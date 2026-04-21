Μαξίμου: Χωρίς κομματική πειθαρχία η μάχη για τις ασυλίες αλλά με προειδοποιήσεις για λάθος μηνύματα

Snapshot Η κυβέρνηση δεν θα επιβάλει κομματική πειθαρχία στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών, αφήνοντας την απόφαση στη συνείδηση των βουλευτών.

Οι βουλευτές που εμπλέκονται ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους για να υπερασπιστούν την αθωότητά τους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προειδοποίησε ότι η διαφοροποίηση ψήφων μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις περί ενοχής ή αθωότητας.

Δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή του εκλογικού νόμου πριν το 2027, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τη νέα Βουλή.

Η παραίτηση του Λαζαρίδη χαρακτηρίστηκε «αναπόφευκτη» λόγω πίεσης και κακής επικοινωνιακής διαχείρισης, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει την αποκλιμάκωση των προσωπικών επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Καθαρό μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιβάλει κομματική πειθαρχία στην επικείμενη ψηφοφορία για την άρση ασυλίας βουλευτών έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται για μια διαδικασία που ανήκει αποκλειστικά στη συνείδηση των ίδιων των βουλευτών.

Όπως υπογράμμισε, «σε τέτοιες ψηφοφορίες δεν είθισται να τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας» και αυτό θα ισχύσει και στην προκειμένη περίπτωση, απορρίπτοντας τα σενάρια περί συντονισμένης κυβερνητικής στάσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έχουν ζητήσει την άρση της ασυλίας τους, όχι ως ένδειξη ενοχής αλλά ως επιλογή υπεράσπισης της αθωότητάς τους ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, επιχείρησε να αποδομήσει το κλίμα που είχε διαμορφωθεί τους προηγούμενους μήνες, κάνοντας λόγο για «επιλεκτικές διαρροές» που δεν επιβεβαιώθηκαν από το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, προειδοποίησε ότι η διαφοροποίηση ψήφων μεταξύ βουλευτών ενδέχεται να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις, σαν να προδικάζεται ποιος είναι ένοχος και ποιος αθώος, υπογραμμίζοντας ότι ο μόνος αρμόδιος να κρίνει είναι η Δικαιοσύνη.

Με την δήλωσή του αυτή έστειλε ένα έμμεσο μήνυμα προς τους γαλάζιους βουλευτές που φέρονται ότι δεν θα ψηφίσουν κάποιες από τις άρσεις ασυλίας.

Παρότι απέκλεισε ρητά το ενδεχόμενο κομματικής πειθαρχίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε μήνυμα προς τους βουλευτές που ενδεχομένως σκέφτονται να διαφοροποιηθούν, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια στάση μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες πολιτικές εντυπώσεις και να εκληφθεί ως έμμεση κρίση περί ενοχής ή αθωότητας.

Εκλογικός νόμος: Ανοιχτή συζήτηση με ορίζοντα το 2027

Σε ό,τι αφορά τον εκλογικό νόμο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, αλλά μια σειρά προτάσεων που βρίσκονται στο τραπέζι ενόψει της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης.

Ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές του 2027, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τη νέα σύνθεση της Βουλής που θα προκύψει από τη λαϊκή ετυμηγορία. «Καλό είναι να περιμένουμε το σύνολο των προτάσεων και την τελική εισήγηση», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στον θεσμικό χαρακτήρα της διαδικασίας.

Λαζαρίδης: Παραίτηση υπό πίεση και «αναπόφευκτη εξέλιξη»

Αναφερόμενος στην υπόθεση Λαζαρίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την παραίτηση «αναπόφευκτη εξέλιξη», κυρίως λόγω της πίεσης που είχε δημιουργηθεί και της επικοινωνιακής διαχείρισης της υπόθεσης.

Τόνισε ότι το επίμαχο ζήτημα αφορά γεγονότα που τοποθετούνται χρονικά περίπου 20 χρόνια πριν, αποσυνδέοντας την υπόθεση από τη σημερινή κυβερνητική λειτουργία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται θεσμικά, φέρνοντας ως παράδειγμα τις αλλαγές που έχουν γίνει από το 2019 ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων.

Επιπλέον, απηύθυνε έμμεση έκκληση για αποκλιμάκωση των προσωπικών επιθέσεων, σημειώνοντας ότι μετά την παραίτηση δεν προσφέρει κάτι η συνέχιση της στοχοποίησης.

«Ατυχέστατη» η ανάρτηση για Μπακογιάννη

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ανάρτηση που είχε κοινοποιήσει ο Λαζαρίδης σχετικά με τη Ντόρα Μπακογιάννη, χαρακτηρίζοντάς την «ατυχέστατη» και «ξεκάθαρα λάθος».

Τόνισε ότι η άμεση απόσυρσή της απέτρεψε περαιτέρω επιπτώσεις, ενώ υπογράμμισε πως τέτοιου είδους στοχοποιήσεις δεν συνάδουν με την εσωκομματική τάξη και τον σεβασμό σε πρόσωπα με μακρά πολιτική διαδρομή. Το θέμα, όπως είπε, θεωρείται λήξαν.

Αντικατάσταση και συνέχεια στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Καββαδάς, σηματοδοτώντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει γρήγορα το κεφάλαιο της κρίσης και να προχωρήσει στην επόμενη μέρα.

Πυρά κατά Ανδρουλάκη για την παρουσία στο εξωτερικό

Στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την παρουσία του στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι περιορίστηκε σε επικοινωνιακές κινήσεις χωρίς ουσιαστική πολιτική παρέμβαση.

Όπως ανέφερε, «όταν είμαστε γρήγοροι στα λόγια, καλό είναι να συνοδεύονται και από πράξεις», αφήνοντας αιχμές για έλλειψη τοποθετήσεων σε ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τη διεθνή παρουσία του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που –όπως είπε– ενίσχυσαν τη θέση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το αφήγημα των «έργων» και το βλέμμα στις εκλογές

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέφερε το βασικό κυβερνητικό αφήγημα περί έμφασης στα έργα έναντι των λόγων, με ειδική αναφορά στη Θεσσαλονίκη.

Υπογράμμισε ότι έργα υποδομών, όπως το μετρό, οι συγκοινωνίες και τα σχολεία, αποτελούν απάντηση στην απογοήτευση των πολιτών από το παρελθόν, ενώ έθεσε σαφώς τον ορίζοντα των εκλογών του 2027 ως το σημείο όπου οι πολίτες θα αξιολογήσουν συνολικά το κυβερνητικό έργο αλλά και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

«Οι πολίτες θα κρίνουν με βάση τα πεπραγμένα και τα προγράμματα», σημείωσε, καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να παρουσιάσουν κοστολογημένες προτάσεις.