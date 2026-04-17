Θεσμική αντεπίθεση Μητσοτάκη με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση και στόχο την τρίτη θητεία

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στη Βουλή ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών με αιχμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η αναθεώρηση περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις όπως την ένταξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Σύνταγμα, την αναθεώρηση του Άρθρου 16 για την ανώτατη εκπαίδευση και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Ο Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της σταθερότητας και της συνέχειας, απορρίπτοντας σενάρια πρόωρων εκλογών και υπογραμμίζοντας το σχέδιο για τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας.

Καταλόγισε στην αντιπολίτευση απροθυμία συνεννόησης και ελλιπείς προτάσεις διακυβέρνησης, επισημαίνοντας την ανάγκη για ευρύτερες θεσμικές συμφωνίες.

Η ομιλία του πρωθυπουργού σηματοδοτεί την έναρξη μιας έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το μέλλον της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα.

Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά με σαφή στόχευση να παρουσιαστεί ως εγγυητής της θεσμικής ομαλότητας και όχι ως απολογούμενος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης –και ειδικότερα του Νίκου Ανδρουλάκη– επέλεξε να αντιπαραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία, κάνοντας αναφορές σε εκθέσεις διεθνών οργανισμών και επιχειρώντας να αντικρούσει τους ισχυρισμούς περί θεσμικής εκτροπής. Παράλληλα, επιδίωξε να προβάλει την εικόνα μιας κυβέρνησης με σαφές σχέδιο και στρατηγική κατεύθυνση, σε αντίθεση –όπως υποστήριξε– με μια αντιπολίτευση που περιορίζεται σε καταγγελτικό λόγο.

Στρατηγική με ορίζοντα τρίτης θητείας

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο πρωθυπουργός στη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης θεσμικής ατζέντας, που εκτείνεται πέρα από τα χρονικά όρια της παρούσας κυβερνητικής περιόδου. Όπως σημείωσε, η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη καταρτίσει ένα σχέδιο «τρίτης τετραετίας», την ώρα που –κατά την εκτίμησή του– τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν παρουσιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις διακυβέρνησης. Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε την προσήλωσή του στη σταθερότητα, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Μήνυμα ενότητας προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σαφές μήνυμα εσωτερικής συνοχής εξέπεμψε και προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με διπλή αναφορά στη στήριξη των βουλευτών του. Η θερμή αντίδραση των «γαλάζιων» βουλευτών αποτύπωσε την προσπάθεια ενίσχυσης της συσπείρωσης σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων. Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητώντας όμως επιτάχυνση των ερευνών σε εκκρεμείς υποθέσεις, ώστε να μην αιωρούνται αμφιβολίες για τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Κεντρικός άξονας η Συνταγματική Αναθεώρηση

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης βρέθηκε η εξαγγελία για έναρξη της διαδικασίας Συνταγματικής Αναθεώρησης εντός Μαΐου, με πακέτο τουλάχιστον 25 άρθρων. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να ανοίξει συνολικά τη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ανοικτό κάλεσμα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν ξεκάθαρα: αν θα συμμετάσχουν σε μια ουσιαστική μεταρρυθμιστική διαδικασία ή αν θα επιλέξουν τη διατήρηση της στείρας αντιπαράθεσης.

Οι βασικοί άξονες των προτεινόμενων αλλαγών

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, παρουσιάστηκε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που καλύπτει κρίσιμους τομείς:

Πρόβλεψη για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Σύνταγμα, με έμφαση στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων.

Νέα προσπάθεια αναθεώρησης του Άρθρου 16 για την ανώτατη εκπαίδευση.

Κατοχύρωση πολιτικών για την προσιτή στέγη. Ρύθμιση της λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων μέσω ειδικού νομοθετικού πλαισίου.

Επανεξέταση του εκλογικού συστήματος, με ανοικτό το ενδεχόμενο σταυρού προτίμησης ή μικτού μοντέλου.

Αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, με στόχο μεγαλύτερη θεσμική ανεξαρτησία.

Σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με αξιολόγηση και αποδοτικότητα.

Όπως υποστήριξε, οι προτάσεις αυτές συγκροτούν ένα συνεκτικό σχέδιο που επιχειρεί να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες του πολιτικού συστήματος.

Πίεση προς την αντιπολίτευση

Από την ομιλία δεν έλειψαν οι αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ, κυρίως για τη στάση του στο ζήτημα των Ανεξάρτητων Αρχών. Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για απροθυμία συνεννόησης, παρά τη θεσμική ανάγκη για ευρύτερες συναινέσεις και την κατάθεση προτάσεων κοινής αποδοχής.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική μετατόπισης της πολιτικής πίεσης προς την αντιπολίτευση, με στόχο να εμφανιστεί ως υπεύθυνη για ενδεχόμενα θεσμικά αδιέξοδα.

Εξαπολύοντας επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τόνισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί ενδόμυχα την αυτοδυναμία της ΝΔ για να βγει από τη δύσκολη θέση.

«Είχα την εντύπωση όταν εκφράσατε το αίτημα εκλογών, το είπατε με σφιγμένο τρόπο μήπως και το κάνω δεκτό. Μην ανησυχείτε οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους στο τέλος τετραετίας. Βέβαια, όταν μιλάτε για διεκδίκηση της πρωτιάς -και είναι θεμιτό και δεν το λέω με ειρωνεία- όμως ο στόχος σας είναι άλλος», είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη.

«Στον ύπνο σας αυτό που βλέπετε είναι να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από την δύσκολη θέση του τι θα κάνετε μετά τις εκλογές. Έχετε καταφέρει συντασσόμενος με τις πιο ακραίες φωνές τελικά προβάλετε μόνο το άγχος σας για την κατάκτηση της 2ης θέσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια έστρεψε τα βέλη του και προς τον ΣΥΡΙΖΑ με έμμεση αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα: «Εσείς ή αυτός που έρχεται και το όνομα του δεν το πολυλένε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός που διέλυσε το κόμμα του για να επανέλθει. Βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά να σας διαλύει τώρα και να εύχεστε να κάνει άλλο κόμμα μπας και σας πάρει και διατηρήσετε την βουλευτική σας ιδιότητα».

Η παρέμβαση Μητσοτάκη στη Βουλή συνιστά μια συνολική πολιτική κίνηση με δύο βασικούς στόχους: αφενός να αποδομήσει την κριτική περί θεσμικής κρίσης και αφετέρου να αναδείξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Το επόμενο διάστημα, με αιχμή τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, αναμένεται να αποτελέσει πεδίο έντονης πολιτικής σύγκρουσης, αλλά και δοκιμασίας για το κατά πόσο μπορούν να διαμορφωθούν συγκλίσεις στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

