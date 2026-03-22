Hellenic Train: Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας τη Δευτέρα– Τροποποιήσεις την Κυριακή

Πώς θα κινηθούν την Κυριακή και τη Δευτέρα τα τρένα.

Στιγμιότυπο από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας.

Λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο σιδηροδρομικό δίκτυο, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Επίσης, για τον ίδιο λόγο, την Κυριακή 22 Μαρτίου τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

  • 2534 (Αθήνα-Χαλκίδα), με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδναι-Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο).
  • 2539 (Χαλκίδα-Οινόη), με ώρα αναχώρησης 00:00.
  • 1239 (Αεροδρόμιο-Ταύρος), με ώρα αναχώρησης 23:32 (με στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).
  • 2302 και 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 21:14 και 22:14 αντιστοίχως (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).
06:10ΚΑΙΡΟΣ

Συνεχίζεται το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία – Τα νεότερα στοιχεία για την 25η Μαρτίου

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα της Τεχεράνης – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

05:54ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας τη Δευτέρα – Τροποποιήσεις την Κυριακή

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Στο σκοτάδι η Κούβα – Δεύτερο γενικό μπλακ άουτ μέσα σε διάστημα λίγων ημερών

04:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί πως θα πλήξει ενεργειακές και υδάτινες υποδομές αν στοχοποιηθεί το δίκτυό του

03:48ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.654 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία - Πότε οι ξεκινούν οι αιτήσεις

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Περισσότεροι από 60 νεκροί από πλήγμα σε κέντρο υγείας στο Νταρφούρ

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Έφτασε στην Αραβική Θάλασσα το βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο HMS Anson

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

53η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 35 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν: «Χτυπήματα σε μονάδες ενέργειας αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ σε 48 ώρες»

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Δεν αποδεχόμαστε την εκεχειρία – Θέλουμε πλήρη τερματισμό του πολέμου»

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχουμε σβήσει το Ιράν από το χάρτη – Δεν θέλω συμφωνία»

00:44ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Λειτούργησε η αεράμυνα αλλά δεν αναχαιτίστηκε ο πύραυλος στην Αράντ

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ μιλά για «αποκλιμάκωση» και στήνει πλαίσιο διαπραγματεύσεων με το Ιράν – Οι όροι που θέτει

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Khorramshahr: Αυτός είναι ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που έπληξε το Αράντ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο με οδηγό ιερέα «καρφώθηκε» σε σπίτι

23:47WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Άμεσο χτύπημα του Ιράν στο Αράντ: Άγνωστoς αριθμός αγνοουμένων - Μεγάλες ζημιές σε 9 κτήρια

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

14:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου για τη νέα εβδομάδα - Ο χειμώνας... επιμένει

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαρτίου: Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Δεν αποκλείεται να επιστρατεύσουμε τα κοντομάνικα μετά το ψήσιμο του οβελία

15:50LIFESTYLE

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ» - Δείτε πώς είναι σήμερα ο Ρόμπερτ Πάουελ

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη τροπή - Τελεσίγραφο 48 ωρών από Τραμπ σε Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από 100 τραυματίες στο Ισραήλ από τα τελευταία χτυπήματα της Τεχεράνης – Εγκρίθηκαν πλήγματα του IDF «σε όλα τα μέτωπα»

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Πυραυλικό χτύπημα στην Ντιμόνα ανατινάζει τα παράθυρα σπιτιού - Η αντίδραση της ιδιοκτήτριας

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανή κατέγραψε βομβαρδισμό με το κινητό της - Άγνωστη η τύχη της

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να χτυπήσει και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Η αποβατική ενέργεια των Αμερικανών έχει ήδη ξεκινήσει λέει ο Γιάννης Παυλόπουλος, ναύαρχος ε.α

11:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Εξελίξεις με το διαμελισμένο πτώμα σε βαλίτσα - «Μάλλον είναι η κόρη μου η Φωτεινή»

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχουμε σβήσει το Ιράν από το χάρτη – Δεν θέλω συμφωνία»

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Patriot: Πώς λειτουργεί το σύστημα αεράμυνας και πόσο κοστίζουν οι αναχαιτίσεις

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη - Αρνείται όλες τις κατηγορίες

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μονομελές Εφετείο Πειραιά: «Έπρεπε να αναστήσω αυτό το παιδί», απαντά η δικηγόρος που δεν παρέστη σε δίκη λόγω πρόωρου τοκετού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ