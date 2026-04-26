Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Ισοπαλία που δεν τους εξασφαλίζει την παραμονή

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Νεάπολης για την 5η αγωνιστική των Play Out της Super League. Κηφισιά και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0, σε ένα αποτέλεσμα που δεν βόλεψε κανέναν ουσιαστικά. Κι αυτό γιατί τους κρατά ακόμη στη διαδικασία εξασφάλισης της σωτηρίας, παρά τη διαφορά που έχουν απ’ τις χαμηλότερες θέσεις.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν σαφώς πιο δραστήρια στο ματς και είχε τις σπουδαιότερες ευκαιρίες να σκοράρει. Μεταξύ αυτών και δοκάρι λίγο πριν το τέλος του ματς. Οι φιλοξενούμενοι αμύνθηκαν κυρίως, αλλά δεν βρήκαν τρόπο να γίνουν απειλητικοί, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Έτσι, Κηφισιά και Παναιτωλικός έχουν πλέον από 31 βαθμούς και συνεχίζουν την προσπάθειά τους για αποτελέσματα που θα τους εξασφαλίσουν την παραμονή.

Η αναμέτρηση είχε λίγες «καθαρές» ευκαιρίες, ενώ του έλειψε ο ρυθμός. Στο 7’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν, όταν ο Σιέλης πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ, χωρίς να βρει στόχο.

Η Κηφισιά «απάντησε» άμεσα στο 8’, με τον Αντόνισε να σουτάρει και τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει, ενώ στο 18’ ο ίδιος παίκτης απείλησε ξανά, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ.

Ο Παναιτωλικός στο 26’ με την κεφαλιά του Άλεξιτς να περνάει δίπλα από το δοκάρι, έγινε απειλητικός. Στο 41’ ο Ταβάρες δοκίμασε το πόδι του μέσα από την περιοχή, με τον Κουτσερένκο να επεμβαίνει.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ήταν πιο δραστήριοι, χωρίς όμως να δημιουργούν σημαντικές φάσεις. Στο 47’ ο Αντόνισε επιχείρησε δυνατό σουτ, με τον Κουτσερένκο να αποκρούει.

Η σπουδαιότερη στιγμή στο ματς, ήρθε στο 84’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ζέρσον Σόουζα σημάδεψε το δοκάρι από κοντά, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε νέα καθοριστική επέμβαση στην προσπάθεια του Θεοδωρίδη, διατηρώντας το 0-0.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Κίτρινες: Ρουκουνάκης, Ταβάρες, Αμανί - Άλεξιτς, Αγκίρε, Μπρέγκου, Κουτσερένκο

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Ποκόρνι (49΄ Μποτία), Πετκόφ, Λαρουσί, Ταβάρες (46΄ Σόουζα), Αμανί, Ρουκουνάκης, Αντόνισε (70΄ Θεοδωρίδης), Πόμπο (46΄ Μπένι), Χριστόπουλος (70΄ Μίγιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μανρίκε, Σιέλης, Γκράναθ (81΄ Μλάντεν), Μαυρίας, Μπουχαλάκης (81΄ Κόγιτς), Ρόσα (71΄ Μπρέγκου), Ματσάν (60΄ Σμυρλής), Εστεμπάν, Μπάτζι (60΄ Αγκίρε), Άλεξιτς.