Αυξάνονται και πληθύνονται οι μετακλητοί υπάλληλοι: 1.753 το 2013, 3.646 τον Οκτώβριο του 2025

Πάνω από 100% αύξηση καταγράφεται στους αριθμούς των μετακλητών υπαλλήλων στην Ελλάδα. Το κόστος δε των μετακλητών προσεγγίζει τα 86,9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Εκρηκτική αύξηση, θεσμική απόκλιση και άμεση ανάγκη παρέμβασης επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ. ΟΕΕ – τ. ΟΕΚ (ΠΑΝΣΥΠΟ).

Η μελέτη, την οποία παρουσίασε η ΠΑΝΣΥΠΟ, βασίζεται σε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα, αντλημένα από επίσημες πηγές, και συνοδεύεται από συγκριτική αποτύπωση καλών ευρωπαϊκών πρακτικών, οι οποίες αναδεικνύουν εναλλακτικά, αποτελεσματικότερα μοντέλα οργάνωσης.

Παράλληλα, διατυπώνει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για την αντιμετώπιση της παθογένειας, με έμφαση σε στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν διαφάνεια, περιορισμό του φαινομένου και αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ πολιτικής λειτουργίας και διοικητικής ουδετερότητας. Όπως υπογραμμίζει ο Σύλλογος, στόχος της παρέμβασης δεν είναι η αποσπασματική κριτική, αλλά η συμβολή σε μια σοβαρή, τεκμηριωμένη και θεσμικά υπεύθυνη συζήτηση για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης στη χώρα.

Η εικόνα των μετακλητών υπαλλήλων

Η πραγματική εικόνα των μετακλητών υπαλλήλων στην Ελλάδα δεν αφήνει πλέον περιθώρια ωραιοποίησης. Τα επίσημα στοιχεία της Απογραφής Ανθρωπίνου Δυναμικού αποκαλύπτουν μια εκρηκτική και διαχρονικά επιταχυνόμενη αύξηση, η οποία μεταβάλλει ουσιωδώς τη φυσιογνωμία της δημόσιας διοίκησης.

Το 2013 οι μετακλητοί ανέρχονταν σε 1.753 άτομα. Τον Οκτώβριο του 2025 φθάνουν τους 3.646. Πρόκειται για αύξηση άνω του 100% . Δεν πρόκειται για συγκυριακή μεταβολή.

Σύμφωνα με την ΠΑΝΣΥΠΟ, Pρόκειται για δομική διεύρυνση ενός μηχανισμού πολιτικής στελέχωσης, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα δημόσιο τομέα που συνολικά δεν αυξάνεται με αντίστοιχους ρυθμούς. Με απλά λόγια: δεν μεγαλώνει η διοίκηση — μεγαλώνει η πολιτική επιρροή μέσα στη διοίκηση.

Τι γίνεται κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική όταν εξεταστεί η δυναμική του φαινομένου. Κάθε αλλαγή κυβέρνησης οδηγεί σε απότομη κατάρρευση του αριθμού των μετακλητών και αμέσως μετά σε σταδιακή επαναδιόγκωση. Το 2015 οι μετακλητοί κατέρρευσαν στους 845 και στη συνέχεια επανήλθαν σε ανοδική πορεία. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται το 2019 και το 2024. Η διοίκηση, επομένως σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν λειτουργεί με συνέχεια, αλλά με κύκλους πολιτικής εκκαθάρισης και ανασυγκρότησης. Αυτό ερμηνεύεται από την ΠΑΝΣΥΠΟ, ως θεσμική αστάθεια ενσωματωμένη στον ίδιο τον μηχανισμό.

Η γεωγραφία του φαινομένου και η οικονομική διάσταση

Το πιο ανησυχητικό εύρημα αφορά τη γεωγραφία του φαινομένου. Το 56,7% των μετακλητών εντοπίζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, εκεί όπου θα έπρεπε να κυριαρχεί η διοικητική ουδετερότητα, έχει εγκαθιδρυθεί ο μεγαλύτερος μηχανισμός πολιτικών διορισμών της χώρας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένες υπερβάσεις. Πρόκειται για οριζόντια διείσδυση του πολιτικού στοιχείου σε ολόκληρη τη διοικητική πυραμίδα.

Η οικονομική διάσταση επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του ζητήματος. Το κόστος των μετακλητών προσεγγίζει τα 86,9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται για δαπάνη που δεν επενδύει σε διοικητική εμπειρία, δεν δημιουργεί θεσμική μνήμη και δεν ενισχύει τη λειτουργική ικανότητα του κράτους. Αντιθέτως, πρόκειται για ανακυκλούμενη δαπάνη πολιτικού χαρακτήρα, η οποία επανεκκινείται με κάθε κυβερνητική αλλαγή χωρίς να αφήνει μόνιμο αποτύπωμα.

H σύγκριση με την Ευρώπη

Η σύγκριση με την Ευρώπη είναι αποκαλυπτική και εκθέτει τη χώρα. Στη Δανία, οι πολιτικοί σύμβουλοι είναι μόλις 39 σε σύνολο σχεδόν 200.000 δημοσίων υπαλλήλων — αναλογία 0,02% . Στη Γερμανία δεν υπάρχουν καν εξωτερικοί μετακλητοί: η πολιτική εμπιστοσύνη εκφράζεται εντός του ίδιου του διοικητικού σώματος . Στην Κύπρο, ακόμη και ένα σύστημα που μέχρι πρόσφατα ήταν ανεξέλεγκτο, ρυθμίστηκε το 2024 με αυστηρά προσόντα, ασυμβίβαστα και υποχρεωτική δημοσιοποίηση στοιχείων .

Η Ελλάδα, αντίθετα, συνδυάζει υψηλό αριθμό μετακλητών με περιορισμένους ελέγχους, χωρίς σαφή προσοντολογικά φίλτρα και χωρίς πλήρη διαφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα όπου η διάκριση μεταξύ πολιτικής και διοίκησης καθίσταται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη.

Σε νομική... ταλάντευση

Η κατάσταση αυτή δεν είναι μόνο προβληματική. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη κριθεί και νομικά οριακή, σύμφωνα με την μελέτη. Η απόφαση 511/2024 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε διορισμούς ανώτατων στελεχών εκτός δημοσίου στον ΕΦΚΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η διοικητική ιεραρχία δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο πολιτικών τοποθετήσεων χωρίς αυστηρή αιτιολόγηση. Η νομολογία αυτή θέτει σαφές όριο: η πολιτική επιρροή δεν μπορεί να υποκαθιστά τη διοικητική λειτουργία.

Το συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν πρόκειται για ένα «φυσιολογικό» φαινόμενο. Πρόκειται για δομική μετατόπιση του διοικητικού μοντέλου της χώρας, με συστηματική ενίσχυση του πολιτικού στοιχείου εις βάρος της διοικητικής ουδετερότητας.

Τι παρεμβάσεις απαιτούνται

Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με την ΠΑΝΣΥΠΟ απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις:

Η θέσπιση ανώτατου συνολικού πλαφόν μετακλητών σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης είναι πλέον αναγκαία για να ανακοπεί η ανεξέλεγκτη διόγκωση. Παράλληλα, απαιτείται σαφής επαναοριοθέτηση του ρόλου τους, με ρητή απαγόρευση ανάθεσης διοικητικών αρμοδιοτήτων και πλήρη δημοσιοποίηση των καθηκόντων τους. Η καθιέρωση ελάχιστων προσόντων αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για τη θεσμική σοβαρότητα του συστήματος. Ταυτόχρονα, η εισαγωγή αυστηρών ασυμβιβάστων και κανόνων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και η πλήρης διαφάνεια μέσω δημόσιου μητρώου μετακλητών, αποτελούν αναγκαία εργαλεία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει τον δρόμο. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να καταργήσει τον θεσμό. Χρειάζεται να τον περιορίσει, να τον ελέγξει και να τον ευθυγραμμίσει με τις αρχές ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχει πρόβλημα.

Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΝΣΥΠΟ.

