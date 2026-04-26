«Μαρούσκα» για πάντα; Ο ρόλος στους «Δυο Ξένους» που κόστισε «ακριβά» στην Καλλιόπη Ταχτσόγλου
Μετά την επιτυχία της σειράς Δύο Ξένοι, η Καλλιόπη Ταχτσόγλου έγινε ευρέως αναγνωρίσιμη ως «Μαρούσκα», με το κοινό να την ταυτίζει έντονα με τον ρόλο – κάτι που αρχικά της προκάλεσε εκνευρισμό, καθώς η ίδια τον θεωρούσε μικρής σημασίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» την Κυριακή 26 Απριλίου, η ηθοποιός σημείωσε ότι, παρά την επιτυχία της σειράς, η τηλεοπτική της παρουσία λειτούργησε ανασταλτικά για την πορεία της στο θέατρο, το οποίο αποτελεί τη μεγάλη της αγάπη.

Όπως περιέγραψε, στην αρχή δεν είχε αντιληφθεί την απήχηση που είχε το σίριαλ, μέχρι που άρχισε να βιώνει έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο. «Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε, έβλεπα φασαρία γύρω μου και απορούσα. Όταν συνειδητοποίησα ότι είχε να κάνει με εμένα, μου φάνηκε υπερβολικό για έναν τόσο μικρό ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι με τον καιρό αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ.

Ωστόσο, τόνισε πως η επιτυχία στην τηλεόραση της «έκλεισε πόρτες» στο θέατρο: «Δούλευα για χρόνια στο θέατρο χωρίς πρόβλημα και όταν αποφάσισα να κάνω ένα πέρασμα από την τηλεόραση, έστω και με έναν μικρό ρόλο, στη συνέχεια σταμάτησαν να με καλούν».

Αναφερόμενη στις επαγγελματικές προτάσεις που δέχθηκε αργότερα, αποκάλυψε ότι απέρριψε την τελευταία τηλεοπτική πρόταση λόγω χαμηλής αμοιβής, επισημαίνοντας πως δεν είναι διατεθειμένη να κάνει εκπτώσεις στην αξία της δουλειάς της. «Μπορώ να κάνω άλλη δουλειά και να πληρωθώ λιγότερο, αλλά όταν πρόκειται για το επάγγελμά μου, απαιτώ αξιοπρέπεια και σταθερότητα», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο, δηλώνοντας πως αυτό παραμένει η βασική της προτεραιότητα: «Το θέατρο είναι η μεγάλη μου αγάπη. Η τηλεόραση δεν είναι κάτι που αγαπώ ιδιαίτερα, αν και μου έδωσε την αναγνώριση και την αγάπη του κόσμου».

