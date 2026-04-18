ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Λαζαρίδη: «Υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός»
Το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη
«Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο Πρωθυπουργός», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του.
«Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήριά του στον προσωπικό του ρουσφέτι», σχολιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής».
