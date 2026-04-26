ΗΠΑ: Στροφή των κατασκευαστών αυτοκινήτων προς την αμυντική βιομηχανία με πρωτοβουλία Trump

Του Γιάννη Σκουφή

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Donald Trump φαίνεται να εξετάζει ένα νέο ρόλο για τους μεγάλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, επιδιώκοντας τη συμβολή τους στην ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή μέσα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με κορυφαία στελέχη της Ford και της General Motors, καθώς και άλλων βιομηχανικών ομίλων.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο χαρακτηρίζονται ευρείες ως προς το αντικείμενό τους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή συμμετοχή των εταιρειών στην παραγωγή εξαρτημάτων για οπλικά συστήματα, με αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση.

Στόχος είναι η ταχύτερη και πιο ευέλικτη ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας των ΗΠΑ στον αμυντικό τομέα.

Πέρα από τις δύο μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, στο τραπέζι των επαφών βρίσκονται επίσης η GE Aerospace και η Oshkosh Corporation, η οποία διαθέτει ήδη παρουσία στην κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων. Από την πλευρά της, η GM δραστηριοποιείται μέσω της GM Defense, ενώ η Ford δεν έχει μέχρι σήμερα αντίστοιχη εμπλοκή.

Καθοριστικό ρόλο στην πρωτοβουλία φαίνεται να παίζει ο Υπουργός Άμυνας Peter Hegseth, ο οποίος εκφράζει ανησυχίες για τη μείωση των στρατιωτικών αποθεμάτων των ΗΠΑ λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από τη βιομηχανία να προσαρμοστεί σε συνθήκες «πολεμικής ετοιμότητας», αυξάνοντας την παραγωγή.

Το Πεντάγωνο έχει ήδη καταθέσει αίτημα προϋπολογισμού ύψους περίπου 1,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ, με σημαντικό μέρος να κατευθύνεται σε πυρομαχικά και drones. Παράλληλα, οι εταιρείες καλούνται να επισημάνουν εμπόδια που ενδέχεται να δυσχεραίνουν την ανάληψη αμυντικών συμβάσεων.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια πιθανή μετατόπιση της αυτοκινητοβιομηχανίας προς έναν πιο στρατηγικό ρόλο, πέρα από την παραδοσιακή παραγωγή αυτοκινήτων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων.

