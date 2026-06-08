Διακοπές νερού τη Δευτέρα (8/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ)
Κοδριγκτώνος και Αχαρνών
- ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
Ανατολικής Ρωμυλίας και Σμύρνης
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
Τσαμαδού και Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ)
Ήβης και Αθηνάς
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΪΚΗ)
Καψαμπέλη και Χατζηκυριάκου Μαρίας
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ) Καρπάθου και Κάσου
- ΧΑΙΔΑΡΙ (ΔΑΣΟΣ)
Λευκάδος και Πλάτωνος
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