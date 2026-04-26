Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

Σχεδόν ενάμιση αιώνα μετά την εύρεσή του στην Αρχαία Ολυμπία, το άγαλμα συνεχίζει να φανερώνει τα μυστικά της κλασικής γλυπτικής

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Ερμής του Πραξιτέλη με τον Διόνυσο βρέφος – ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα έργα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής

  • Ο Ερμής του Πραξιτέλη ανακαλύφθηκε στις 25 Απριλίου 1877 στην Αρχαία Ολυμπία από γερμανική αρχαιολογική αποστολή και αποτελεί σύμβολο της κλασικής ελληνικής γλυπτικής.
  • Το μαρμάρινο άγαλμα ύψους 2,13 μ. παρουσιάζει τον θεό Ερμή να μεταφέρει το βρέφος Διόνυσο, με χαρακτηριστική κομψότητα και φυσικότητα της ύστερης κλασικής περιόδου.
  • Παρά τις διαφωνίες για τη χρονολόγηση και προέλευσή του, η επικρατέστερη άποψη το αποδίδει στον Πραξιτέλη και στον 4ο αιώνα π.Χ., καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα έργα αρχαίας ελληνικής τέχνης.
  • Το άγαλμα εκτίθεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες για την τεχνική του αρτιότητα και τη σύνδεση με τον αρχαίο κόσμο.
  • Η ανακάλυψη του Ερμή του Πραξιτέλη παραμένει εμβληματική, ενώ η αρχαιολογική έρευνα συνεχίζεται αποκαλύπτοντας νέα σημαντικά ευρήματα, όπως το άγαλμα της Αθηνάς στη Λαοδίκεια και τον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη.
Μια ανασκαφή που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 1877, στην Αρχαία Ολυμπία στην οποία αποκαλύφθηκε ο περίφημος Ερμής του Πραξιτέλη - ένα έργο που, σχεδόν ενάμιση αιώνα μετά, εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο της τελειότητας της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

Η ανακάλυψη

Το άγαλμα εντοπίστηκε από γερμανική αρχαιολογική αποστολή, στο πλαίσιο των συστηματικών ερευνών που πραγματοποιούνταν τότε στην Ολυμπία. Ήρθε στο φως μέσα από τα ερείπια του Ηραίο της Ολυμπίας, ενός από τα αρχαιότερα ιερά της περιοχής.

Η κατάσταση διατήρησής του εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους: αν και έλειπαν τμήματα όπως τα χέρια και μέρος των κάτω άκρων, ο κορμός, το κεφάλι και η συνολική πλαστικότητα του έργου διατηρούνταν σε εξαιρετικό βαθμό. Από το γλυπτό, διατηρούνται ίχνη λείανσης και επεξεργασίας, αποκαλύπτοντας την υψηλή τεχνική του δημιουργού, αλλά και μεταγενέστερες παρεμβάσεις ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια για τη στήριξη και συντήρησή του.

Το έργο και η σημασία του

Το άγαλμα αποδίδεται στον σπουδαίο γλύπτη Πραξιτέλη, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ύστερης κλασικής περιόδου. Πρόκειται για μια μαρμάρινη σύνθεση ύψους 2,13 μ., από παριανό μάρμαρο, που απεικονίζει τον θεό Ερμή να μεταφέρει το βρέφος Διόνυσο.

Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ερμής έχει αναλάβει, κατ' εντολή του Δία, να μεταφέρει το παιδί στις νύμφες της Βοιωτίας που θα το αναθρέψουν. Η μορφή του θεού αποδίδεται τη στιγμή μιας ήρεμης στάσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ακουμπισμένος σε κορμό δέντρου. Πιθανότατα στο χαμένο δεξί του χέρι κρατούσε ένα τσαμπί σταφύλια, για να τραβήξει την προσοχή του μικρού Διονύσου.

Η σύνθεση χαρακτηρίζεται από μοναδική κομψότητα και φυσικότητα. Η χιαστί στάση του σώματος (contrapposto), η τέλεια απόδοση των μυών και η λάμψη της επιδερμίδας αποδίδουν με εντυπωσιακό τρόπο τη ζωντάνια της ανθρώπινης μορφής. Η σκηνή αποπνέει τρυφερότητα και οικειότητα, στοιχεία που διαφοροποιούν την τέχνη του 4ου αιώνα π.Χ. από την αυστηρότητα της προηγούμενης περιόδου.

Γιατί θεωρείται μοναδικό

Ο Ερμής του Πραξιτέλη αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα έργα που αποδίδονται άμεσα στον Πραξιτέλη και όχι σε μεταγενέστερα ρωμαϊκά αντίγραφα.

Το ξεχωριστό άγαλμα της ύστερης κλασικής περιόδου, όπως εκτίθεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας

Θεωρείται κομβικό έργο για την κατανόηση της εξέλιξης της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση προς μια πιο φυσική, αισθησιακή και ανθρώπινη απόδοση του σώματος. Η επιρροή του υπήρξε διαχρονική, φτάνοντας μέχρι την Αναγέννηση και τη νεότερη ευρωπαϊκή τέχνη.

Η επιστημονική συζήτηση

Η ταυτότητα και η χρονολόγηση του Ερμή του Πραξιτέλη δεν έπαψαν ποτέ να απασχολούν την επιστημονική κοινότητα. Ήδη από την αρχαιότητα, ο Παυσανίας αναφέρει ότι είδε το άγαλμα στον ναό της Ήρας γύρω στο 175 μ.Χ., γεγονός που ενισχύει τη σύνδεσή του με τον χώρο εύρεσης.

Ωστόσο, από τις αρχές του 20ού αιώνα διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις. Το 1927, ο Karl Blümel υποστήριξε ότι το έργο δεν ανήκει στον 4ο αιώνα π.Χ., αλλά είναι ρωμαϊκό αντίγραφο. Αργότερα αναθεώρησε, θεωρώντας το πρωτότυπο, αλλά έργο ενός μεταγενέστερου, ελληνιστικού γλύπτη με το ίδιο όνομα.

Τις απόψεις αυτές αντέκρουσε ήδη από το 1931 η Gisela Richter, επισημαίνοντας ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά –όπως η πίσω επιφάνεια ή η στήριξη στον κορμό δέντρου– δεν αναιρούν την κλασική του προέλευση.

Η απόλυτη έκφραση της κομψότητας και της φυσικότητας στην αρχαία ελληνική γλυπτική, σε ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο

Στη συζήτηση προστέθηκαν και άλλες προσεγγίσεις: η Brunilde Ridgway πρότεινε χρονολόγηση στον 2ο αιώνα π.Χ., ενώ ο Oscar Antonsson υποστήριξε ότι το έργο είναι μεν πρωτότυπο, αλλά έχει υποστεί μεταγενέστερες επεμβάσεις κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Παρά τις διαφορετικές ερμηνείες, η επικρατέστερη άποψη σήμερα εξακολουθεί να συνδέει το άγαλμα με τον Πραξιτέλη και τον 4ο αιώνα π.Χ., διατηρώντας τον χαρακτήρα του ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

Πού εκτίθεται

Σήμερα, το αριστούργημα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας, όπου αποτελεί ένα από τα ξεχωριστά εκθέματα.

Χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο στέκονται μπροστά του, όχι μόνο για να θαυμάσουν την τεχνική αρτιότητα, αλλά και για να αντιληφθούν μια άμεση σύνδεση με τον αρχαίο κόσμο.

Αρχαιολογικές ανακαλύψεις: τότε και τώρα

Η σημασία της ανακάλυψης του 1877 γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν συγκριθεί με το σήμερα. Η αρχαιολογική έρευνα συνεχίζεται αδιάκοπα, φέρνοντας στο φως νέα ευρήματα.

Μόλις πριν λίγες ημέρες, στην Λαοδίκεια, εντοπίστηκε άγαλμα της θεάς Αθηνάς, επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά της αρχαιότητας εξακολουθεί να αποκαλύπτεται.

Το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς στη Λαοδικεία

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί δεκάδες σημαντικές ανακαλύψεις στον ελλαδικό και μεσογειακό χώρο. Ωστόσο, ως η πιο εμβληματική της τελευταίας δεκαετίας συχνά αναφέρεται η ανασκαφή στον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, το 2014, η οποία συγκέντρωσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Καρυάτιδα από τον Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, όπως αποκαλύφθηκε κατά τις ανασκαφές του 2014

Εκεί αποκαλύφθηκε ένα εντυπωσιακό ταφικό συγκρότημα με μνημειακή είσοδο, τις περίφημες Σφίγγες, τις Καρυάτιδες και το ψηφιδωτό με την Αρπαγή της Περσεφόνης, στοιχεία που ανέδειξαν τη σημασία και τον πλούτο της μακεδονικής εποχής.

Οι Σφίγγες στην είσοδο του Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη, όπως αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές του 2014

Ένα εύρημα που, σχεδόν ενάμιση αιώνα μετά, δεν παύει να συγκινεί και να εμπνέει, αποδεικνύοντας ότι η αρμονία και η τελειότητα της αρχαίας ελληνικής τέχνης παραμένουν διαχρονικές.

Διαβάστε επίσης

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: «Ένας δειλός προσπάθησε να προκαλέσει εθνική τραγωδία», λέει η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ

11:32WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο: Διαθέτει πάνω από 7.000 δωμάτια και έχει 90% πληρότητα - Βίντεο

11:32WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης στον χρόνο» δηλώνει μοναδικός επιζών «κολλημένος» στο 2028 - «Δεν βλέπει άνθρωπο»

11:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς δηλώνει «παρών» στο ντέρμπι | Φιλικό στην Allwyn Arena για την «Ένωση»

11:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Τσέρνομπιλ στην ποπ κουλτούρα: Από τη μικρή οθόνη μέχρι τη μουσική και τα βιντεοπαιχνίδια

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε λούνα παρκ: Έσπασε το καλώδιο του Steel Max - Εκτοξεύτηκαν στον αέρα οι επιβάτες

10:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (26/04): Πού θα δείτε τα playouts της Super League και το Μίλαν – Γιουβέντους

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη «προφητεία» Λέβιτ πριν από την επίθεση - «Σήμερα θα ακουστούν πυροβολισμοί!»

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Όλες οι απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ - Από «Μοναχικούς λύκους» μέχρι «Φρουρούς της Επανάστασης»

10:35ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός της Πρωτομαγιάς: Οι λεπτομέρειες που διαφοροποιούνται - Η πρόγνωση Κολυδά

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Παρά το χάος άντρας δεν σταμάτησε να τρώει

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Βουλευτής «προστάτευσε ηρωικά» την κόρη του Κένεντι 

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Περίμενε 5 ώρες έξω από εκλογικό τμήμα τη σύζυγό του που «κλέφτηκε» με άλλον πριν από 2 χρόνια

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

10:00ΕΥ ΖΗΝ

10 σπάνιες παθήσεις και παράξενα σύνδρομα που ακούγονται «παραμύθια» αλλά είναι πραγματικά

09:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού: Μακρόν, οικονομία και υγεία - Το «Bonjour» Μητσοτάκη

09:57ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Χαμός στο Νάγκετς – Τίμπεργουλβς | Ποιος είδε τον Γιόκιτς και δεν τον φοβήθηκε! (βίντεο)

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Τι δείχνει το προφίλ του δράστη στο LinkedIn

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Κοντά στην πρόκριση Θάντερ, Τίμπεργουλβς | Τρομεροί οι Γκίλτζιους – Αλεξάντερ και Ντοσούνμπου

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών: Τα πρώτα λόγια του δράστη τη στιγμή της σύλληψης αποκάλυψαν τον στόχο του - Η δωρεά στην Καμάλα Χάρις

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο δείπνο ανταποκριτών: Τα πρώτα λόγια του δράστη τη στιγμή της σύλληψης αποκάλυψαν τον στόχο του - Η δωρεά στην Καμάλα Χάρις

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σήμερα λόγω αγώνων δρόμου σε νότια και βόρεια προάστια

10:35ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός της Πρωτομαγιάς: Οι λεπτομέρειες που διαφοροποιούνται - Η πρόγνωση Κολυδά

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη «προφητεία» Λέβιτ πριν από την επίθεση - «Σήμερα θα ακουστούν πυροβολισμοί!»

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκαλύπτει τα ανατριχιαστικά λόγια της Μελάνια, καθώς ακούγονταν πυροβολισμοί

05:55ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή των Μυροφόρων

10:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαν σήμερα: Η ανακάλυψη που συγκλόνισε την αρχαιολογία - Ο Ερμής του Πραξιτέλη στην Ολυμπία

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Περίμενε 5 ώρες έξω από εκλογικό τμήμα τη σύζυγό του που «κλέφτηκε» με άλλον πριν από 2 χρόνια

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε λούνα παρκ: Έσπασε το καλώδιο του Steel Max - Εκτοξεύτηκαν στον αέρα οι επιβάτες

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Παρά το χάος άντρας δεν σταμάτησε να τρώει

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Τι δείχνει το προφίλ του δράστη στο LinkedIn

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Βουλευτής «προστάτευσε ηρωικά» την κόρη του Κένεντι 

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Aιτήσεις για όλους τους ΑΦΜ σήμερα - Προς 24ωρη παράταση

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Απόδειξη δωρεάς: Υποστηρικτής της Kαμάλα Χάρις ο ένοπλος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ