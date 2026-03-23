Απεργία Ταξί: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Μάρνη - Σε λίγο πορεία προς τη Βουλή

Σε νέα 24ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί στην Αττική από το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές στον κλάδο.

Η απεργία έχει ξεκινήσει από τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Τρίτης, ενώ σε εξέλιξη από τις 10:30 βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους οδηγούς ταξί στην οδό Μάρνη.

Ως εκ τούτου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μάρνη από το ύψος της οδού Στουρνάρη μέχρι την οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, όπου εξελίσσεται η κοινοβουλευτική διαδικασία για το επίμαχο νομοσχέδιο.

Διαβάστε επίσης