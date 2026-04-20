Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη - LIVE

Παρακολουθήστε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Αρχικά ανακοίνωσε ότι ο Αθανάσιος Καββαδάς θα είναι ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και κατόπιν αναφέρθηκε στο νέο νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες περιφερειακών σταθμών.

Για την παραίτηση Λαζαρίδη ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Ο κ. Λαζαρίδης παραιτήθηκε και καλό θα ήταν να σταματήσει αυτή η διαδικασία προσωπικών επιθέσεων. Όταν ένας άνθρωπος είναι σε τέτοια κατάσταση πίεσης δεν προσφέρει κάτι περαιτέρω επίθεση. Η παραίτηση ήταν αναπόφευκτη εξέλιξη και για την επικοινωνιακή διαχείριση από τον ίδιο. Το επίδικο τοποθετείται 20 χρόνια πριν. Ο ίδιος έδωσε τις απαντήσεις του. Σημασία έχει τι κάνεις όταν έχεις τη διακυβέρνηση για να κλείσεις τέτοιες τρύπες. Από το 2019 και μετά δεν μπορεί σύζυγος οργανικού στελέχους να εργαστεί στην κυβέρνηση. Ήρθε η παραίτηση Λαζαρίδη, προχωράμε παρακάτω»

«Δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας», απάντησε για την αυριανή ψηφοφορία σχετικά με την άρση ασυλίας βουλευτών.«Αν ψηφίσεις ασυλία κάποιων βουλετών και δεν ψηφίσεις άλλων είναι σαν να λες πως κάποιοι είναι ένοχοι και άλλοι όχι. Ξαναλέω δεν υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας», επισήμανε.

Για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ισπανία και τις φωτογραφίες με τον Ισπανό πρωθυπουργό ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Εύχομαι στη Θεσσαλονίκη να βγάλει κάποια ομιλία γιατί στην Ισπανία περιορίστηκε στη selfie. Επειδή κατά καιρούς προβαίνει σε δριμύτατη κριτική για την παρουσία του πρωθυπουργού στο εξωτερικό. Όταν είμαστε πολύ γρήγοροι στα λόγια καλό θα είναι τα λόγια να συνοδεύονται από πράξεις. Όταν βρίσκεται σε συνέδρια, φόρα, εκδηλώσεις καλό θα ήταν να τοποθετείται για τα συμφέροντα της χώρας δεδομένων κάποιων θέσεων που έχει διατυπώσει ο κ. Σάντσεθ για την γείτονα χώρα»

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:



Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη,

Μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο βουλευτής Λευκάδος Αθανάσιος Καββαδάς.

Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία του νέου υφυπουργού.

-----

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και της εταιρείας Stena Drilling για την έναρξη της γεώτρησης στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Το γεωτρύπανο αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες τον Φεβρουάριο του 2027. Αυτό σημαίνει ότι, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 50 χρόνια, θα πραγματοποιηθεί ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα μας.

Πρόκειται για μια ιστορική πρωτοβουλία, καθώς, εφόσον επιβεβαιωθούν ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου και καταστεί δυνατή η εμπορική εκμετάλλευση, θα προσδώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη και τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τουλάχιστον το 40% των κερδών θα κατευθύνεται στο Δημόσιο, ενώ παράλληλα αναμένεται η δημιουργία περισσότερων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Είναι, επίσης, σημαντικό να τονιστεί ότι κάθε δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες, σε πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

- - - -

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θέσαμε, έως τις 4 Μαΐου, το σχέδιο νόμου που αφορά στην «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας».

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά νομοσχέδιο που εισάγουμε, μέσα σε λίγους μήνες, για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Βασική μας επιδίωξη είναι να ρυθμίσουμε -μέσω αυτής της πρωτοβουλίας- το πεδίο αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το οποίο παρέμενε άναρχο για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Να βάλουμε τάξη, δηλαδή, στο τηλεοπτικό τοπίο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως έκανε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, με τη λειτουργία των αντίστοιχων Μητρώων.

Για το σκοπό αυτό, τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες και σαφείς προϋποθέσεις, τόσο για να μπορούν να λάβουν άδεια οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί όσο και για τη λειτουργία τους στη συνέχεια.

Το σχέδιο νόμου διασφαλίζει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας στα περιφερειακά κανάλια, για δημοσιογράφους και μη, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επιπλέον θέσεις εργασίας.

Αρμόδιο για την υλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και μετέπειτα εποπτείας είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, του οποίου ο εποπτικός ρόλος ενισχύεται σημαντικά.

Το νομοσχέδιο βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της βιωσιμότητας, με στόχο να προστατεύσει τις υγιείς επιχειρήσεις, το λειτούργημα των δημοσιογράφων και την ελευθερία του Τύπου.

- - - -

Από την ένταξη 13 επιχειρηματικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ, στο καθεστώς των «Μεγάλων Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου δημιουργούνται 700 νέες θέσεις απασχόλησης.

Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τους τομείς των Data Centers, logistics, αγροδιατροφής, χαρτοβιομηχανίας, αλουμινίου, υφασμάτων, υπηρεσιών τεχνολογιών, τσιμεντοβιομηχανίας και της ενέργειας.

Περισσότερα από τα μισά κονδύλια κατευθύνονται στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη), ενώ ακολουθούν η Στερεά Ελλάδα και η Ήπειρος.

Η αξιολόγηση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, έγινε με συνέπεια και αξιοπιστία, μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος.

- - - -

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα για την κατασκευή του Flyover στη Θεσσαλονίκη, με τον ρυθμό υλοποίησης να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ταχύς.

Το εμβληματικό αυτό έργο ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 462,7 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην αναβάθμιση 12,5 χιλιομέτρων οδικού δικτύου, από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο της Μουδανιών.

Το φυσικό αντικείμενο έχει, ήδη, ολοκληρωθεί κατά 50%, με τις εργασίες να εκτείνονται στο μεγαλύτερο μήκος της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού.

Η πρόοδος είναι ορατή, καθώς η γέφυρα Τ9 έχει αποκτήσει τα πρώτα 600 μέτρα του φορέα της κι έχουν ξεκινήσει εργασίες με το δεύτερο καλούπι. Οι εκσκαφές ορυγμάτων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 95%.

Η χωρητικότητα του οδικού άξονα θα διπλασιαστεί από τα 5.000 στα 10.000 αυτοκίνητα διαθέτοντας συνολικά έως και 10 λωρίδες κυκλοφορίας σε κρίσιμα σημεία.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027.

- - - -

Σε φάση πλήρους υλοποίησης βρίσκεται η κατασκευή 17 υπερσύγχρονων σχολικών μονάδων σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη, μέσω του προγράμματος ΣΔΙΤ της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.».

Το έργο καλύπτει τις ανάγκες χιλιάδων μαθητών σε δήμους όπως της Καλαμαριάς, του Παύλου Μελά και της Θέρμης, περιλαμβάνοντας μονάδες από νηπιαγωγεία έως Μουσικά Λύκεια και ΕΠΑΛ.

Μετά την παράδοση, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη συντήρηση και λειτουργία των υποδομών για 26 έτη, διασφαλίζοντας την άρτια κατάσταση των σχολικών κτιρίων.

- - - -

Στις Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης, σήμερα, κυκλοφορούν 510 λεωφορεία, καλύπτοντας περίπου το 80% του στόλου, έναντι 41% το 2019. Παράλληλα, έχει σημειωθεί σημαντική ανανέωση, με τον μέσο όρο ηλικίας των οχημάτων να μειώνεται στα 7,8 έτη από 14,5 έτη το 2019, με την άφιξη 100 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στα τέλη Απριλίου, ενώ τον Ιούλιο αναμένεται η παραλαβή των πρώτων 50 ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων για τον ΟΑΣΘ.

Στο μεταξύ, ήδη έχουν τοποθετηθεί περισσότερες από 500 πινακίδες μπράιγ στις στάσεις ΟΑΣΘ, ενώ στόχος είναι οι 1.000 πινακίδες έως το τέλος του έτους.

Αναφορικά με τον Δυτικό Προαστιακό, έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο από Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης προς Σίνδο. Διαρκεί 11 λεπτά και εξυπηρετεί ως επί το πλείστον τους φοιτητές του ΔΙΠΑΕ.

- - - -

Από τις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2024 έως και τον Απρίλιο του 2026, εντός γηπέδων βεβαιώθηκαν 80 αδικήματα και πραγματοποιήθηκαν 35 συλλήψεις, ενώ εκτός γηπέδων βεβαιώθηκαν 18 αδικήματα και πραγματοποιήθηκαν 33 συλλήψεις.

Όσον αφορά στον απολογισμό δράσης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, από την έναρξη λειτουργίας της ΔΑΟΕ, στις 21 Οκτωβρίου 2024, έως και τις 16 Απριλίου 2026, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος επιλήφθηκε συνολικά 25 υποθέσεων σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Στο πλαίσιο των υποθέσεων που εξιχνιάστηκαν, αποδόθηκαν κατηγορίες σε 64 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη οι 52, ενώ συνολικά 13 προφυλακίστηκαν.

Παράλληλα, αποδομήθηκαν 4 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν, μεταξύ άλλων, στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, ληστειών και απατών.

- - - -

Σε κόμβο Καινοτομίας εξελίσσεται η Θεσσαλονίκη, με φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΗΣΙΣ, το Thess INTEC και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

Το ΕΚΕΤΑ είναι κορυφαίο Ερευνητικό Κέντρο εφαρμοσμένης έρευνας, συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με δημόσιους οργανισμούς (ΕΥΑΘ ΑΕ, Καυτανζόγλειο) και θεσμικούς φορείς του επιχειρείν, προσφέροντας λύσεις και υπηρεσίες σε καθημερινά προβλήματα των πολιτών (π.χ. μετακινήσεις, υγεία, ποιότητα ζωής). Μάλιστα, για κάθε ένα ευρώ που παίρνει από το κράτος, το ΕΚΕΤΑ παράγει 14 ευρώ άμεσα και 20 έμμεσα, αντλώντας το 88% των εσόδων του από ανταγωνιστικά προγράμματα.

Προσφάτως, εγκαινιάστηκε το AI Nucleus, το νέο εμβληματικό κέντρο του ΕΚΕΤΑ για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 2 εκατ. ευρώ και θα φιλοξενεί περίπου 150 ερευνητές. Το ΕΚΕΤΑ ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη με νέα παραρτήματα σε Νάουσα, Χάλκη, Λίμνη Πλαστήρα, μειώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες.

Η πόλη προσελκύει παγκόσμιους κολοσσούς (όπως Pfizer, Deloitte, Deutsche Telekom, Accenture), δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες.

- - - -

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης εκτελείται η επέκταση του προβλήτα 6, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των δυνατοτήτων του από πλευράς logistics.

Χάρη στις παρεμβάσεις, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα εμπορικά πλοία, ακόμα και της μεγαλύτερης κατηγορίας με χωρητικότητα άνω των 20.000 εμπορευματοκιβωτίων, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της Δυτικής Μακεδονίας ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα έργα υπολογίζεται πως θα δημιουργήσουν περίπου 4.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο.

- - - -

Ο πρωθυπουργός σήμερα στις 16.30 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης.

Στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συζήτηση στο πλαίσιο του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα: «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα και υποδομές».

