Την Τετάρτη η ομιλία Τσίπρα στο Ηράκλειο - Ποιοι θα συμμετέχουν
Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα ο κύκλος παρουσιάσεων της Ιθάκης
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να παρουσιάσει το βιβλίο του, Ιθάκη.
Πρόκειται για μια από τις τελευταίες παρουσιάσεις του βιβλίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει μόνο μία ακόμη, στην Καλαμάτα.
Η παρουσίαση θα γίνει στις 18:30 στον κινηματογράφο Αστόρια στο Ηράκλειο και σε αυτή θα συμμετέχουν οι εξής:
- Βαγγέλης Ζάχαρης Διευθυντής - ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
- Φραγκίσκος Κουτεντάκης - Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
- Μίλτος Λογιάδης - Μαέστρος και Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Στέλλα Μανουσογιωργάκη - Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ
Παρουσιάζει και συντονίζει η Ανδριανή Αγγελιδάκη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:18 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Μητσοτάκη με Τασούλα το μεσημέρι της Δευτέρας
18:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Την Τετάρτη η ομιλία Τσίπρα στο Ηράκλειο - Ποιοι θα συμμετέχουν
17:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Ισοπαλία που δεν τους εξασφαλίζει την παραμονή
17:39 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στη Λιβύη μεταβαίνει τη Δευτέρα ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης
14:50 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο
16:31 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ