Χωρίς ταξί σήμερα η χώρα – 24ωρη απεργία πραγματοποιούν οι αυτοκινητιστές

H απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Δευτέρας και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Τρίτης

Χωρίς ταξί σήμερα η χώρα – 24ωρη απεργία πραγματοποιούν οι αυτοκινητιστές
Πανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι αυτοκινητιστές ταξί, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών.

H απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Δευτέρας και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Τρίτης

Οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στο νομοσχέδιο δηλώνοντας την αντίθεσή τους, «σε όλα τα άρθρα που θέλουν να απαξιώσουν το ρόλο του ταξί και το δημόσιο χαρακτήρα του καθώς δυσκολεύουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και των οικογενειών των ιδιοκτητών ταξί ανά την επικράτεια», όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί.

Η Ομοσπονδία απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα Σωματεία Ταξί και τα Περιφερειακά Συμβούλια, να δώσουν το «παρών» στην σημετινή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 11 το πρωί στα γραφεία του Σωματείου Αθηνών, οδός Μάρνης 17 και μετά μαζική πορεία, χωρίς αυτοκίνητα, στη Βουλή όπου και θα συζητείται το νομοσχέδιο.

«Τη Δευτέρα όσοι ψηφίσουν το νομοσχέδιο καταδικάζουν το επάγγελμα, αναγνωρίζουν έμπρακτα πως δεν αντιλαμβάνονται τα δίκαια αιτήματα μας και ο κλάδος είναι το μόνο σίγουρο πως θα τους γυρίσει την πλάτη. Τελευταία ευκαιρία η ψήφος τους, υποχρέωση όλων μας να είμαστε απ' έξω την ημέρα της ψήφισης. Τη Δευτέρα ο κλάδος θα απεργεί από τις 05.00 το πρωί έως τις 05.00 το πρωί της Τρίτης και θα είναι η ευκαιρία μας να αναδείξουμε για ακόμη μια φορά σύσσωμοι την αντίδραση μας, να φωνάξουμε για το δίκαιο μας και να το απαιτήσουμε με την παρουσία μας που θα πρέπει να είναι καθολική από όλη τη χώρα. Κανένα ταξί στο δρόμο! Λεωφορεία από παντού θα ξεκινήσουν για αυτό το σκοπό και οι συνάδελφοι από την Αθήνα θα πρέπει να είναι άπαντες παρόντες. Η δύναμη μας είναι η φωνή και η παρουσία μας, ας το αποδείξουμε όλοι τη Δευτέρα!» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), δηλώνει πως ο κλάδος των Ταξί «έστω και την ύστατη στιγμή θα αντιδράσει σύσσωμος απέναντι στις κατάπτυστες διατάξεις του "ερανιστικού νομοσχεδίου" που φέρνει προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών με την στήριξη της κυβέρνησης. Με την μαζική συμμετοχή μας καταδικάζουμε τα επέσχυντα άρθρα του σχεδίου νόμου του κ. Κυρανάκη και ειδικότερα τις στρεβλώσεις που θα δημιουργηθούν στο μέλλον κατά του κλάδου - με υπουργικές αποφάσεις».

Τέλος, το ΣΑΤΑ δηλώνει πως ήταν είναι και θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

