Η στρατηγική της ομιλίας Μητσοτάκη στη Βουλή: Η κυβέρνηση δεν απολογείται, αντεπιτίθεται

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές και οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας.

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για πολιτικές σκοπιμότητες και προσπάθεια εργαλειοποίησης ευαίσθητων θεμάτων, όπως η τραγωδία των Τεμπών.

Ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την τεχνητή νοημοσύνη, το στεγαστικό και τον εκλογικό νόμο.

Υποστήριξε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζήτησε ταχεία εκκαθάριση υποθέσεων πολιτικών προσώπων για διαφάνεια και αποφυγή ατεκμηρίωτων κατηγοριών.

Η αντιπολίτευση ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού και πρότεινε πρόταση δυσπιστίας, επικεντρώνοντας τις επιθέσεις σε θέματα ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπών και κυβερνητικών στελεχών.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση της Πέμπτης στη Βουλή για το κράτος δικαίου, με τον πρωθυπουργό να υψώνει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση και να απαντά με αιχμηρό τρόπο στις κατηγορίες που του αποδίδονται. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε τόσο σε ζητήματα θεσμών και δικαιοσύνης, όσο και σε πολιτικές ευθύνες για υποθέσεις που απασχολούν έντονα τη δημόσια σφαίρα.

Από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός έστειλε τρία δυνατά μηνύματα:

«Δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές»



Αυτό είναι ίσως το πιο άμεσο πολιτικό μήνυμα που συγκρατεί ο κόσμος. Σε περιόδους έντασης και φημών, η δήλωση «εκλογές στο τέλος της τετραετίας» λειτουργεί σαν σταθεροποιητικό σήμα. Παράλληλα, κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι κινείται με γνώμονα την εκλογική της επιβίωση, αφήνοντας αιχμές για εσωτερική ανασφάλεια ως προς τη δεύτερη θέση. Μάλιστα πρόσθεσε με νόημα ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται από κανέναν. «Για τον Ντίλαν ή Ντιλιαν όπως τον λένε να σας πω ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν εκβιαζόμαστε από κανένα. Ούτε από συμφέροντα ούτε από κανένα. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Αυτός μας επέλεξε. Κρατάτε λίγο μικρό καλάθι για το αποτέλεσμα των εκλογών μην εμφανίζεστε με τόσο φουσκωμένα φτερά. Οι δημοσκοπήσεις μάλλον δείχνουν την ΝΔ αυτοδύναμη παρά εσάς πρώτο κόμμα», είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη τον οποίο κατηγόρησε για διαστρέβλωση της πραγματικότητας σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου. Όπως υποστήριξε, η εικόνα που παρουσιάζεται από την αντιπολίτευση απέχει σημαντικά από τις αξιολογήσεις ευρωπαϊκών θεσμών και διεθνών οργανισμών. «Είχα την εντύπωση όταν εκφράσατε το αίτημα εκλογών, το είπατε με σφιγμένο τρόπο μήπως και το κάνω δεκτό. Μην ανησυχείτε οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους τέλος τετραετίας. Έως όταν μιλάτε για διεκδίκηση της πρωτιάς και είναι θεμιτό και δεν το λέω με ειρωνεία, όμως ο στόχος σας είναι άλλος», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη. «Στον ύπνο σας αυτό που βλέπετε είναι να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από την δύσκολη θέση του τι θα κάνετε μετά τις εκλογές. Έχετε καταφέρει συντασσόμενος με τις πιο ακραίες φωνές τελικά προβάλετε μόνο το άγχος σας για την κατάκτηση της 2ης θέσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.



«Σκληρή σύγκρουση με την αντιπολίτευση»



Πολύ περισσότερο από τα θεσμικά, μένει η εικόνα ότι ο Μητσοτάκης επιτίθεται στον Ανδρουλάκη και συγκρούεται έντονα με την Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη. Αυτό «γράφει» περισσότερο γιατί είναι πολιτική ένταση και όχι τεχνική πολιτική. Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε η αναφορά στην τραγωδία των Τεμπών, με τον πρωθυπουργό να κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την υπόθεση για πολιτικά οφέλη. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς το θέμα παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο για την κοινή γνώμη. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να λειτουργεί χωρίς πιέσεις και εκβιασμούς, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι οι διαδικασίες θα ακολουθήσουν τη θεσμική οδό. «Και μια τελευταία αναφορά. Μιλήσατε για άθλια τοξικότητα κ. Κωνσταντοπούλου. Όταν κάποιοι διακίνησαν άθλιο σενάριο για την κόρη μου η μόνη πολιτική αρχηγός που υιοθέτησε αυτό το άθλιο σενάριο ήσασταν εσείς. Είστε γνωστή για το ύφος και το ήθος σας».



«Η συνταγματική αναθεώρηση – αλλά κυρίως το άρθρο 16»

Από όλα τα θεσμικά θέματα, ο κόσμος κρατά σχεδόν πάντα το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων (άρθρο 16). Τα υπόλοιπα (AI, στέγη, εκλογικό σύστημα) είναι πιο σύνθετα και δεν μένουν εύκολα στη δημόσια συζήτηση. ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση εντός Μαΐου, θέτοντας στο τραπέζι έναν πυρήνα περίπου 25 άρθρων. Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο της χώρας τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των ζητημάτων που αναμένεται να συζητηθούν περιλαμβάνονται η αναθεώρηση του άρθρου 16 για την εκπαίδευση, η ενσωμάτωση προβλέψεων για την τεχνητή νοημοσύνη, η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, καθώς και αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κόμματα να τοποθετηθούν με σαφήνεια, τονίζοντας ότι η διαδικασία απαιτεί υπευθυνότητα και όχι τακτικισμούς. Όπως ανέφερε, η χώρα χρειάζεται μια «θεσμική φυγή προς τα εμπρός» που θα ενισχύσει τη λειτουργία της δημοκρατίας.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σημαντικό μέρος της αντιπαράθεσης αφιερώθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον θεσμό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επιλεκτικές διαρροές ή καθυστερήσεις που δημιουργούν σκιές. Παράλληλα, ζήτησε ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου –όπως είπε– να μην αιωρούνται υποψίες χωρίς τεκμηρίωση. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δείξει ότι επιθυμεί διαφάνεια, αλλά και να προστατεύσει το πολιτικό προσωπικό από ατεκμηρίωτες κατηγορίες. Παράλληλα απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Κανείς δεν έχει καταδικαστεί ως ότου αποφανθεί η δικαιοσύνη. Κάνατε την απρέπεια και μιλήσατε για κουμπαριές και γαλάζιους διωκόμενους. Τον κ. Λαμπράκη τον ξέρετε ; Είναι κουμπάρος σας; Είναι στη φυλακή; Είναι προφυλακισμένος ο δικός σας κουμπάρος; Το λέω γιατί έχει και όρια η υποκρισία. Κάποια στελέχη ιστορικά της παράταξης σας είχαν μεγαλύτερο θάρρος να αναγνωρίσουν τις ευθύνες σας. Εσείς έχετε άλλη τακτική».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κ. Μητσοτάκης επέδειξε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento την οποία κατηγόρησε τόσο για την λάσπη εναντίον του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και για τις αθλιότητες εναντίον της δικής του οικογένειας: «Το ίδιο το Documento που πυροβολούσε τη γυναίκα μου με έναν και μόνο σκοπό: Να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος, Αυτοί είστε. Οι ίδιες αθλιότητες με στόχο μία παράταξη. Για να χτυπηθώ εγώ προσωπικά, οι συνεργάτες μου, η οικογένειά μου, οι βουλευτές μας, τα παιδιά μας, όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης». Η συζήτηση στη Βουλή ανέδειξε για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο πόλωσης που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Οι σκληρές εκφράσεις, οι προσωπικές αιχμές και η ένταση των τοποθετήσεων δείχνουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη εισέλθει σε προεκλογική τροχιά. Οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα οι κύριοι Ανδρουλάκης και Φάμελλος ζήτησαν μετ’ επιτάσεως την παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπόθεση των υποκλοπών αλλά και το ζήτημα με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι ο κ. Φάμελλος επανέλαβε την πρότασή του προς το ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση, παρότι δεν το εξέλεξε ο λαός σε αυτή τη θέση. Ρωτάμε λοιπόν: Θα αξιοποιήσει αυτόν τον ρόλο ή θα περιοριστεί σε δηλώσεις και καταγγελίες; Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία επιβάλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει «κάθε κοινοβουλευτικό μέσο που θα φέρει την πολιτική αλλαγή». Παράλληλα, ζήτησε την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, επιρρίπτοντας ευθύνες προσωπικά στον πρωθυπουργό. Χαρακτηρίζοντας τον κ. Λαζαρίδη «σήμα κατατεθέν» της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη: «Πόσο ακόμη θα τον κρατάτε στην κυβέρνηση; Γιατί τον κρατάτε; Μήπως αυτός κρατάει την κυβέρνηση; Μήπως σας κρατάει γιατί εκτέλεσε την εντολή του πρωθυπουργού να κουκουλώσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;». Ο κ. Ανδρουλάκης πάντως απέφυγε να αναφερθεί σε πρόταση δυσπιστίας και αρκέστηκε στο να δηλώσει ότι μονόδρομος για την Ελλάδα είναι η παραίτηση της κυβέρνησης και η προσφυγή σε εκλογές.

