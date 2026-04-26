Τραμπ για Ιράν: Αν θέλουν να συζητήσουν ας πάρουν τηλέφωνο - Ελπίζω να φερθούν έξυπνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι αν το Ιράν θέλει να διαπραγματευθεί μπορεί να τηλεφωνήσει.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις μέσω τηλεφώνου.
  • Τραμπ εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα και οι ΗΠΑ θα είναι οι νικητές.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει το Ιράν να κινηθεί με λογική και να φερθεί έξυπνα.
  • Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί επιστρέφει στο Πακιστάν καθώς συνεχίζεται μια ευαίσθητη διπλωματική διαδικασία.
  • Ο Ιρανός υπουργός πιθανότατα θα συναντηθεί ξανά με τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν για να προωθήσει τις συνομιλίες.
Στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επανέλαβε ότι αν η Τεχεράνη θέλει να διαπραγματευθεί μπορεί να επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ.

«Αν θέλουν να συζητήσουν, μπορούν να έρθουν σε εμάς ή να μας τηλεφωνήσουν. Ξέρετε, υπάρχει τηλέφωνο. Διαθέτουμε καλές, ασφαλείς γραμμές», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα» και οι ΗΠΑ θα είναι οι νικητές.

«Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε να κάνουμε τώρα στο Ιράν είναι πολύ λογικοί, άλλοι όχι. Ελπίζω το Ιράν να φερθεί έξυπνα», υπογράμμισε.

Υπουργός Εξωτερικών Ιράν

Επιστρέφει στο Πακιστάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ

Μετά την αναχώρησή του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών από το Ισλαμαμπάντ το Σάββατο ο Αμπάς Αραγτσί ταξίδεψε στο Ομάν για συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων, αναμένεται να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ σήμερα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι Πακιστανικές αρχές τονίζουν στο αραβικό δίκτυο ότι η αναμενόμενη επιστροφή του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών αποτελεί μέρος μίας ευαίσθητης διπλωματικής διαδικασίας και η χθεσινή ένταση δεν αφορούσε την κατάρρευση των συνομιλιών.

Πακιστανικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Al Jazeera ότι τη Δευτέρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πιθανότατα θα συναντηθεί ξανά με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, καθώς και με τον αρχηγό του στρατού.

Αυτό θεωρείται ένα ενθαρρυντικό σημάδι. Με άλλα λόγια, ελπίζουν ότι αυτό θα είναι πράγματι κάτι που μπορεί να συμβάλει και θα δώσει ώθηση στην διπλωματική διαδικασία.

