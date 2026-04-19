Σκιές, τριγμοί και «ηλεκτρική καρέκλα» στο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

Η παραίτηση Λαζαρίδη, οι εσωκομματικές εντάσεις και το βαρύ αποτύπωμα διαδοχικών κρίσεων συνθέτουν ένα σύνθετο πολιτικό τοπίο για την κυβέρνηση

Κώστας Τσιτούνας

Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προκλήθηκε από τις δημόσιες αμφιβολίες για το πτυχίο του και την κακή διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση.
  • Η δημόσια παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη ανέδειξε την ανησυχία στο εσωτερικό της παράταξης για τη διαχείριση κρίσεων και την πολιτική αξιοπιστία.
  • Εντάσεις καταγράφονται στην κοινοβουλευτική ομάδα για τις διαδικασίες άρσης ασυλίας και το ασυμβίβαστο υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας.
  • Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτηρίζεται ως «ηλεκτρική καρέκλα» λόγω των συνεχών αλλαγών και των ερευνώμενων υποθέσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Η κυβέρνηση καλείται να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία και να σταθεροποιήσει το πολιτικό κλίμα εν μέσω πολλαπλών κρίσεων.
Snapshot powered by AI

Η αποχώρηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό το βάρος της έντονης δημόσιας συζήτησης για το ζήτημα του πτυχίου του, ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη συγκυρία για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Αν και η παραίτηση έκλεισε τυπικά ένα μέτωπο, δεν κατάφερε να ανακόψει τη δυναμική που είχε ήδη διαμορφωθεί στο πολιτικό και επικοινωνιακό πεδίο.

Η χρονική καθυστέρηση στην ανάληψη πρωτοβουλίας φέρεται να ενίσχυσε την εικόνα αμηχανίας, ενώ η διαχείριση της υπόθεσης άφησε περιθώρια κριτικής ακόμη και εντός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε ότι ζητήματα πολιτικής αξιοπιστίας εξακολουθούν να αποτελούν ευαίσθητο πεδίο για την κυβέρνηση.

Παρεμβάσεις με εσωτερικό αποτύπωμα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία, αν και σπανίως παρεμβαίνει σε ζητήματα κυβερνητικής διαχείρισης, εξέπεμψε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της ανάγκης ταχείας και καθαρής αντιμετώπισης τέτοιων υποθέσεων.

Η παρέμβασή της ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένδειξη της ευρύτερης ανησυχίας που επικρατεί στο εσωτερικό της παράταξης για τη συσσώρευση θεμάτων που δοκιμάζουν την πολιτική συνοχή και τη δημόσια εικόνα της.

Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη ήρθε η δήλωση εξόδου του Μακάριου Λαζαρίδη από το Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο εντός του Μεγάρου Μαξίμου.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η συνέντευξή του στο OPEN όπου ισχυρίστηκε ότι είναι καθόλα νόμιμος και ότι ουδέποτε δέχθηκε κάποιο τηλεφώνημα από το Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα στο OPEN ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραιτηθεί. Παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήθελε να τον αποπέμψει εν θερμώ για να μην φανεί ότι παγιδεύεται πίσω από τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, τα πράγματα χειροτέρευαν μέρα με την ημέρα. Αντί η υπόθεση να ξεχαστεί, έρχονταν συνεχώς νέες αποκαλύψεις.

Στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης εδώ και μέρες υπήρξαν πιέσεις προς το περιβάλλον του πρωθυπουργού προκειμένου να υπάρξει αποπομπή του για να εκτονωθεί η κατάσταση. Είναι ενδεικτικό ότι όλες αυτές τις ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να απαντήσει στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης επί του θέματος ενώ δεν κάλυψε τον κ. Λαζαρίδη μέσα στη Βουλή, όπως δεν τον κάλυψε ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης.

Κοινοβουλευτική δυσφορία και ανοιχτά μέτωπα

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας καταγράφονται εντάσεις, με αφορμή τόσο τις διαδικασίες που αφορούν τις άρσεις ασυλίας βουλευτών όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν σε κεντρικό επίπεδο.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν αυξανόμενο αριθμό βουλευτών που εκφράζουν επιφυλάξεις και ζητούν θεσμική συζήτηση εντός των οργάνων, επιδιώκοντας να διατυπώσουν τις ενστάσεις τους και να αποσαφηνιστεί η γραμμή διαχείρισης αντίστοιχων κρίσεων στο μέλλον.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, ένα ζήτημα που επανέρχεται δυναμικά και προκαλεί αντιδράσεις, καθώς αρκετοί εκλεγμένοι θεωρούν ότι περιορίζει τον θεσμικό τους ρόλο και ενισχύει την παρουσία εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα.

Στο τέλος του μήνα είναι πιθανό να συνεδριάσει η ΚΟ του κόμματος προκειμένου οι βουλευτές να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους.

Το «βαρύ» χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Ανάπτυξης

Ιδιαίτερη διάσταση αποκτά η κατάσταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο τους τελευταίους μήνες μοιάζει να εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον απαιτητικά και πολιτικά ευαίσθητα χαρτοφυλάκια, «ηλεκτρική καρέκλα» όπως σημειώνουν στο Newsbomb αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές. Οι συχνές αλλαγές προσώπων στην ηγεσία του, σε συνδυασμό με την εμπλοκή υποθέσεων που ερευνώνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον αυξημένου ρίσκου.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αναμενόμενες εξελίξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβαρύνουν περαιτέρω την εικόνα, καθιστώντας το συγκεκριμένο υπουργείο σημείο πολιτικής πίεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ανάληψη του χαρτοφυλακίου αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη επιφύλαξη από στελέχη που δεν επιθυμούν να βρεθούν εκτεθειμένα σε ένα πεδίο με πολλαπλές αβεβαιότητες.

Η πρόκληση της επαναφοράς της ατζέντας

Μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, το βασικό ζητούμενο για την κυβέρνηση παραμένει η ανάκτηση της πολιτικής πρωτοβουλίας και η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης σε θετικές προτεραιότητες. Ωστόσο, η διαδοχική εμφάνιση κρίσεων και η αλληλεπίδρασή τους δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η διαχείριση της επικαιρότητας μετατρέπεται σε διαρκή άσκηση ισορροπίας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς θα φανεί κατά πόσο μπορούν να απορροφηθούν οι κραδασμοί και να αποκατασταθεί ένα πιο σταθερό πολιτικό κλίμα, τόσο στο εσωτερικό της παράταξης όσο και στο ευρύτερο πεδίο της δημόσιας ζωής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Τι προβλέπει για την πορεία των μετοχών τους η Euroxx

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Η μυστηριώδης αυτοκτονία (;) του πρωθυπουργού του δεύτερου «Όχι» Αλέξανδρου Κορυζή στις 18 Απριλίου 1941

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μυστήριο με νεκρό άνδρα σε φλεγόμενο σπίτι - Βρέθηκε καραμπίνα δίπλα του

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης, κρύβεται ο οδηγός - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η νεαρή

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 26χρονου από τον Εύοσμο

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα από τον ΕΟΠΥΥ έως €900 - Οι δικαιούχοι, τα κριτήρια και η διαδικασία

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση - Πώς να την υποβάλετε

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα Τσίπρα: Δημοσιεύεται αυτή την εβδομάδα το «μανιφέστο» - Eκλογές λόγω... ΟΠΕΚΕΠΕ «βλέπει» το επιτελείο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι ο πόλεμος το 2040: Αποκαλυπτική έκθεση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας - Οι υβριδικές, και όχι μόνο, απειλές για την Ελλάδα και το ΝΑΤΟ

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πιο ακριβή η Αλόννησος από τη Μύκονο τον Δεκαπενταύγουστο - Η μεγάλη ανατροπή στις τιμές διαμονής

06:43ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Πολεμικό ξανά το κλίμα στα Στενά του Ορμούζ - Νίκη διακηρύσσουν ΗΠΑ και Ιράν

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκιές, τριγμοί και «ηλεκτρική καρέκλα» στο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι προβλέπει το ECMWF για τις ημέρες που έρχονται - Τοπικές βροχές και άνεμοι ως 7 μποφόρ

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

05:43ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Απριλίου

05:26ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το Ιράν διατηρεί το 70% των αποθεμάτων όπλων του

05:15ΕΛΛΑΔΑ

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται νμέχρι 24 Απριλίου

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Στην ιστορικό Άννα Κέι ανατέθηκε η επίσημη βιογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν νωρίτερα οι πληρωμές - Οι τελικές ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί το αντικυκλωνικό πεδίο γύρω από την Ελλάδα - Έρχεται διαταραχή με ψυχρή «εισβολή»

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι προβλέπει το ECMWF για τις ημέρες που έρχονται - Τοπικές βροχές και άνεμοι ως 7 μποφόρ

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι το μοιραίο βράδυ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άνοιξε ξανά το camping της διπλής δολοφονίας - Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που μοτοσικλετιστής παρασέρνει και εγκαταλείπει τη 16χρονη στη Λιοσίων - Σκληρές εικόνες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πιο ακριβή η Αλόννησος από τη Μύκονο τον Δεκαπενταύγουστο - Η μεγάλη ανατροπή στις τιμές διαμονής

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ελευθερίας – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι ο πόλεμος το 2040: Αποκαλυπτική έκθεση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας - Οι υβριδικές, και όχι μόνο, απειλές για την Ελλάδα και το ΝΑΤΟ

23:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:43ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Πολεμικό ξανά το κλίμα στα Στενά του Ορμούζ - Νίκη διακηρύσσουν ΗΠΑ και Ιράν

00:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έμμεσες αιχμές Μακάριου Λαζαρίδη κατά Ντόρας Μπακογιάννη

05:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται από 200 έως 600 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ