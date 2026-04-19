Σκιές, τριγμοί και «ηλεκτρική καρέκλα» στο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη

Snapshot Η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προκλήθηκε από τις δημόσιες αμφιβολίες για το πτυχίο του και την κακή διαχείριση της υπόθεσης από την κυβέρνηση.

Η δημόσια παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη ανέδειξε την ανησυχία στο εσωτερικό της παράταξης για τη διαχείριση κρίσεων και την πολιτική αξιοπιστία.

Εντάσεις καταγράφονται στην κοινοβουλευτική ομάδα για τις διαδικασίες άρσης ασυλίας και το ασυμβίβαστο υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτηρίζεται ως «ηλεκτρική καρέκλα» λόγω των συνεχών αλλαγών και των ερευνώμενων υποθέσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κυβέρνηση καλείται να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία και να σταθεροποιήσει το πολιτικό κλίμα εν μέσω πολλαπλών κρίσεων.

Η αποχώρηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό το βάρος της έντονης δημόσιας συζήτησης για το ζήτημα του πτυχίου του, ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη επιβαρυμένη συγκυρία για το κυβερνητικό στρατόπεδο. Αν και η παραίτηση έκλεισε τυπικά ένα μέτωπο, δεν κατάφερε να ανακόψει τη δυναμική που είχε ήδη διαμορφωθεί στο πολιτικό και επικοινωνιακό πεδίο.

Η χρονική καθυστέρηση στην ανάληψη πρωτοβουλίας φέρεται να ενίσχυσε την εικόνα αμηχανίας, ενώ η διαχείριση της υπόθεσης άφησε περιθώρια κριτικής ακόμη και εντός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε ότι ζητήματα πολιτικής αξιοπιστίας εξακολουθούν να αποτελούν ευαίσθητο πεδίο για την κυβέρνηση.

Παρεμβάσεις με εσωτερικό αποτύπωμα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία, αν και σπανίως παρεμβαίνει σε ζητήματα κυβερνητικής διαχείρισης, εξέπεμψε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της ανάγκης ταχείας και καθαρής αντιμετώπισης τέτοιων υποθέσεων.

Η παρέμβασή της ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένδειξη της ευρύτερης ανησυχίας που επικρατεί στο εσωτερικό της παράταξης για τη συσσώρευση θεμάτων που δοκιμάζουν την πολιτική συνοχή και τη δημόσια εικόνα της.

Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη ήρθε η δήλωση εξόδου του Μακάριου Λαζαρίδη από το Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία για όσους γνωρίζουν το παρασκήνιο εντός του Μεγάρου Μαξίμου.

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η συνέντευξή του στο OPEN όπου ισχυρίστηκε ότι είναι καθόλα νόμιμος και ότι ουδέποτε δέχθηκε κάποιο τηλεφώνημα από το Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα στο OPEN ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραιτηθεί. Παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήθελε να τον αποπέμψει εν θερμώ για να μην φανεί ότι παγιδεύεται πίσω από τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, τα πράγματα χειροτέρευαν μέρα με την ημέρα. Αντί η υπόθεση να ξεχαστεί, έρχονταν συνεχώς νέες αποκαλύψεις.

Στο εσωτερικό της γαλάζιας παράταξης εδώ και μέρες υπήρξαν πιέσεις προς το περιβάλλον του πρωθυπουργού προκειμένου να υπάρξει αποπομπή του για να εκτονωθεί η κατάσταση. Είναι ενδεικτικό ότι όλες αυτές τις ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να απαντήσει στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης επί του θέματος ενώ δεν κάλυψε τον κ. Λαζαρίδη μέσα στη Βουλή, όπως δεν τον κάλυψε ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης.

Κοινοβουλευτική δυσφορία και ανοιχτά μέτωπα

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας καταγράφονται εντάσεις, με αφορμή τόσο τις διαδικασίες που αφορούν τις άρσεις ασυλίας βουλευτών όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν σε κεντρικό επίπεδο.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν αυξανόμενο αριθμό βουλευτών που εκφράζουν επιφυλάξεις και ζητούν θεσμική συζήτηση εντός των οργάνων, επιδιώκοντας να διατυπώσουν τις ενστάσεις τους και να αποσαφηνιστεί η γραμμή διαχείρισης αντίστοιχων κρίσεων στο μέλλον.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση για το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, ένα ζήτημα που επανέρχεται δυναμικά και προκαλεί αντιδράσεις, καθώς αρκετοί εκλεγμένοι θεωρούν ότι περιορίζει τον θεσμικό τους ρόλο και ενισχύει την παρουσία εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα.

Στο τέλος του μήνα είναι πιθανό να συνεδριάσει η ΚΟ του κόμματος προκειμένου οι βουλευτές να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους.

Το «βαρύ» χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Ανάπτυξης

Ιδιαίτερη διάσταση αποκτά η κατάσταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο τους τελευταίους μήνες μοιάζει να εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον απαιτητικά και πολιτικά ευαίσθητα χαρτοφυλάκια, «ηλεκτρική καρέκλα» όπως σημειώνουν στο Newsbomb αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές. Οι συχνές αλλαγές προσώπων στην ηγεσία του, σε συνδυασμό με την εμπλοκή υποθέσεων που ερευνώνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον αυξημένου ρίσκου.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αναμενόμενες εξελίξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβαρύνουν περαιτέρω την εικόνα, καθιστώντας το συγκεκριμένο υπουργείο σημείο πολιτικής πίεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ανάληψη του χαρτοφυλακίου αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη επιφύλαξη από στελέχη που δεν επιθυμούν να βρεθούν εκτεθειμένα σε ένα πεδίο με πολλαπλές αβεβαιότητες.

Η πρόκληση της επαναφοράς της ατζέντας

Μέσα σε αυτό το σύνθετο σκηνικό, το βασικό ζητούμενο για την κυβέρνηση παραμένει η ανάκτηση της πολιτικής πρωτοβουλίας και η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης σε θετικές προτεραιότητες. Ωστόσο, η διαδοχική εμφάνιση κρίσεων και η αλληλεπίδρασή τους δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η διαχείριση της επικαιρότητας μετατρέπεται σε διαρκή άσκηση ισορροπίας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς θα φανεί κατά πόσο μπορούν να απορροφηθούν οι κραδασμοί και να αποκατασταθεί ένα πιο σταθερό πολιτικό κλίμα, τόσο στο εσωτερικό της παράταξης όσο και στο ευρύτερο πεδίο της δημόσιας ζωής.

