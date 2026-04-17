Παύλος Μαρινάκης: Πώς έγινε το επεισόδιο με τον Γιώργο Μυλωνάκη - «Θυμάστε το "ΝΔ βιαστές";»

Στις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη το σοβαρό επεισόδιο, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ANT1.

Όπως περιέγραψε, η σύσκεψη είχε ξεκινήσει κανονικά, όταν ξαφνικά η κατάσταση άλλαξε δραματικά, υπογραμμίζοντας πόσο απρόβλεπτη είναι η ζωή. «Είναι φοβερό πράγμα η ζωή, τι σκέφτεσαι μέχρι ένα σημείο και τι σκέφτεσαι μετά», σημείωσε, μεταφέροντας το σοκ και την αγωνία που επικράτησαν εκείνη τη στιγμή.

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανθρώπινη διάσταση του περιστατικού, κάνοντας αναφορά στην οικογένεια του υφυπουργού. Όπως είπε, το πρώτο που πέρασε από το μυαλό του ήταν να μιλήσει με τη δική του γυναίκα και «πώς θα το υποδεχθεί αυτό η σύζυγός του και τα δύο του παιδιά».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός χθες στη Βουλή μίλησε «μέσα από την καρδιά του» για έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του, κάνοντας λόγο για την ένταση και την αγωνία που βιώνουν όσοι βρίσκονται κοντά του αυτές τις ώρες.

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε σφοδρή κριτική για το κλίμα που διαμορφώνεται στη δημόσια συζήτηση, κάνοντας λόγο για «χυδαία ψέματα» και επιθέσεις που ξεπερνούν τα όρια. «Έχουμε πιάσει πάτο συνολικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πρόκειται για «μια νοσηρή μειοψηφία που κάνει τον θόρυβο».

Όπως σημείωσε, είναι «ντροπή» να γίνεται λόγος για εργαλειοποίηση σε μια στιγμή που ένας άνθρωπος δίνει μάχη για τη ζωή του, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από κάθε πολιτικό πρόσωπο υπάρχει μια οικογένεια.

«Θυμάστε την πρώτη τετραετία, το "ΝΔ βιαστές"; Θυμάστε το "ΝΔ παιδεραστές"; Θυμάστε το "ΝΔ δολοφόνοι"; Το "Μητσοτάκη μπιμπ"; Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Το ότι "συγκαλύπτετε ένα έγκλημα και τα χέρια σας είναι βαμμένα με αίμα" δεν ακούστηκε σε καμία άλλη τραγωδία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

«Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η ένταση και η τοξικότητα στον δημόσιο λόγο έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

