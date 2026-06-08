Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 8 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%
Ελεύθερος Τύπος: Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ
Τα Νέα: Άδειες, τι αλλάζει
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου
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