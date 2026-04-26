Οι Κινέζοι κάνουν ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων τον Μάρτιο του 2026. Συνολικά, οι πωλήσεις τους έφτασαν τα 149.094 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 97% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, σε μια αγορά που συνολικά ενισχύθηκε κατά 11% και ανήλθε στα 1,58 εκατομμύρια οχήματα.

Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση για μοντέλα των BYD και Chery, με τις plug-in υβριδικές τεχνολογίες να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη. Οι πωλήσεις PHEV των κινεζικών μαρκών τετραπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 47.126 οχήματα, ενώ τα ηλεκτρικά BEV αυξήθηκαν κατά 107%, αγγίζοντας τα 46.970 οχήματα. Μαζί, οι δύο κατηγορίες αντιστοιχούν πλέον στο 64% των συνολικών πωλήσεων των κινεζικών brands στην Ευρώπη.

