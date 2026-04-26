Την Τετάρτη η ομιλία Τσίπρα στο Ηράκλειο - Ποιοι θα συμμετέχουν

Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να παρουσιάσει το βιβλίο του, Ιθάκη.

Πρόκειται για μια από τις τελευταίες παρουσιάσεις του βιβλίου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσει μόνο μία ακόμη, στην Καλαμάτα.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 18:30 στον κινηματογράφο Αστόρια στο Ηράκλειο και σε αυτή θα συμμετέχουν οι εξής:

Βαγγέλης Ζάχαρης Διευθυντής - ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

- ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Φραγκίσκος Κουτεντάκης - Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

- Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Μίλτος Λογιάδης - Μαέστρος και Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Στέλλα Μανουσογιωργάκη - Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ

Παρουσιάζει και συντονίζει η Ανδριανή Αγγελιδάκη.

