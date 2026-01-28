Μεγάλες αλλαγές σε προσλήψεις, μετατάξεις και διορισμούς στο Δημόσιο: Προβάδισμα στους τρίτεκνους

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς μετατάξεων και αποσπάσεων εργαζομένων του Δημοσίου, φέρνει η κοινή υπουργική απόφαση που αναρτήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2026 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών».

Η ΚΥΑ τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της (23/1) και προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο των υπηρεσιακών μεταβολών και των προσλήψεων στο Δημόσιο, εισάγοντας νέες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και κοινωνικών ομάδων, με προτεραιότητα στους τρίτεκνους, καθώς και αλλαγές στο καθεστώς της αυτοδίκαιης αργίας.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Επιτρέπεται η απόσπαση του τακτικού προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των φορέων του δημόσιου τομέα, είτε ως εθνικών εμπειρογνωμόνων είτε για απασχόλησή τους σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών μελών της Ε.Ε., άλλων χωρών, καθώς και σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς, καθώς και σε Γραμματείες Διεθνών Συμβάσεων, Η απόσπαση έχει διάρκεια έως δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης έως τέσσερα ακόμη. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται κανονικός χρόνος υπηρεσίας και οι υπάλληλοι συνεχίζουν να πληρώνονται από την υπηρεσία στην οποία ανήκουν. Οι οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν όταν τίθεται σε ισχύ ο νόμος εντάσσονται στον κλάδο Ιατρών Δημόσιας Υγείας του Ε.Σ.Υ. Καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις ή, αν δεν υπάρχουν, τοποθετούνται σε προσωποπαγείς θέσεις που καταργούνται όταν αποχωρήσουν. Ο χρόνος υπηρεσίας στον κλάδο λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας Μετάταξη δημοτικού αστυνομικού σε ανώτερη κατηγορία του ίδιου ΟΤΑ Α΄ βαθμού επιτρέπεται ύστερα από αίτησή του και κατόπιν γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση της ανώτερης κατηγορίας, συνιστάται με την πράξη μετάταξης προσωποπαγή θέση, η οποία καταργείται όταν κενωθεί, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται αντίστοιχη κενή οργανική θέση για όσο διάστημα υφίσταται η προσωποπαγής. Αθλητές που έχουν καταλάβει από την 1η έως και την 8η θέση σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παρολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διοριστεί ή υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας, στον δημόσιο τομέα ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορούν, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σε εποπτευόμενους από αυτήν φορείς, καθώς και σε άλλους φορείς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η απόσπαση πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έχει διάρκεια τρία έτη. Τα μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) μπορούν να απασχολούνται και να αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αμοιβή τους εξαιρείται από τον περιορισμό που προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ωστόσο το συνολικό ύψος των αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ βαθμού, είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων, που είχαν συνάψει το 2011 συμβάσεις με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», μπορούν να προχωρήσουν στη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού. Η δυνατότητα αυτή αφορά ΟΤΑ που απασχολούσαν προσωπικό με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (οι οποίες είχαν παραταθεί έως 31.12.2019), συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και ΟΤΑ στα διοικητικά όρια των οποίων παρείχοντο υπηρεσίες του προγράμματος τα έτη 2011 ή 2012. Οι σχετικές προτάσεις για τη σύσταση των οργανικών θέσεων υποβάλλονται προς έγκριση στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έως τις 30.4.2019. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται δεσμεύονται να υπηρετήσουν στον δήμο υποδοχής για τον υπολειπόμενο χρόνο έως τη συμπλήρωση δεκαετούς παραμονής. Άδεια με αποδοχές για μονογονεϊκές οικογένειες Στους υπαλλήλους που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικων τέκνων χορηγείται ειδική άδεια έξι εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, επιπλέον των αδειών που προβλέπονται από άλλες διατάξεις. Σε περίπτωση που ο γονέας έχει την αποκλειστική επιμέλεια τριών ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, η άδεια αυξάνεται σε οκτώ εργάσιμες ημέρες. Τροποποιήσεις στο καθεστώς της αυτοδίκαιης αργίας. Επέρχονται αλλαγές στο καθεστώς της αυτοδίκαιης αργίας για τις ακόλουθες περιπτώσεις υπαλλήλων: α) Όταν στερηθούν την προσωπική τους ελευθερία με ένταλμα προσωρινής κράτησης ή βούλευμα. β) Όταν τους επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης. Στην περίπτωση αυτή η αργία λήγει με τη λήξη της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. γ) Όταν ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. δ) Όταν ασκηθεί ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα και έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο Οι τρίτεκνοι αποκτούν ισόβιο προβάδισμα στον μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, χωρίς να χάνουν την ιδιότητα αυτή, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών τους ή τυχόν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση. Στην πράξη, το προβάδισμα αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη μοριοδότηση ή προτεραιότητα στους πίνακες κατάταξης, ενισχύοντας σημαντικά τις πιθανότητες διορισμού τους. Η νέα ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην επικείμενη προκήρυξη για την πρόσληψη 510 μόνιμων υπαλλήλων στα νοσοκομεία όλης της χώρας, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το παιδί τρίτεκνου γονέα που δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και είτε δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του είτε φοιτά σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

