Καλοκαίρι στο... κόκκινο για τη ΝΔ

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία ενεργοποιεί τον κομματικό μηχανισμό με πολιτικές ακαδημίες, ενημερώσεις και περιοδείες σε περιφέρειες με εκλογικές δυσκολίες.

Οι Πολιτικές Ακαδημίες επανέρχονται για την εκπαίδευση στελεχών και την ομογενοποίηση του κυβερνητικού αφηγήματος σε όλη τη χώρα.

Επαναλειτουργούν τα «φροντιστήρια» βουλευτών και στελεχών για την κοινή επιχειρηματολογία και ενημέρωση σχετικά με το κυβερνητικό έργο.

Υπουργικά κλιμάκια, με επικεφαλής και τον πρωθυπουργό, θα πραγματοποιούν περιοδείες σε περιοχές με αυξημένη πολιτική πίεση για προβολή έργου και συλλογή τοπικών μηνυμάτων.

Η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για κάθε πολιτικό σενάριο, συμπεριλαμβανομένης πιθανής εκλογικής αναμέτρησης το φθινόπωρο, παρά τις επίσημες διαψεύσεις πρόωρων εκλογών. Snapshot powered by AI

Το Μέγαρο Μαξίμου ενεργοποιεί από τώρα ολόκληρο τον κομματικό μηχανισμό σε όλη τη χώρα. Επιμόρφωση στελεχών, περιοδείες, ενημέρωση για το κυβερνητικό έργο και συνεχής παρουσία στην περιφέρεια συνθέτουν ένα σχέδιο που παραπέμπει σε εκλογική ετοιμότητα ακόμη και για το φθινόπωρο.

Η κυβέρνηση μπορεί να επιμένει δημοσίως ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ωστόσο οι κινήσεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δείχνουν ότι το κυβερνών κόμμα δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός πολιτικής και οργανωτικής κινητοποίησης, με στόχο η παράταξη να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή.

Η αρχή γίνεται με την επανενεργοποίηση των Πολιτικών Ακαδημιών, ενός εργαλείου που είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν πριν από κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Το πρόγραμμα ξεκινά από περιφέρειες όπου η ΝΔ καταγράφει μεγαλύτερες πιέσεις και σταδιακά θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την εκπαίδευση και την ενημέρωση των κομματικών στελεχών για το κυβερνητικό έργο, την πολιτική επικοινωνία και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.

«Γαλάζιες» ακαδημίες σε όλη τη χώρα

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μέσα στους επόμενους μήνες οι Πολιτικές Ακαδημίες θα κάνουν στάσεις στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο δίκτυο ενημέρωσης στελεχών που θα μπορεί να μεταφέρει με ενιαίο τρόπο το κυβερνητικό αφήγημα στην κοινωνία.

Η επιλογή των πρώτων σταθμών μόνο τυχαία δεν είναι. Στο κομματικό επιτελείο έχουν χαρτογραφήσει τις περιοχές όπου οι δημοσκοπικές επιδόσεις εμφανίζουν σημάδια κόπωσης και θέλουν να ενισχύσουν την παρουσία τους πριν η φθορά αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά.

Επιστρέφουν τα «φροντιστήρια» των βουλευτών

Παράλληλα, επανέρχεται ένα μοντέλο που η ΝΔ έχει αξιοποιήσει και σε προηγούμενες εκλογικές περιόδους. Βουλευτές, πολιτευτές και κομματικά στελέχη αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο στην ενημέρωση της κομματικής βάσης, μέσα από κλειστές συναντήσεις, θεματικές εκδηλώσεις και οργανωμένες παρουσιάσεις του κυβερνητικού έργου.

Στόχος είναι τα στελέχη πρώτης γραμμής να διαθέτουν κοινή επιχειρηματολογία απέναντι στην αντιπολίτευση, αλλά και σαφή εικόνα για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τους επόμενους μήνες.

Υπουργικά κλιμάκια στις δύσκολες Περιφέρειες

Το επόμενο βήμα αφορά την έξοδο στην κοινωνία. Ήδη στο κυβερνητικό στρατόπεδο σχεδιάζονται περιοδείες υπουργών και κυβερνητικών στελεχών σε περιφέρειες όπου η ΝΔ αντιμετωπίζει μεγαλύτερες εκλογικές δυσκολίες. Σε πολλές από αυτές τις περιοδείες θα προΐσταται ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα κλιμάκια θα έχουν διπλό ρόλο. Από τη μία θα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο και από την άλλη θα συλλέγουν μηνύματα και παράπονα από τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα τα σημεία πολιτικής πίεσης.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε περιοχές όπου οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη κινητικότητα ή αυξημένη δυσαρέσκεια, καθώς εκεί θεωρείται ότι θα κριθούν κρίσιμες πολιτικές ισορροπίες.

Συνολικά, το καλοκαίρι που έρχεται μόνο χαλαρό δεν προμηνύεται για τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Αντί για διακοπές, η ατζέντα περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις, οργανωτικές δράσεις, περιοδείες και συνεχή παρουσία στην περιφέρεια.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η πολιτική συγκυρία μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα και θέλουν η παράταξη να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Επισήμως κανείς δεν μιλά για πρόωρες κάλπες. Ωστόσο, η κινητοποίηση που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για κάθε πιθανό πολιτικό σενάριο, ακόμη και για μια εκλογική αναμέτρηση μέσα στο φθινόπωρο.

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