Μητσοτάκης κατά Κωνσταντοπούλου: Ήσασταν η μόνη αρχηγός που υιοθέτησε την αθλιότητα για την κόρη μου

Σφοδρή κριτική κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου άσκησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, κατά την τριτολογία του στη συζήτηση για το κράτος δικαίου, με αφορμή τη στάση της απέναντι σε δημοσίευμα που αφορούσε την κόρη του.

Ολοκληρώνοντας την τριτολογία του ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά:

Και μία τελευταία αναφορά, επειδή αισθάνομαι μία ανάγκη, κα Κωνσταντοπούλου, να το πω, γιατί μιλήσατε για «άθλια τοξικότητα». Δεν ξεχνώ, κα Κωνσταντοπούλου, ότι όταν με άθλιο τρόπο κάποιοι διακίνησαν ένα σενάριο για την κόρη μου η οποία γύρισε από το Ντουμπάι, ότι δήθεν «γύρισε με ιδιωτικό τζετ», η μόνη πολιτικός αρχηγός που υιοθέτησε αυτή την αθλιότητα ήσασταν εσείς προσωπικά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο, νομίζω ότι είστε πια γνωστή για το ήθος σας, για το ύφος σας και για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεστε.

Νωρίτερα στη δευτερολογία του είχε επίσης σχολιάσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέροντας τα εξής:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρήκα ενδιαφέρον ότι η κα Κωνσταντοπούλου βρήκε χρόνο να ασχοληθεί με την εικόνα των Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά μία κουβέντα για την περιπέτεια του κ. Μυλωνάκη δεν είχε να πει, ούτε καν τα τυπικά, ούτε καν τα προσχήματα να τηρηθούν.

Αλλά, ξέρετε, εδώ τίποτα πια δεν μας αιφνιδιάζει. Και δεν είχα σκοπό να αναφερθώ στην τραγωδία των Τεμπών, όμως, εδώ θα αναγκαστώ να θυμηθώ και να θυμίσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία κάποια λόγια τα οποία δεν είναι λόγια της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ούτε της κυβέρνησης, ούτε του Υπουργού Δικαιοσύνης.

«Στόχευσή τους είναι να μετατρέψουν τη δίκη των Τεμπών σε πολιτικό επίδικο. Μια δίκη που την εργαλειοποιούν και πουλάνε σόου για ψήφους». Ποιος τα λέει αυτά, κα Κωνσταντοπούλου; Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Μαζί με καταγγελίες για «χρυσαυγίτικες λογικές, με σκοπό να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Έχει πονέσει πολύ η ελληνική κοινωνία από την τραγωδία των Τεμπών, και βέβαια, σε αυτή την αίθουσα έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών συζητήσεων. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάνει προτάσεις δυσπιστίας, δύο τον αριθμό, για το θέμα των Τεμπών, με αφορμή την περιβόητη θεωρία της «συγκάλυψης», η οποία κατέρρευσε πανηγυρικά, μαζί με τα «εξαφανισμένα βαγόνια», τα οποία αναζητούσαν πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματός σας, κ. Ανδρουλάκη.

Η ελληνική κοινωνία ξέρει πια ακριβώς τι έγινε την επομένη του δυστυχήματος των Τεμπών και πώς στήθηκε αυτή η άθλια σκευωρία, με απίστευτους χαρακτηρισμούς, εις βάρος όχι μόνο εμού αλλά και ολόκληρης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, μόνο και μόνο για να αποκομίσετε κάποια πολιτικά οφέλη.

Δεν υπάρχετε, κα Κωνσταντοπούλου, έξω από το πλαίσιο της αντιπαράθεσης της δίκης των Τεμπών. Εσείς συντηρείτε συνειδητά αυτή την ένταση, μόνο και μόνο για να αποκομίσετε πολιτικά οφέλη.

Σας έχουν πια καταλάβει όλοι. Οι πρώτοι που σας έχουν καταλάβει είναι οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι έχουν σπεύσει να σας απομονώσουν. Και να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι η Δικαιοσύνη ούτε εκβιάζεται, ούτε μπορεί να γίνει αντικείμενο bullying.

Αυτές τις πρακτικές που ξέρατε, πάνω στις οποίες έχετε επενδύσει, πάνω στις οποίες έχετε χτίσει και νομική και πολιτική καριέρα, θα τις ξεχάσετε πια. Είναι πολύ σημαντική η δίκη των Τεμπών για να αφεθεί στις δικές σας ορέξεις.

