Επιστρέφει στο Πακιστάν ο Ιρανός ΥΠΕΞ - Αισιοδοξία στο Ισλαμαμπάντ για τις διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον Αιγύπτιο ομόλογό του στο Κάιρο, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιστρέφει στο Ισλαμαμπάντ δημιουργώντας αισιοδοξία τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν.

Η πακιστανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η χθεσινή ένταση στις συνομιλίες δεν σηματοδοτεί την κατάρρευσή τους, αλλά μέρος μιας ευαίσθητης διπλωματικής διαδικασίας.

Ο Αραγτσί αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, γεγονός που ερμηνεύεται ως θετικό για τις διαπραγματεύσεις.

Η άρνηση του Ιρανού υπουργού να συναντηθεί με την αμερικανική αντιπροσωπεία προκάλεσε την ακύρωση του ταξιδιού των αμερικανών απεσταλμένων από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρότι οι Ιρανοί υπέβαλαν βελτιωμένη πρόταση μετά την ακύρωση, αυτή παραμένει ανεπαρκής.

Ως ελπιδοφόρο σημάδι θεωρούν οι Πακιστανοί αξιωματούχοι την επιστροφή του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί στο Ισλαμαμπάντ μετά την χθεσινή ένταση που προκλήθηκε στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Μετά την αναχώρησή του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών από το Ισλαμαμπάντ το Σάββατο ο Αμπάς Αραγτσί ταξίδεψε στο Ομάν για συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων, αναμένεται να επιστρέψει στο Ισλαμαμπάντ σήμερα, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι Πακιστανικές αρχές τονίζουν στο αραβικό δίκτυο ότι η αναμενόμενη επιστροφή του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών αποτελεί μέρος μίας ευαίσθητης διπλωματικής διαδικασίας και η χθεσινή ένταση δεν αφορούσε την κατάρρευση των συνομιλιών.

Πακιστανικοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Al Jazeera ότι τη Δευτέρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πιθανότατα θα συναντηθεί ξανά με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, καθώς και με τον αρχηγό του στρατού.

Αυτό θεωρείται ένα ενθαρρυντικό σημάδι. Με άλλα λόγια, ελπίζουν ότι αυτό θα είναι πράγματι κάτι που μπορεί να συμβάλει και θα δώσει ώθηση στην διπλωματική διαδικασία.

Πώς ανέβηκαν οι τόνοι

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί επισκέφθηκε χθες το Πακιστάν αλλά αρνήθηκε να συναντηθεί με αμερικανική αντιπροσωπεία. Με βάση διαρροές της ιρανικής πλευρές, η Τεχεράνη κατέθεσε στους μεσολαβητές τα αιτήματα και τις ενστάσεις της και επιφυλάξεις της στις προτάσεις της Ουάσινγκτον.

Αμέσως μετά ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το ταξίδι των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν. Ωστόσο όταν ρωτήθηκε αν αυτή η απόφαση σημαίνει ότι θα αρχίσουν εκ νέου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι ακόμη δεν το έχει σκεφτεί.

«Μας έδωσαν ένα έγγραφο που θα έπρεπε να ήταν καλύτερο, και είναι ενδιαφέρον ότι αμέσως, όταν το ακύρωσα, μέσα σε 10 λεπτά, πήραμε ένα νέο χαρτί που ήταν πολύ καλύτερο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Πρόσφεραν πολλά αλλά όχι αρκετά», πρόσθεσε.

