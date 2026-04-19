Παύλος Μαρινάκης: Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις

 Ο Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και επικρίνει τον Ανδρουλάκη για έλλειψη συγκεκριμένου κυβερνητικού προγράμματος

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει την ανάγκη για ταχεία και ολοκληρωμένη διαλεύκανση δικαστικών υποθέσεων χωρίς διαρροές που παραπλανούν την κοινή γνώμη.
  • Η κυβέρνηση προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία για προτεραιότητα στην εκδίκαση υποθέσεων κρατικών αξιωματούχων και θεμάτων δημοσίου συμφέροντος.
  • Υπογραμμίζεται η δέσμευση της κυβέρνησης να προστατεύσει οικονομικά τα νοικοκυριά από εξωγενείς κρίσεις.
  • Η Ελλάδα δηλώνεται ως δύναμη ειρήνης και σταθερότητας που ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, χωρίς να δέχεται υποδείξεις στην εξωτερική της πολιτική.
Snapshot powered by AI

«Ο κ. Ανδρουλάκης ζητάει εκλογές διστακτικά και από μέσα του εύχεται το αίτημά του να μην γίνει αποδεκτό. 'Αλλωστε, του απάντησε εκ νέου ο πρωθυπουργός, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Μεγαλύτερο πρόβλημα για τον κ. Ανδρουλάκη από το ίδιο του το αίτημα είναι ότι το διατυπώνει χωρίς να το συνοδεύει από δύο κρίσιμες απαντήσεις: πώς, δηλαδή, με ποιο πρόγραμμα, συγκεκριμένο και κοστολογημένο, θα κυβερνήσει και με ποιους» τόνισε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Σεβόμαστε απόλυτα την δικαιοσύνη και κάθε απόφασή της και συνειδητά δεν σχολιάζουμε δικαστικές κρίσεις. Το αίτημα του πρωθυπουργού εδράζεται στην ανάγκη για ταχεία διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης, την αποφυγή διαρροών που δημιουργούν, πολλές φορές, λάθος εντυπώσεις στην κοινωνία, αφού όσα ακούγονται ίσως να διαφέρουν από την πραγματικότητα και στην αποφυγή κατάτμησης των δικογραφιών» σχολίασε απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Για την νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε μια νομοθετική πρωτοβουλία ανάλογη του Ν.4022/2011, ο οποίος προέβλεπε πως η ανάκριση, ο ορισμός δικασίμου και η εισαγωγή της υπόθεσης σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο, για υποθέσεις που αφορούν κρατικούς αξιωματούχους, πολιτικούς, υποθέσεις μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος, μείζονος δημοσίου συμφέροντος και διαφθοράς, γίνονται κατ' απόλυτη προτεραιότητα. Η διάταξη αυτή καταργήθηκε με τον αλήστου μνήμης ποινικό κώδικα για την ψήφιση του οποίου ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε τη Βουλή ανοιχτή λίγο πριν τις εθνικές εκλογές».

Για την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα γύρω από την τελική έκβαση του πολέμου, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Έχουμε τονίσει πως δεν θα αφήσουμε τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις, κάτι για το οποίο, άλλωστε, έχουμε δώσει δείγματα γραφής και στο παρελθόν».

Σε ερώτηση για την τουρκική ηγεσία που βάζει στο στόχαστρο της τη συμμαχία Ελλάδος Κύπρου και Ισραήλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι δύναμη ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. «Μια δύναμη σταθερότητας που λειτουργεί με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τους προασπίζεται. Κάθε συμφωνία και κάθε συμμαχία της χώρας μας έχει ειρηνικούς σκοπούς και δεν στρέφεται εναντίον τρίτων» σημείωσε.

«Η εξωτερική μας πολιτική διαμορφώνεται, όπως και κάθε κυρίαρχου κράτους, ανεξάρτητα και δεν δεχόμαστε υποδείξεις, ούτε οφείλουμε εξηγήσεις σε κανέναν» πρόσθεσε.

Τέλος για την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Κάθε στιγμή προσευχόμαστε ο Γιώργος Μυλωνάκης να γυρίσει σύντομα κοντά μας και πάνω απ' όλα δίπλα στην αγαπημένη του οικογένεια. Είναι δυνατός και θα τα καταφέρει».

«Από εκεί και πέρα, έστω και με τεράστια καθυστέρηση, ας αναλογιστούν όλοι όσοι ζουν και αναπνέουν για να 'δολοφονούν χαρακτήρες', είτε χρησιμοποιώντας τις 'κουκούλες' του διαδικτύου, είτε παριστάνοντας τους σατιρικούς, είτε στο όνομα της ελευθερίας του Τύπου της οποίας κάνουν κατάχρηση, πόσο ολέθριες είναι μερικές φορές οι συνέπειες του βούρκου στον οποίο θέλουν να κυλήσουν τη χώρα» σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
