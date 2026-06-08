Διακοπές νερού τη Δευτέρα (8/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (8/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Freepik
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ)
    Κοδριγκτώνος και Αχαρνών
  • ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
    Ανατολικής Ρωμυλίας και Σμύρνης
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
    Τσαμαδού και Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ)
    Ήβης και Αθηνάς
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΪΚΗ)
    Καψαμπέλη και Χατζηκυριάκου Μαρίας
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    (ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ) Καρπάθου και Κάσου
  • ΧΑΙΔΑΡΙ (ΔΑΣΟΣ)
    Λευκάδος και Πλάτωνος
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