να μειώσει την περίοδο της ηλεκτρονικής παρακολούθησης λόγω καλής συμπεριφοράς, κάτι που μπορεί να συμβεί, όπως επισημαίνεται και θα της επιτρέψει να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία, χωρίς εμπόδια ή θα παραδώσει την υποψηφιότητα στον Τζόρνταν Μπαρντέλα.

Ωστόσο, η Λεπέν δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο μείωση της ποινής τον Ιανουάριο του 2027.

Oι καταδίκες

Η Μαρίν Λεπέν και οι 10 συγκατηγορούμενοί της κρίθηκαν ένοχοι για εκτροπή κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ως μέρος της ποινής τους, όλοι είναι πλέον καταδικασμένοι να πληρώσουν αποζημίωση στο κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για την αποζημίωση των συμβολαίων που πλήρωσαν στους βοηθούς.

Θα καταβάλουν επίσης 150.000 ευρώ σε ηθική βλάβη στην ΕΕ, συν τα νομικά έξοδα.

Επιπλέον, όλοι οι συγκατηγορούμενοι έχουν λάβει ατομικά πρόστιμα, συμπεριλαμβανομένων 100.000 ευρώ για τη Λεπέν.

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