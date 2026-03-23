Απεργία ταξί: Ξεκίνησε η πορεία προς τη Βουλή

Πορεία των οδηγών ταξί προς τη Βουλή

Ξεκίνησαν την πορεία τους προς τη Βουλή οι αυτοκινητιστές και οδηγοί ταξί, οι οποίοι πραγματοποιούν σήμερα νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Την πορεία πραγματοποιούν πεζή, ενώ συμμετέχουν μόλις δέκα οχήματα ταξί, λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Περισσότερα οχήματα αναμένεται να φτάσουν στην πρωτεύουσα από την επαρχία.

Νωρίτερα, οι αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν στην οδό Μάρνη, όπου είχε διακοπεί η κυκλοφορία.

Η απεργία έχει ξεκινήσει από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Τρίτης, με τους οδηγούς ταξί να διαμαρτύρονται για τις προωθούμενες αλλαγές στον κλάδο.

