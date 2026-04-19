Έμμεσες αιχμές Μακάριου Λαζαρίδη κατά Ντόρας Μπακογιάννη

Μετά την παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη στο MEGA που παρότρυνε τον κ. Λαζαρίδη να παραιτηθεί για να διευκολύνει την κυβέρνηση ο παραιτηθείς υφυπουργός πέρασε στην αντεπίθεση αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση ενός ανώνυμου χρήστη στο Χ (πρώην Twitter) με το όνομα «Ακήρατος».

Ο συγκεκριμένος χρήστης που φαίνεται να είναι λογαριασμός παρωδίας, όπως μπορείτε να δείτε και στις σχετικές φωτογραφίες, αναφέρει τα εξής:

«Η φοβική κυβέρνηση παραιτεί όποιον στοχοποιεί η συμμορία του Βαξεβάνη και της αριστεράς ή η συμμορία της Κοβέσι. Κάθε φορά που η αντιπολίτευση θα επιτίθεται σε έναν υπουργό, θα πετυχαίνει την αποπομπή του.

Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, που όχι μόνο απαξιώνει τη κυβέρνηση στα μάτια του πολίτη, αλλά ενθαρρύνει την αντιπολίτευση να συνεχίσει το ίδιο κυκλικό μοτίβο .

Η @Dora_Bakoyannis καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της».

Την ανάρτηση αυτή έκανε retweet ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης γεγονός που εκλαμβάνεται ως έμμεση αιχμή τόσο κατά της κυρίας Μπακογιάννη όσο και κατά της κυβέρνησης συνολικά η οποία χαρακτηρίζεται ως «φοβική». Παράλληλα ο κ. Λαζαρίδης υιοθετεί την άποψη του συγκεκριμένου χρήστη ότι πρόκειται για αποπομπή και όχι για οικειοθελή παραίτηση.

Δείτε την αναδημοσίευση που έκανε ο κ. Λαζαρίδης

Η φοβική κυβέρνηση παραιτεί όποιον στοχοποιεί η συμμορία του Βαξεβάνη και της αριστεράς ή η συμμορία της Κοβέσι. Κάθε φορά που η αντιπολίτευση θα επιτίθεται σε έναν υπουργό, θα πετυχαίνει την αποπομπή του.

Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, που όχι μόνο απαξιώνει τη κυβέρνηση στα… https://t.co/AQgrrBkNPc — Ακήρατος???? (@Akiratos_) April 18, 2026

Διαβάστε επίσης