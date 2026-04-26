Τρομακτικό ατύχημα στο MotoGP – Κόπηκε στα δύο η μηχανή του Μάρκεθ
Στην πίστα της Χερέθ ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ, έπεσε από τη μηχανή και σύρθηκε για αρκετά μέτρα.
Το GP της Χερέθ στην Ισπανία, δεν πήγε καθόλου καλά για τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του MotoGP, πίεζε για ανέβει θέσεις στον αγώνα και κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο και έπεσε από την Ducati.
Για αρκετά μέτρα σύρθηκε, ενώ η μηχανή του ουσιαστικά κόπηκε στα δύο. Ευτυχώς από το ατύχημα δεν έπαθε το παραμικρό. Στο παρελθόν έχει ταλαιπωρηθεί σημαντικά από τραυματισμούς που προήλθαν από ανάλογα ατυχήματα.
Δείτε την πτώση του Μαρκ Μάρκεθ.
Τα αποτελέσματα του GP της Χερέθ:
17:39 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Στη Λιβύη μεταβαίνει τη Δευτέρα ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης
17:31 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Με αιώνιους το Final-4 της Αθήνας, σύμφωνα με τον Σάσα Βεζένκοφ
14:50 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαΐου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο
14:50 ∙ LIFESTYLE
Τριαντάφυλλος κατά Κατσούλη και Ρουμελιώτη: «Είστε πουθενάδες»
14:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ