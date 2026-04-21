Αυξάνονται και πληθύνονται οι μετακλητοί υπάλληλοι: 1.753 το 2013, 3.646 τον Οκτώβριο του 2025

Το συμπέρασμα σύμφωνα την ΠΑΝΣΥΠΟ είναι ότι δεν μεγαλώνει η διοίκηση, αλλά μεγαλώνει η πολιτική επιρροή μέσα στη διοίκηση

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πάνω από 100% αύξηση καταγράφεται στους αριθμούς των μετακλητών υπαλλήλων στην Ελλάδα. Το κόστος δε των μετακλητών προσεγγίζει τα 86,9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Εκρηκτική αύξηση, θεσμική απόκλιση και άμεση ανάγκη παρέμβασης επισημαίνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τ. ΟΕΕ – τ. ΟΕΚ (ΠΑΝΣΥΠΟ).

Η μελέτη, την οποία παρουσίασε η ΠΑΝΣΥΠΟ, βασίζεται σε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα, αντλημένα από επίσημες πηγές, και συνοδεύεται από συγκριτική αποτύπωση καλών ευρωπαϊκών πρακτικών, οι οποίες αναδεικνύουν εναλλακτικά, αποτελεσματικότερα μοντέλα οργάνωσης.

μετακλητοί υπάλληλοι

Παράλληλα, διατυπώνει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για την αντιμετώπιση της παθογένειας, με έμφαση σε στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις που διασφαλίζουν διαφάνεια, περιορισμό του φαινομένου και αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ πολιτικής λειτουργίας και διοικητικής ουδετερότητας. Όπως υπογραμμίζει ο Σύλλογος, στόχος της παρέμβασης δεν είναι η αποσπασματική κριτική, αλλά η συμβολή σε μια σοβαρή, τεκμηριωμένη και θεσμικά υπεύθυνη συζήτηση για το μέλλον της δημόσιας διοίκησης στη χώρα.

Η εικόνα των μετακλητών υπαλλήλων

Η πραγματική εικόνα των μετακλητών υπαλλήλων στην Ελλάδα δεν αφήνει πλέον περιθώρια ωραιοποίησης. Τα επίσημα στοιχεία της Απογραφής Ανθρωπίνου Δυναμικού αποκαλύπτουν μια εκρηκτική και διαχρονικά επιταχυνόμενη αύξηση, η οποία μεταβάλλει ουσιωδώς τη φυσιογνωμία της δημόσιας διοίκησης.

Το 2013 οι μετακλητοί ανέρχονταν σε 1.753 άτομα. Τον Οκτώβριο του 2025 φθάνουν τους 3.646. Πρόκειται για αύξηση άνω του 100% . Δεν πρόκειται για συγκυριακή μεταβολή.

Σύμφωνα με την ΠΑΝΣΥΠΟ, Pρόκειται για δομική διεύρυνση ενός μηχανισμού πολιτικής στελέχωσης, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα δημόσιο τομέα που συνολικά δεν αυξάνεται με αντίστοιχους ρυθμούς. Με απλά λόγια: δεν μεγαλώνει η διοίκηση — μεγαλώνει η πολιτική επιρροή μέσα στη διοίκηση.

Τι γίνεται κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική όταν εξεταστεί η δυναμική του φαινομένου. Κάθε αλλαγή κυβέρνησης οδηγεί σε απότομη κατάρρευση του αριθμού των μετακλητών και αμέσως μετά σε σταδιακή επαναδιόγκωση. Το 2015 οι μετακλητοί κατέρρευσαν στους 845 και στη συνέχεια επανήλθαν σε ανοδική πορεία. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται το 2019 και το 2024. Η διοίκηση, επομένως σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν λειτουργεί με συνέχεια, αλλά με κύκλους πολιτικής εκκαθάρισης και ανασυγκρότησης. Αυτό ερμηνεύεται από την ΠΑΝΣΥΠΟ, ως θεσμική αστάθεια ενσωματωμένη στον ίδιο τον μηχανισμό.

Η γεωγραφία του φαινομένου και η οικονομική διάσταση

Το πιο ανησυχητικό εύρημα αφορά τη γεωγραφία του φαινομένου. Το 56,7% των μετακλητών εντοπίζεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, εκεί όπου θα έπρεπε να κυριαρχεί η διοικητική ουδετερότητα, έχει εγκαθιδρυθεί ο μεγαλύτερος μηχανισμός πολιτικών διορισμών της χώρας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένες υπερβάσεις. Πρόκειται για οριζόντια διείσδυση του πολιτικού στοιχείου σε ολόκληρη τη διοικητική πυραμίδα.

Η οικονομική διάσταση επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του ζητήματος. Το κόστος των μετακλητών προσεγγίζει τα 86,9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται για δαπάνη που δεν επενδύει σε διοικητική εμπειρία, δεν δημιουργεί θεσμική μνήμη και δεν ενισχύει τη λειτουργική ικανότητα του κράτους. Αντιθέτως, πρόκειται για ανακυκλούμενη δαπάνη πολιτικού χαρακτήρα, η οποία επανεκκινείται με κάθε κυβερνητική αλλαγή χωρίς να αφήνει μόνιμο αποτύπωμα.

H σύγκριση με την Ευρώπη

Η σύγκριση με την Ευρώπη είναι αποκαλυπτική και εκθέτει τη χώρα. Στη Δανία, οι πολιτικοί σύμβουλοι είναι μόλις 39 σε σύνολο σχεδόν 200.000 δημοσίων υπαλλήλων — αναλογία 0,02% . Στη Γερμανία δεν υπάρχουν καν εξωτερικοί μετακλητοί: η πολιτική εμπιστοσύνη εκφράζεται εντός του ίδιου του διοικητικού σώματος . Στην Κύπρο, ακόμη και ένα σύστημα που μέχρι πρόσφατα ήταν ανεξέλεγκτο, ρυθμίστηκε το 2024 με αυστηρά προσόντα, ασυμβίβαστα και υποχρεωτική δημοσιοποίηση στοιχείων .

Η Ελλάδα, αντίθετα, συνδυάζει υψηλό αριθμό μετακλητών με περιορισμένους ελέγχους, χωρίς σαφή προσοντολογικά φίλτρα και χωρίς πλήρη διαφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα όπου η διάκριση μεταξύ πολιτικής και διοίκησης καθίσταται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη.

Σε νομική... ταλάντευση

Η κατάσταση αυτή δεν είναι μόνο προβληματική. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη κριθεί και νομικά οριακή, σύμφωνα με την μελέτη. Η απόφαση 511/2024 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε διορισμούς ανώτατων στελεχών εκτός δημοσίου στον ΕΦΚΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η διοικητική ιεραρχία δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο πολιτικών τοποθετήσεων χωρίς αυστηρή αιτιολόγηση. Η νομολογία αυτή θέτει σαφές όριο: η πολιτική επιρροή δεν μπορεί να υποκαθιστά τη διοικητική λειτουργία.

Το συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο. Δεν πρόκειται για ένα «φυσιολογικό» φαινόμενο. Πρόκειται για δομική μετατόπιση του διοικητικού μοντέλου της χώρας, με συστηματική ενίσχυση του πολιτικού στοιχείου εις βάρος της διοικητικής ουδετερότητας.

Τι παρεμβάσεις απαιτούνται

Για τον λόγο αυτό σύμφωνα με την ΠΑΝΣΥΠΟ απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις:

Η θέσπιση ανώτατου συνολικού πλαφόν μετακλητών σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης είναι πλέον αναγκαία για να ανακοπεί η ανεξέλεγκτη διόγκωση. Παράλληλα, απαιτείται σαφής επαναοριοθέτηση του ρόλου τους, με ρητή απαγόρευση ανάθεσης διοικητικών αρμοδιοτήτων και πλήρη δημοσιοποίηση των καθηκόντων τους. Η καθιέρωση ελάχιστων προσόντων αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για τη θεσμική σοβαρότητα του συστήματος. Ταυτόχρονα, η εισαγωγή αυστηρών ασυμβιβάστων και κανόνων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και η πλήρης διαφάνεια μέσω δημόσιου μητρώου μετακλητών, αποτελούν αναγκαία εργαλεία αποκατάστασης της εμπιστοσύνης.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει τον δρόμο. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να καταργήσει τον θεσμό. Χρειάζεται να τον περιορίσει, να τον ελέγξει και να τον ευθυγραμμίσει με τις αρχές ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχει πρόβλημα.
Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΝΣΥΠΟ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:35ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Εντοπίστηκε νεκρή χελώνα καρέτα - καρέτα - Φωτογραφίες και βίντεο

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου στη Νέα Παραλία επειδή χρησιμοποιούσαν ενισχυτές και μικρόφωνο

13:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

EuroLeague: Προπονητής της χρονιάς ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, ξεπέρασε τον Μασιούλις

13:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πότε λήγει η προθεσμία για τις τροποποιητικές

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται και πληθύνονται οι μετακλητοί υπάλληλοι: 1.753 το 2013, 3.646 τον Οκτώβριο του 2025

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

13:18ANNOUNCEMENTS

«Η Δίκη» ξανά ενώπιον του κοινού - Η παράσταση του Άρη Μπινιάρη επιστρέφει για 2η σεζόν

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Aίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν σπάνιο πάπυρο της Ιλιάδας μέσα σε μούμια 1600 ετών

13:08ANNOUNCEMENTS

Super apps: το «όλα-σε-ένα» μοντέλο κατακτά την Ευρώπη

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής Μοσάντ: «Οι Ιρανοί θα συνεχίσουν να λένε ψέματα - Ο αγώνας μας για το Ισραήλ δεν έχει τελειώσει»

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει το timologio της ΑΑΔΕ - Διαθέσιμη από αύριο νέα αναβαθμισμένη έκδοση της εφαρμογής

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Οι θέσεις της Ελλάδας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική

12:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ανάρτησή της «έκλεψε» τις εντυπώσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

12:49WHAT THE FACT

Εικόνες από το ρόβερ της NASA στον Άρη δείχνουν σχηματισμό που θυμίζει λέπια ερπετού

12:47ΕΛΛΑΔΑ

ΓΣΕΕ: Πώς επανεξελέγη ο Παναγόπουλος παρά τις εκκρεμείς υποθέσεις σε βάρος του

12:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου που δέχθηκε «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

12:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πίνακες με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:17LIFESTYLE

Zoe Saldana: Η ηθοποιός γίνεται το νέο πρόσωπο της Lancôme - «Αυτή η συνεργασία ήρθε τη σωστή στιγμή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για πρώτη φορά μιλά ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς - Τι έγινε πραγματικά στο δωμάτιο «10»

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μεγάλο ποσοστό υπερ των πρόωρων εκλογών - Σταθερή πρωτιά ΝΔ και πρώτη καταγραφή για το κόμμα Καρυστιανού

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει τελείως το σκηνικό - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για τις επόμενες ώρες

12:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι» - Η συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου που δέχθηκε «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στο «μικροσκόπιο» των αρχών 31χρονη γυναίκα - Η σύνδεσή της με τη Μυρτώ και τον 23χρονο

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κινητό της 19χρονης «ψηφιακός μάρτυρας» της αλήθειας που δεν λέει κανείς - Τι αποκαλύπτει

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Να απαλλαγεί ο Νίκος Ρωμανός και άλλοι δύο κατηγορούμενοι πρότεινε η εισαγγελέας, για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους το 2024

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Φωτιάδου: Η μητέρα που έγινε ιερόδουλη για να αποκαλύψει τη δολοφονία της κόρης της

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Κάηκε ολοσχερώς το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη - Φωτογραφίες

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: «Έβαλαν στην τσέπη» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για drones - Αγόραζαν ακριβά ρούχα και αρώματα

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αρκετή ηλιοφάνεια η Τρίτη – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Τετάρτη

12:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πίνακες με τους συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής - Αναλυτικά το πρόγραμμα

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: «Κομφούζιο» και ταλαιπωρία με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Τι απαντά ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

12:50LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Η ανάρτησή της «έκλεψε» τις εντυπώσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

11:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Ίδρυμα «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ για ακόμη μία χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ