Σπάνια παραβίαση αεράμυνας - NBC: Πώς ιρανικό F-5 βομβάρδισε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ

Το Ιράν προκάλεσε μεγαλύτερες ζημιές στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις από ό,τι είναι γνωστό στο κοινό, υποστηρίζει το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Αμερικανικές βάσεις και εξοπλισμός σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή δέχθηκαν επιθέσεις — μεταξύ άλλων από ένα ιρανικό F-5, παρά την αμερικανική αεροπορική άμυνα — και οι επισκευές ενδέχεται να κοστίσουν δισεκατομμύρια δολάρια, προστίθεται.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και άλλος εξοπλισμός στην περιοχή του Περσικού Κόλπου υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις, οι οποίες είναι πολύ σοβαρότερες από ό,τι έχει αναγνωριστεί δημοσίως και η αποκατάστασή τους αναμένεται να κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τρεις αμερικανούς αξιωματούχους, δύο βοηθούς μελών του Κογκρέσου και ένα άλλο πρόσωπο που έχει γνώση των ζημιών.

«Στις πρώτες ημέρες του πολέμου, ένα ιρανικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-5 βομβάρδισε την αμερικανική βάση Camp Buehring στο Κουβέιτ, παρά το γεγονός ότι η βάση διέθετε αμυντικά συστήματα αεράμυνας. Πρόκειται για μια σπάνια παραβίαση που σηματοδότησε την πρώτη φορά εδώ και χρόνια που εχθρικό αεροσκάφος χτύπησε αμερικανική στρατιωτική βάση, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους», αναφέρεται.

Αν ισχύει η πληροφορία που μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο τίθενται μια σειρά από ερωτήματα.

-Πώς το μαχητικό F-5 της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας παραβίασε τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα Patriot;

-Πώς το F-5 που είναι αεροσκάφος της δεκαετίας του 1960 δεν μπόρεσε να ανιχνευθεί από τα προηγμένα ραντάρ των ΗΠΑ;

?اعتراف أمريكي غير عادي

ذكرت NBC ان ايران حققت اختراق لافت لأهم قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت



في الأيام الأولى، تمكنت مقاتلة إيرانية من طراز F-5 من قصف قاعدة كامب بوهرينغ الأمريكية في الكويت، رغم وجود أنظمة دفاع جوي—في حادثة تبرز ضعف وثغرات قاتلة في الحماية، وفق مسؤولين… pic.twitter.com/fM2zOnZZbj — الصين بالعربية (@mog_china) April 25, 2026