Κέντρικ Ναν: Θέλει tattoo Τριφύλλι και... δεν σκοπεύει να φύγει σύντομα

Στο Tattoο Sessions x Sake Tattoo Crew, φιλοξενήθηκε ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR συζήτησε για τα τατουάζ που έχει, τι συμβολίζουν στη ζωή του, αλλά φυσικά και για το τι θέλει να «χτυπήσει» ακόμη.

Όπως παραδέχτηκε στη σειρά που μπορείτε να δείτε στο CLUB 1908, το επόμενο τατουάζ του θα ήθελε να είναι ένα Τριφύλλι. Το έμβλημα της ομάδας μαζί με ένα τρόπαιο. Όμως, όπως εκμυστηρεύτηκε, περιμένει λίγο ακόμη γιατί έχει σκοπό να προσθέσει στη συλλογή του (εννοώντας τρόπαια προφανώς).

Χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Αν έκανα αύριο ένα νέο τατού, μάλλον θα έκανα ένα Τριφύλλι. Σαν το λογότυπο του Παναθηναϊκού μέσα σε ένα τρόπαιο ή κάτι τέτοιο.

Δεν σκοπεύω να φύγω σύντομα, αλλά νομίζω ότι ίσως έχω ακόμη πράγματα για να προσθέσω σε αυτό το τατουάζ. Οπότε περιμένω…».