Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Πρέπει να παραιτηθείτε, μόνη λύση είναι οι εκλογές

Snapshot Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί την κυβέρνηση για σκάνδαλα και ζητά την παραίτη της, υποστηρίζοντας ότι μόνο εκλογές μπορούν να λύσουν την κρίση εμπιστοσύνης.

Κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για διαφθορά και διαπλοκή, χαρακτηρίζοντας την περίοδο ως την πιο αρνητική της μεταπολίτευσης.

Καταγγέλλει παραβίαση του Κράτους Δικαίου, του Συντάγματος και περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων από τη ΝΔ.

Καλεί τον πρωθυπουργό να υπερασπιστεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή αντί να στηρίζει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου.

Αμφισβητεί το πτυχίο και τη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη, κατηγορώντας τον ως σύμβουλο απατεωνιάς.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Ο κ. Φάμελλος ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης: «Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θα έμενε κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα. Πρέπει να φύγετε το συντομότερο. Και μία δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση να αναλάβει το βαρύ και εθνικό καθήκον της αναγέννησης της πατρίδας μας».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Φάμελλος, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση διαμήνυσε: «Δεν σας εμπιστεύεστε ο λαός, μόνη λύση είναι οι εκλογές».

Ως προς το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη και μετά τη δήλωση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε: «Σύμβουλο επικοινωνίας ή σύμβουλο απατεωνιάς πήρατε τον κ. Λαζαρίδη, κ. Μητσοτάκη; Δείξε μου τον φίλο σου, να σου πως ποιος είσαι, λέει ο λαός».

«Ένας είναι ο τίτλος σας: Διαφθορά και διαπλοκή προς όφελος της κλεπτοκρατίας που μεσουρανεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χειρότερες πολιτικά και ηθικά στιγμές της μεταπολίτευσης», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και συνέχισε: «Δεν έχετε ούτε τσίπα ούτε φιλότιμο και πρέπει να φύγετε το συντομότερο», πρόσθεσε.

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «βαρύτατη καταπάτηση του Κράτους Δικαίου στη χώρα μας», για «παραβίαση του Συντάγματος και της ισονομίας», για «περιορισμό δημοκρατικών δικαιωμάτων» και για «επίθεση της ΝΔ στους θεσμούς και στις ανεξάρτητες αρχές».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την ομιλία του ευχόμενος περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη.

Για τις διεθνείς εξελίξεις

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας και να στηρίξει, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, την ειρήνη και τη σταθερότητα», είπε κατά τα άλλα αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πρόσθεσε: «Και όχι να στέκεται ως ο πιο πιστός σύμμαχος του εγκληματία Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας ως "αντιπαραγωγική" την επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο, που ακύρωσε την εκεχειρία και ήταν ένα έγκλημα με πάνω από 300 νεκρούς».

