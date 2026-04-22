Μαρινάκης: Σήμερα θα ανακοινωθούν και μόνιμα και προσωρινά μέτρα, Σεπτέμβριο η συνέχεια

Στο θέμα της σημερινής συζήτησης στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών αναφέρθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Οι ίδιοι οι βουλευτές έχουν ζητήσει άρση ασυλίας για να μη μείνει καμία κηλίδα πάνω τους. Όσα είχαν προαναγγελθεί μέσω διαρροών για τη δεύτερη δικογραφία δεν έχουν καμία σχέση με όσα διαβάζουμε. Από το 2019 και μετά η άρση ασυλίας είναι υποχρεωτική εκτός και αν τα αδικήματα εμπίπτουν στα κοινοβουλευτικά καθήκοντα. Είναι ψήφος κατά συνείδηση. Σε ένα θέμα που δεν υπάρχει κομματική πειθαρχία δεν υπάρχει θέμα», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Οι πολιτικοί και η πολιτική πρέπει να απαντάμε με πολιτικές», συνέχισε.

Για τις δημοσκοπήσεις απάντησε: «Εμείς με σεμνότητα να σκύψουμε το κεφάλι».

Για τις σημερινές ανακοινώσεις των νέων μέτρων ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Μόνιμα μέτρα και ανακούφιση της κοινωνίας είναι η λογική της κυβέρνησης. Τώρα θα ανακοινωθούν και μόνιμα και προσωρινά μέτρα. Θα υπάρχουν αρκετά και ενδιαφέροντα. Δεν πετάω στα σύννεφα».

«Τον Σεπτέμβριο θα έχουμε τη συνέχεια όσων ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε το 2025», πρόσθεσε.

Σχετικά με την μελέτη που κάνει λόγο για αύξηση μετακλητών υπαλλήλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν αυξήσαμε τους μετακλητούς. Κάποιοι Δήμοι πήραν γενικό γραμματέα, και αυξήθηκε ο αριθμός των Αντιδημάρχων»

