Ατρόμητος – Asteras Aktor 2-1: Με ανατροπή μία ακόμη νίκη οι Περιστεριώτες

Πέντε αγωνιστικές στα play out. Ο Ατρόμητος η ομάδα με το μικρότερο βαθμολογικό κίνητρο απ’ τους συμμετέχοντες. Και οι Περιστεριώτες έχουν πλέον 3 νίκες και 2 ισοπαλίες… καλπάζοντας στη διαδικασία. Τελευταίο «θύμα» τους ο Asteras Aktor. Με ανατροπή η ομάδα του Κέρκεζ επικράτησε 2-1, απέναντι στους Αρκάδες που «καίγονται» για βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρια, ήταν ανώτεροι, βρέθηκαν όμως πίσω στο σκορ με το γκολ του Μακέντα. Ισοφάρισαν με τον Σταυρόπουλο, για να έρθει η ανατροπή με τον Τσακμάκη και να «κλειδώσει» ουσιαστικά την 9η θέση για τους Περιστεριώτες.

Ο Ατρόμητος με τη νίκη του ανέβηκε στους 40 βαθμούς και βρίσκεται στο +9 από Παναιτωλικό και Κηφισιά. Ο Asteras Aktor παρέμεινε στους 25.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν απ’ την αρχή του ματς. Μάλιστα είχαν δοκάρι με τον Γιουμπιτάνα στο 11ο λεπτό, στη σέντρα σουτ που επιχείρησε.

Ο Αστέρας φάνηκε έγινε απειλητικός στο 19’ όταν ο Άλχο γύρισε από τα δεξιά και ο Μακέντα άθελά του έκανε επαφή με την μπάλα, χαλώντας τη φάση στον Μπαρτόλο που περίμενε για να εκτελέσει.

Στο 27’ ο Ιταλός επιθετικός έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη αλλά στο 35’ ο ίδιος παίκτης βρήκε στόχο με ένα «ξερό» σουτ από πάσα του Μουντέ, για το 0-1.

Ο Ατρόμητος κατάφερε να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο. Στο 45+2’ μετά από εκτέλεση πλαγίου ο Σταυρόπουλος πήρε τη γυριστή κεφαλιά και ισοφάρισε σε 1-1.

Οι γηπεδούχοι στο 64’ είχαν και δεύτερο δοκάρι, με τον Μπάκου να προλαβαίνει τον Παπαδόπουλο και να πλασάρει από το όριο της περιοχής στέλνοντας την μπάλα στο κάθετο των φιλοξενούμενων.

Ένα λεπτό μετά, ο Πνευμονίδης έκανε το κόρνερ, ο Τσακμάκης με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Αλμύρας έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Μουτουσαμί να κάνει σωτήρια την προβολή και τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει, ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα ο Χουτεσιώτης κράτησε τη νίκη για τον Ατρόμητο με φανταστική απόκρουση σε κεφαλιά του Όκο!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θανάσης Τζήλος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σταυρόπουλος - Σίπσιτς

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Μήτογλου (46΄ Τσακμάκης), Μουντές (76΄ Τσιλούλης), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (83΄ Καραμάνης), Μίχορλ (60΄ Τσούμπερ), Γιουμπιτάνα (76΄ Ουκάκι), Μπάκου.

ASTERAS AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (71΄ Σιμόνι), Άλχο, Γκονζάλες, Αλμύρας (78΄ Τζανδάρης), Δεληγιαννίδης (78΄ Τερεζίου), Μπαρτόλο, Κετού (59΄ Καλτσάς), Μακέντα (78΄ Όκο).