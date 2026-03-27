ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου στο Δημόσιο

«Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια», τονίζει η ΑΔΕΔΥ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η ΑΔΕΔΥ χαρακτηρίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού ως ανεπαρκή, με καθαρή αύξηση περίπου 30
  • 34 ευρώ, που δεν καλύπτει το αυξημένο κόστος ζωής λόγω ακρίβειας.
  • Καταγγέλλει την κυβέρνηση για συνέχιση πολιτικής χαμηλών μισθών και υψηλής φορολογίας.
  • Η ΑΔΕΔΥ ζητά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, αυξήσεις που να καλύπτουν το κόστος ζωής, μείωση του εργάσιμου χρόνου και μέτρα κατά της ακρίβειας και της φορολογίας.
  • Έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών στις 3 Απριλίου και 24ωρη πανελλαδική απεργία στο Δημόσιο για τις 13 Μαΐου.
  • Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι δεν θα αποδεχτεί τη φτωχοποίηση των εργαζομένων.
Για «εμπαιγμό» των εργαζομένων και «αυξήσεις-ψίχουλα» που δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος ζωής, κάνει λόγο η ΑΔΕΔΥ, σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, η καθαρή αύξηση που προκύπτει από τα 40 ευρώ μικτά περιορίζεται τελικά σε περίπου 30 έως 34 ευρώ, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και τη φορολογία, κάτι που –όπως επισημαίνεται– αντιστοιχεί σε περίπου 1 ευρώ ημερησίως. Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι η ακρίβεια σε βασικά αγαθά, όπως τα καύσιμα, έχει αυξηθεί σημαντικά, εξανεμίζοντας κάθε όφελος.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα, έχοντας προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή 3 Απριλίου, ενώ έχει εξαγγελθεί και 24ωρη πανελλαδική απεργία για την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Ολοκληρη η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ

«Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ – ΖΩΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Για άλλη μια χρονιά, η κυβέρνηση της ΝΔ εμπαίζει τους εργαζόμενους, ανακοινώνοντας μια αύξηση-ψίχουλα στον κατώτατο μισθό. Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει και οι επιπτώσεις του πολέμου που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ, εξανεμίζουν το λαϊκό εισόδημα, η κυβέρνηση μας καλεί να επιβιώσουμε με εισαγωγικό μισθό 771,67 ευρώ καθαρά.

Η αύξηση των 40 ευρώ μικτά υποβάλλονται σε ασφαλιστικές κρατήσεις από 13,5% έως 23,27% άρα μειώνεται σε 34,6 έως 30,6 ευρώ χωρίς να υπολογίζουμε και τη μείωση από τον φόρο. Αύξηση κοροϊδία 1 ευρώ την ημέρα δηλαδή όταν μόνο η βενζίνη έχει ακριβύνει κατά 60 λεπτά.

Δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό από την Κυβέρνηση καθώς συνεχίζει συστηματικά την πολιτική της βίαιης αναδιανομής πλούτου σε βάρος των εργαζόμενων, διατηρώντας την πολιτική των χαμηλών μισθών και της δυσανάλογα υψηλής φορολογίας της μισθωτής εργασίας, την ίδια στιγμή μάλιστα που συντηρεί τις σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές του μεγάλου πλούτου, τη στήριξη της κερδοφορίας του και το μοίρασμα δισεκατομμυρίων με απευθείας ανάθεση. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ η Κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τον 13ο και 14ο μισθό, επικαλούμενη δημοσιονομική δυσπραγία, την ίδια στιγμή γίνεται γνωστό πως έχει διανείμει πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια ευρώ σε «συμβουλευτικές υπηρεσίες» προς το Δημόσιο -τα περισσότερα σε απευθείας ανάθεση (βλ έρευνα Salomon και Vouliwatch).

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα:

-Παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων παραμένουν 12 κι όχι 14, αφού παραμένουν κομμένοι οι 13ος και 14ος μισθός

-Ο μέσος μισθός του 2025 παραμένει μειωμένος κατά 19% σε πραγματικές αξίες σε σχέση με το 2011!

Δεν συμβιβαζόμαστε με τη φτώχεια και την πολεμική οικονομία!Η κυβέρνηση απαιτεί θυσίες από εμάς κι εμείς απαντάμε με οργανωμένο αγώνα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που να καλύπτουν το κόστος ζωής.

Επαναφορά 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο τομέα.

Μείωση του εργάσιμου χρόνου: 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.

Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.

Ουσιαστικά μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και τη φοροληστεία.

Οργανώνουμε την απάντησή μας

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026, ώρα 14.00: Παράσταση διαμαρτυρίας συνδικαλιστικών στελεχών, στο Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και αυξήσεις στους μισθούς μας.

Τετάρτη, 13 Μάη 2026: 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ – ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ!

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.»

10:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Μονακό, Ελλάδα - Παραγουάη και το Κύπελλο γυναικών

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θέλει να εκμεταλλευτεί τα Στενά του Ορμούζ - Η «μαύρη λίστα» πλοίων και τα «διόδια» των 2 εκατ.δολαρίων

10:09TRAVEL

Η Ελλάδα στους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Νορβηγών

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο, Νυμφαίο, Τζουμέρκα «ντύθηκαν» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κρατούμενος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με σεντόνια στα κρατητήρια

09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει το βίντεο από τη γέννα φάλαινας: Η νέα... μαμά είχε πολλούς βοηθούς, λένε οι επιστήμονες

09:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου στο Δημόσιο

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

09:37LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Με πληγώνει πολύ, δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ»

09:37ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Η Mustang Mach-E με νέα έκδοση GT California Special και μεγαλύτερη αυτονομία

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ευθανασία στην Ελλάδα: Τι ισχύει στη χώρα μας για την παθητική και την ενεργητική αυτοκτονία - 7 στους 10 Έλληνες λένε «ναι»

09:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος για βιασμούς ανήλικων κοριτσιών

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρόμος για μαθήτριες στο πλοίο της γραμμής - Γυμνός άντρας εισέβαλε στην καμπίνα τους

09:25ΚΥΠΡΟΣ

Αναστάτωση σε χωριό της Λεμεσού: Πυροβόλησε στον αέρα και απείλησε νεαρούς που πετούσαν κροτίδες σε εκκλησία

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν ζητά από τους ολιγάρχες να συνεισφέρουν στον συρρικνωμένο αμυντικό προϋπολογισμό της Ρωσίας

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σε σοβαρή κατάσταση 30χρονος μετά από τροχαίο - Κόπηκε στα δύο το αυτοκίνητο μετά τη σφοδρή σύγκρουση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:58Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τρόμος για μαθήτριες στο πλοίο της γραμμής - Γυμνός άντρας εισέβαλε στην καμπίνα τους

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει για τα ΙΧ με τον νέο νόμο του υπουργείου Μεταφορών - Νέοι κανόνες για ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίου, ηλεκτρικά οχήματα

21:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε λίμνη ξενοδοχείου – Ανήκουν σε δύο διαφορετικά άτομα

08:00TRAVEL

The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά

09:37LIFESTYLE

Φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη στο δικαστήριο: Σήμερα προβάλλεται το βίντεο - «Με πληγώνει πολύ, δεν θα ήθελα να το ξαναδώ ποτέ»

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις για την ευθανασία της Noέλια Καστίγιο: Oι 601 ημέρες αναμονής, τα fake news και ο αφόρητος πόνος - «Η Ισπανία του Σάντσες θυμίζει ταινία τρόμου»

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα - Ερευνάται ενδεχόμενο κακοποίησης

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο, Νυμφαίο, Τζουμέρκα «ντύθηκαν» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με τσεκούρι - Το παρελθόν και τα ψυχιατρικά προβλήματα

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Ευθανασία στην Ελλάδα: Τι ισχύει στη χώρα μας για την παθητική και την ενεργητική αυτοκτονία - 7 στους 10 Έλληνες λένε «ναι»

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Ισπανίδα που είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Ακάθιστος Ύμνος: Σήμερα η κορύφωση των Χαιρετισμών - Η σημασία και ο συμβολισμός του

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει το βίντεο από τη γέννα φάλαινας: Η νέα... μαμά είχε πολλούς βοηθούς, λένε οι επιστήμονες

09:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία στις 13 Μαΐου στο Δημόσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ