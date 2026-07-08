Νέα ανατροπή στη Γαλλία: Η μεγάλη επιστροφή της Λεπέν - Από το εδώλιο στην προεδρική κούρσα

Η περιορισμένη νομική νίκη της Μαρίν Λεπέν την Τρίτη μπορεί να την άφησε πολιτικά και προσωπικά τραυματισμένη, ωστόσο ενίσχυσε την εικόνα της ως της απόλυτης πολιτικής επιζήσασας της Γαλλίας.

Σε μια απροσδόκητη απόφαση, τριμελές δικαστήριο διατήρησε την καταδίκη της για υπεξαίρεση, αλλά μείωσε την πενταετή απαγόρευση συμμετοχής της σε εκλογές.

Παράλληλα, της επέβαλε ποινή ενός έτους κατ’ οίκον περιορισμού, απόφαση την οποία η ίδια ανακοίνωσε ότι θα προσβάλει με έφεση.

Παρά τη δικαστική εξέλιξη, η Λεπέν ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφια του κόμματός της στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Αυτό σημαίνει ότι ο 30χρονος προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά, τον οποίο η ίδια είχε προτείνει ως πιθανό αντικαταστάτη της, θα συμμετάσχει πλέον στην εκστρατεία ως υποψήφιος πρωθυπουργός σε περίπτωση νίκης.

«Είμαι υποψήφια για την προεδρία της Δημοκρατίας», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, έχοντας δίπλα της τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά.

«Προσφέρουμε στους Γάλλους ένα δίδυμο, πρόεδρο και πρωθυπουργό. Πρόκειται για μια ισχυρή ομάδα με ξεκάθαρες πεποιθήσεις. Είμαστε ένα νικηφόρο δίδυμο», πρόσθεσε.

Η Λεπέν, που έχει ήδη δώσει τρεις προεδρικές μάχες, ετοιμάζεται πλέον να ηγηθεί για τέταρτη φορά της προσπάθειας της γαλλικής Ακροδεξιάς να κατακτήσει το Μέγαρο των Ηλυσίων, ένα από τα ισχυρότερα πολιτικά αξιώματα στον κόσμο, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας ηγείται της έβδομης μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, διοικεί πυρηνική δύναμη και εκπροσωπεί μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν θα καταφέρει να πετύχει εκεί όπου απέτυχε τρεις φορές στο παρελθόν, ιδίως υπό τη σκιά της συνεχιζόμενης δικαστικής της περιπέτειας και της πιθανότητας οριστικής ποινικής καταδίκης.

Οι δημοσκοπήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την απόφαση του δικαστηρίου έδειχναν ότι πιθανότατα θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο, αλλά δύσκολα θα επικρατήσει απέναντι σε έναν υποψήφιο του κεντρώου χώρου.

Η πολιτική «ανάσταση»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λεπέν θεωρείται πολιτικά τελειωμένη. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν μετά την αποτυχημένη τηλεμαχία της με τον Εμανουέλ Μακρόν το 2017, όταν πολλοί προεξοφλούσαν το πολιτικό της τέλος. Εκείνη, όμως, επέστρεψε ισχυρότερη.

«Η Λεπέν είναι καλύτερη υποψήφια από τον Μπαρντελά», δήλωσε στέλεχος του κεντροδεξιού κόμματος Horizons του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ. «Έχει εξελιχθεί σε πιο καθησυχαστική προσωπικότητα και έχει διευρύνει την απήχησή της».

Ακόμη και ο ηγέτης της ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα:

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά ευφυή γυναίκα. Δεν βρίσκεται εδώ από τύχη. Και αν είναι υποψήφια για τέταρτη φορά, κανείς δεν θα την αντιμετωπίζει πλέον με ειρωνεία».

Οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία της να φτάσει στην προεδρία. Από την ήττα της απέναντι στον Μακρόν στον δεύτερο γύρο του 2022, όταν συγκέντρωσε το 41% των ψήφων, ο Εθνικός Συναγερμός έχει εξελιχθεί στο δημοφιλέστερο κόμμα της χώρας.

Η δικαστική της περιπέτεια ενδέχεται, μάλιστα, να ενισχύσει περαιτέρω το προφίλ της μεταξύ των οπαδών της, οι οποίοι θεωρούν ότι διώκεται πολιτικά, εκτιμά ο ευρωβουλευτής του κόμματος Φιλίπ Ολιβιέ.

Ωστόσο, αυτό που λειτουργεί θετικά για τη βάση της ίσως αποδειχθεί εμπόδιο στην προσπάθεια προσέλκυσης νέων ψηφοφόρων, κυρίως από τον παραδοσιακό συντηρητικό χώρο.

Οι πολιτικοί της αντίπαλοι έχουν ήδη εξαπολύσει επιθέσεις. Ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, υποστήριξε ότι «μια τέτοια καταδίκη θα έπρεπε να αποκλείει κάποιον από το να ζητήσει την ψήφο των Γάλλων».

Νέες ισορροπίες με τον Μπαρντελά

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Ζαν-Ιβ Καμί, η απόφαση του δικαστηρίου θα οδηγήσει σε μια «ξεκαθάριση» των ρόλων στο εσωτερικό του Εθνικού Συναγερμού.

«Οι πολιτικές τους θέσεις δεν είναι ίδιες. Έχουμε ήδη διαπιστώσει διαφορές ανάμεσα στη Λεπέν και τον Μπαρντελά», σημειώνει ο ειδικός της ακροδεξιάς στο Ίδρυμα Ζαν Ζορές.

Μέχρι λίγες ημέρες πριν από την απόφαση, η Λεπέν εμφανιζόταν έτοιμη να αποδεχθεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού της από την προεδρική κούρσα και να στηρίξει πλήρως τον Μπαρντελά.

Σε πρόσφατη συγκέντρωση στη Λιεβέν, ένα από τα προπύργιά της στη βόρεια Γαλλία, είχε δηλώσει:

«Αν η Δικαιοσύνη μου απαγορεύσει να είμαι υποψήφια, τότε με απόλυτη αποφασιστικότητα και εμπιστοσύνη θα στηρίζω καθημερινά, μέχρι τη νίκη, την υποψηφιότητα του Ζορντάν Μπαρντελά».

Η εξέλιξη αυτή είχε ήδη οδηγήσει πολλά στελέχη του κόμματος αλλά και του ευρύτερου πολιτικού συστήματος να συζητούν ένα ενδεχόμενο «σχέδιο Μπαρντελά», με αρκετές προσωπικότητες της γαλλικής Δεξιάς να βλέπουν θετικά την υποψηφιότητά του.

Η Λεπέν παίρνει ξανά το τιμόνι

Με την επιστροφή της στην πρώτη γραμμή, η Λεπέν καλείται πλέον να διαχειριστεί και τις πολιτικές διαφωνίες που έχουν εμφανιστεί τους τελευταίους μήνες στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο Μπαρντελά έχει στηρίξει τη στρατηγική αποστασιοποίησης από την κληρονομιά του Ζαν-Μαρί Λεπέν, όμως παράλληλα επιχείρησε να προσελκύσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους, παρουσιάζοντας τον Εθνικό Συναγερμό ως ένα πιο παραδοσιακό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις κόμμα. Μάλιστα, πριν από τη δικαστική απόφαση, οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν να καταγράφει υψηλότερη δημοτικότητα από τη μέντορά του.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρίν Λεπέν παραμένει σταθερά προσανατολισμένη σε ένα ισχυρό, παρεμβατικό κράτος και έχει αντιδράσει στις προσπάθειες του Μπαρντελά να αμβλύνει τις θέσεις του κόμματος σε ζητήματα όπως το συνταξιοδοτικό και η φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιρειών.

«Η Μαρίν Λεπέν διαθέτει έναν συμπαγή πυρήνα υποστηρικτών και δεν πρόκειται να αλλάξει σημαντικά. Αντίθετα, για τον Μπαρντελά δεν γνωρίζουμε ακόμη ξεκάθαρα ποιες είναι οι πραγματικές του θέσεις», σχολίασε ο εκπρόσωπος του Εντουάρ Φιλίπ, Αρνό Περινό.